Što im više titrate, to su gori: 3 znaka kojima nikad ne možete ugoditi, pa makar im sve bilo po volji

Džaba vam sav trud i živci! Otkrijte koja su to tri znaka kojima nikada ne možete ugoditi, pa makar im ceo svet dali na dlanu.

Svi imate u životu nekoga kome je „uvek nešto“. Skuvate ručak, presoljeno je. Iznenadite ga poklonom, mogli ste da pogodite nešto drugo. Kažete lepu reč, on traži skrivenu nameru. Postoje ljudi kojima ne možete ugoditi ni kad im sve bude tačno po njihovom, jer im je nezadovoljstvo postalo navika, a gunđanje jezik kojim govore.

Tri znaka Zodijaka rade ovo bolje od svih ostalih.

Kratak fitilj, niska tolerancija i sposobnost da pokvare atmosferu u sobi za pet sekundi. Ne rade to uvek namerno, ali rezultat je isti. Pored njih se osećate kao da ste odradili dvanaest sati u rudniku.

Strelac: Zakon stiska vilice i pasivne agresije

Strelac vam u startu deluje veselo, otvoreno, pun priče. Onda nešto pukne unutra i atmosfera padne za deset stepeni. Problem je što vam neće reći šta ga je naljutilo. Pravi se da je sve u redu, a vi sa strane gledate kako kuva.

Njegovo loše raspoloženje često dolazi iz osećaja da je iznevaren, čak i kad niko ništa nije zgrešio. Strelcu kome je dirnut ponos teško je prići, a još teže ublažiti ga rečima. Njegova energija u tom trenutku postaje toliko teška da svi oko njega počnu da se osećaju krivim, a niko ne zna ni zbog čega.

Devica: Standardi koje ni ona sama ne ispunjava

Device su prvaci u postavljanju nemogućih kriterijuma. Sebi, vama, deci, kolegama, kasirki u radnji. Uvek im je nešto u glavi: neka obaveza, neka greška, neki detalj koji niko drugi nije primetio. Zato i u trenucima opuštanja izgledaju kao da nose teret cele zgrade na ramenima.

Devici ne možete udovoljiti običnim gestovima pažnje, jer ona u svemu vidi šta je moglo bolje, brže i preciznije. Loše raspoloženje vuče danima. Dok ona u sebi ne „zatvori temu“, vi ćete pored nje imati osećaj da sedite na ispitivanju. Ta njena hladnoća izvire iz unutrašnjeg pritiska koji niko spolja ne može da skine.

Ribe: Uzdah, ćutanje i pogled u pod

Ribe su najosetljiviji znak Zodijaka, ali ta osetljivost ume da pređe u tihu, lepljivu gorčinu. One se povuku u svoj svet čim osete da ih niko ne razume. Kvaka je u tome što one žele da ih razumete bez ijedne reči. Ribama u tom stanju niko ne može ugoditi.

Umesto da vam kažu šta nije u redu, dobićete uzdahe, prevrtanje očima i taj famozni pogled koji govori „trebalo je sam da znaš“. Najmanju nepažnju doživljavaju kao izdaju. Tada se pretvore u večite žrtve kojima je ceo svet okrenuo leđa, a vi ste glavni krivac iako pojma nemate šta ste uradili.

Bunar bez dna

Zapamtite jednu stvar: sa ljudima kojima ne možete ugoditi, pobede nema. Što više dajete, to manje vredi. Što ih više titrate, to su gori, jer u njihovoj glavi to znači da je sve normalno, da su zaslužili, i da i dalje nije dovoljno.

Njihovo nezadovoljstvo radi kao bunar bez dna. Možete bacati pažnju, ljubav, vreme, novac i strpljenje. Ništa neće zazvučati o dno, jer dna nema.

