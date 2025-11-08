Ne podnose poraz u društvenim igrama, ovi znakovi su čudni ljudi, neprijatni a i teški!

Ne podnose poraz. Da li i vama se desilo da „planete“ kad gubite u igri? Jarac preozbiljan, Škorpija strastvena, Lav, samo prvi, a Ovan besan.

Ne podnose poraze i često „planu“ kad gube u nekoj društvenoj igri. Znakovi kao što su Ovan, Lav, Škorpija i Jarac uvek se nerviraju kad pretrpe poraz.

Da li i vama se nekad desilo da „planete“ dok igrate društvene igre?

Društvene igre obično zamišljamo kao način da se opustimo, družimo i nasmejemo. Ali, da budemo iskreni, svi imamo onog jednog prijatelja koji krene da se nervira čim kockice ili karte ne idu u njegovu korist.

Prema horoskopu, postoje znakovi kojima poraz u igri nije samo „šala“ nego pravi udarac na ego.

Ovan – vatren temperament

Ako ste ikada igrali Monopol s Ovnom, znate o čemu pričamo. Njihov temperament je vatren, a potreba da budu prvi nepokolebljiva. Kada izgube, teško im je da sakriju nezadovoljstvo. Impulsivni su i često izlete s ljutitim komentarima – ali dobra vest je da ih bes brzo prođe, pa će već za pet minuta ponovo biti spremni za novu partiju.

Lav – uvek samo prvi i u centru

Lavovi su uvek oni koji žele da zasijaju, čak i kad se radi o običnoj igrici uz kafu. Za njih je poraz direktan udarac na ponos. Umesto smeha, možete dobiti dramsku predstavu, jer znaju da reaguju burno. Kao pobednici su velikodušni, ali kao gubitnici? E tu umeju da pokažu tamniju stranu i često se povuku kako bi sačuvali dostojanstvo.

Škorpija – sve je pitanje intenziteta i strasti

Kod Škorpija je sve – pa i igra – pitanje intenziteta i strasti. Za njih to nije „samo zezanje“, već borba u kojoj moraju da dokažu svoje sposobnosti. Kada izgube, ne očekujte da to puste niz vodu. Njihova tiha ljutnja može trajati dugo, a u glavi već smišljaju strategiju za sledeći put – samo da bi dokazali da mogu da pobede.

Jarac – igre shvataju ozbiljno, preozbiljno

Jarčevi čak i društvene igre doživljavaju ozbiljno, gotovo poslovno. Vole pravila, planove i strategiju, i kada izgube – to im zvuči kao neuspeh projekta. Zato ih poraz frustrira, jer im ruši osećaj kontrole i sav trud koji su uložili. Ako ste s njima u igri, znajte da im je to mnogo više od „ubijanja vremena“.

