Ne popuštaju ni milimetar: Ovi horoskopski znakovi su tvrdoglavi i nepopustljivi, uvek mora da bude po njihovom

Oni biraju svoj put i ne odustaju dok ne dokažu da imaju pravo.

U svetu Zodijaka neki ljudi se drže svog stava do poslednjeg daha. Ako pokušate da ih naterate na promenu mišljenja, spremite se na pravu borbu volje.

Za saradnju s ovim znakovima najbolje je poštovati njihovu potrebu za autonomijom i jasno obrazložiti promenu. Inače, ako im date povod da pokažu tvrdoglavost, budite sigurni—ni milimetar neće popustiti.

Bik

Bikovi žive po rutini i u komforu, pa će svaku novinu ili napor gurati pod tepih dokle god se osećaju sigurno. Promena planova ili navika razbesne ih jer ugrožava njihovu energiju i osećaj stabilnosti. Kad se jednom ukopaju u svoj stav, odolevaće svim argumentima i neće popustiti dok sami ne odluče da to žele.

Jarac

Jarčevi grade životnu filozofiju još u detinjstvu i kasnije je nadograđuju, što ih čini tvrdoglavima iz principa, a ne lenjosti. Iako mogu da prepoznaju grešku ako iznesete nepobitne dokaze, retko će je priznati naglas. Ako im se neko pokuša nametnuti ili narediti, odupreće se svim silama. Jedino kada ih pustite na miru, mogu u tišini sami preispitati svoje stavove.

Vodolija

Vodenjaci su tvrdoglavi kad je u pitanju njihov pogled na svet i društvene ideje. Čvrsto veruju da njihova rešenja vode poboljšanju zajednice, pa neće popustiti ni kad im ukažete na nedostatke. Ovo im daje snažan imunitet na tuđe pritiske i želju da sve drže pod kontrolom.

Ovan i Lav kao posebna priča

Iako su Ovnovi i Lavovi strastveni, oni su pre impulsivni nego zaista tvrdoglavi. Često će promenu stava dočekati s osmehom – pošto im dosadi, samoinicijativno menjaju smer i kreću u novi izazov, umesto da zarate oko svog mišljenja.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com