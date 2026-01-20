Saznajte kome nikada ne smete verovati kada je u pitanju gotovina. Ne pozajmljujte im novac jer ga nikada nećete videti ponovo.

Ne pozajmljujte im novac! Ova 3 horoskopska znaka su najveći rasipnici, nikada ne znaju na šta troše

Njihova urođena impulsivnost i sanjalačka priroda brišu svaku svest o realnom stanju na bankovnom računu.

Strelac, Blizanci i Ribe su horoskopski znaci kojima novčanik uvek misteriozno ostaje prazan nakon samo nekoliko dana.

Mnogi od vas su se sigurno opekli pokušavajući da pomognu prijatelju u nevolji, samo da bi videli kako ta ista osoba sutradan kupuje nepotrebne stvari. Ovde nije reč o zloj nameri, već o kosmičkom uticaju planeta koje diktiraju njihov odnos prema materijalnom svetu. Ukoliko ne shvatite ozbiljno ovo upozorenje, vaš kućni budžet može pretrpeti ozbiljan udarac.

Strelac: Veliki optimista bez pokrića

Kada Jupiter, planeta ekspanzije, upravlja vašim finansijama, granice jednostavno prestaju da postoje u realnom svetu. Pripadnici ovog vatrenog znaka troše novac kao da sutra ne postoji, verujući u višu silu koja će uvek rešiti njihove probleme. Njihova filozofija je da novac služi isključivo za sticanje iskustava, putovanja i trenutnih zadovoljstava koja hrane dušu.

Dugovi se gomilaju neprimetno, dok oni sa osmehom planiraju sledeću veliku avanturu za koju nemaju sredstava. Ne pozajmljujte im novac, jer će on nestati na avionsku kartu ili skupu večeru pre nego što trepnete.

Blizanci: Majstori impulsivne kupovine

Merkur čini um Blizanaca neverovatno brzim, ali ta brzina je pogubna kada se nađu u tržnom centru ili pred online prodavnicom. Njihova pažnja je rasuta na stotinu strana, a novac troše na sitnice koje im u tom trenutku deluju kao životno važne. Već sledećeg jutra, ti isti predmeti skupljaju prašinu u nekom zaboravljenom uglu sobe, dok oni traže novu zanimaciju.

Novčanik im je uvek prazan jer ne poseduju disciplinu da kažu ne svojoj trenutnoj radoznalosti i hirovima. Pokušaj da im objasnite koncept štednje je kao da pokušavate da uhvatite vetar golim rukama.

Ribe: Emotivno trošenje u svetu iluzija

Ribe ne žive u materijalnom svetu, već u okeanu svojih dubokih emocija i iluzija koje stvara varljivi Neptun. One često kupuju stvari kako bi popunile emotivne praznine ili da bi pobegle od surove realnosti svakodnevice. Još gora osobina je njihova naivnost, jer će pozajmljeni novac često proslediti nekom trećem ko im je ispričao tužnu priču.

Vaš novac će ispariti u magli njihovih dobrih namera i loših finansijskih procena, ostavljajući vas u čudu. Zato, ne pozajmljujte im novac, jer oni iskreno zaborave na šta su ga potrošili čim izađu iz radnje.

Ukoliko zaista želite da pomognete ovim znakovima, nikada im ne dajte gotovinu direktno u ruke. Umesto toga, platite račun koji ih muči ili kupite konkretnu stvar koja im je neophodna za život. Tako ćete biti sigurni da sredstva nisu otišla na prolazne hirove.

