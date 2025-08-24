Ne pokušavajte da ih slažete: Ovaj znak horoskopa vidi kroz ljude kao kroz staklo

Ne pokušavajte da ih slažete jer ovaj znak horoskopa vidi kroz ljude kao kroz staklo!

Ovaj horoskopski znak ima izuzetnu sposobnost da prepoznaje loše osobe i odlično „čitaju“ ljude.

Kada upoznaju nove ljude, njihova intuicija obično ne greši, a osećaj u stomaku im često daje tačne informacije.

Škorpije su poznate po sumnjičavosti prema drugima, naročito muškarci u ovom znaku. One često preispituju namere drugih, a ta sumnja nije bez osnova. Radije će se suočiti s podsmehom zbog svojih mišljenja o ljudima nego da zanemare svoje instinkte. Često mirno čekaju da se njihova predviđanja obistine, samo da bi zatim rekle: „Rekao/la sam ti.“

Ako razgovarate sa Škorpijom i primetite da vas pomno posmatra, znajte da vaša reči ne ulivaju poverenje. Iako se može činiti frustrirajućim kada vas drugi ne shvataju ozbiljno i misle da preterujete, Škorpije su se na to navikle. Uvek će upozoriti svoje prijatelje pre nego što dopuste da im neko novi u životu postane sumnjiv. Uvek su budne prema svojim prijateljima i teško im je da dopuste da ih neko povredi ili prevari, ali će im pružiti podršku kada je to potrebno.

Kada komuniciraju, Škorpije često zauzimaju zaštitnički stav kako bi pokazale samopouzdanje.

Osećaju potrebu da imaju kontrolu nad situacijom, što im omogućava da lako čitaju druge oko sebe.

