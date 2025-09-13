Ne oslanjajte se na njih: Muškarci rođeni u ova 3 znaka najveći su slabići

Prema astrološkim tumačenjima i zabavnim analizama, neki horoskopski znakovi kod muškaraca se češće opisuju kao emocionalno ranjivi, neodlučni ili skloni izbegavanju odgovornosti, što ih u popularnoj kulturi ponekad etiketira kao „slabiće“.
Međutim, to su stereotipi i ne važe za svakog pojedinca, ali evo kako se to najčešće prikazuje:
Ribe
Muškarci koji su horoskopski znak Ribe nemaju izdržljivosti, pasivni su, neodlučni, često su bolesni i prehlađeni. Muškarac u znaku ribe se smatra slabićem, rado sve prebacuje na ženska ramena.
- Izuzetno emotivan, često preosetljiv i sklon povlačenju u sebe.
- Teško se nosi sa stresom i realnim problemima — radije beži u svet mašte.
- Često prebacuje odgovornost na druge, posebno u vezi
Vaga
Muškarci u znaku Vage imaju mnogo ženskih osobina, dive se sebi, plaše se odgovornosti, vole da prenesu inicijativu na nekoga, romantični i nežni, spori i nesigurni. Mrze vatrene aktivne dame, sumnjaju u sve, stalno razmišljaju o svemu.
- Neodlučan i sklon izbegavanju sukoba, što može delovati kao slabost.
- Plaši se odgovornosti i često prepušta inicijativu partnerki.
- Njegova potreba za mirom ga ponekad sprečava da se zauzme za sebe
Devica
Muškarac u znaku Device je jak muškarac. Ne poseduje nježne, ženske crte kao prethodna dva znaka i snažnog je karaktera. Ali ponekad je mrzovoljan, nepažljiv i sklon kritikovanju drugih osoba.
- snažnog karaktera
- mrzovoljan, nepažljiv
- sklon kritikovanju drugih.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com