Ne, oni nikada nisu krivi: Znakovi Zodijaka koji glume večite žrtve!

Horoskop ne otkriva samo osobine karaktera, već i obrasce ponašanja.

Dok neki znaci Zodijaka važe za borce i ratnike, drugi često biraju da budu u centru pažnje kroz ulogu večite žrtve. Astrolozi posebno izdvajaju Ribe, Raka i Blizance kao znakove koji najčešće pribegavaju ovoj taktici – bilo iz potrebe za pažnjom, emotivnom podrškom ili izbegavanjem odgovornosti.

Ribe – emotivne i neshvaćene

Ribe su poznate po svojoj osetljivosti i dubokoj emotivnosti.

Kada naiđu na problem, često se povlače u tišinu i čekaju da drugi primete njihovu patnju.

Male neprijatnosti doživljavaju kao velike tragedije, a dramatizacija im donosi osećaj posebnosti.

Rak – majstor emotivne manipulacije

Rakovi koriste emocije i pažnju bližnjih kao glavno oružje.

Kada žele da postignu svoje, povlače se u ćutanje i glume povređene.

Njihove suze i sentimentalne priče često izazivaju grižu savesti kod drugih.

Blizanci – drama kroz reči i priče

Blizanci su komunikativni i talentovani za preuveličavanje događaja.

Kada se osećaju zanemareno, brzo menjaju raspoloženja i postavljaju sebe u ulogu žrtve.

Njihova potreba da budu u centru pažnje često ih vodi ka dramatizaciji i prenaglašavanju problema.

Ribe, Rak i Blizanci su tri horoskopska znaka koja najčešće glume večite žrtve. Njihova emotivna priroda, sklonost dramatizaciji i želja za pažnjom čine ih prepoznatljivim u ovoj ulozi.

Astrologija nas podseća da svaka osobina ima i svoju svetlu i svoju tamnu stranu – a uloga žrtve je često način da se dobije ono što se želi, ali i da se izbegne odgovornost.

