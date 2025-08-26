Ne praštaju nepravdu: 4 horoskopska znaka koja ne želite za neprijatelje

Dok neki hrle da otklone svaku zamerku, ovi znakovi Zodijaka pamte svaku nepravdu i spremni su da je naplate kad-tad. Ako vam se ikada desilo da se osetite kao da vam je neko zabio nož u leđa, možda ste naleteli na jednog od njih.

Škorpija

Škorpije zrače intenzitetom i ne zaboravljaju uvrede ni nakon mnogo vremena. Ako ih izdate, oni će pažljivo isplanirati osvetu i istrajati do kraja, bez obzira na prepreke. Njihova prodornost i hladna odlučnost čine ih neprijateljima s kojima se ne treba igrati.

Jarac

Naizgled mirni, Jarčevi briljiraju svojom proračunatošću. Kada neko pređe granicu, oni neće reagovati impulsivno, već strpljivo i sistematično ostvarivati svoje ciljeve. Imati ih na meti znači suočiti se s protivnikom koji ne odustaje dok ne ostvari ono što je naumio.

Lav

Lavovi ne podnose izdaju niti gubitak ugleda. Njihov ponos i harizma privlače saveznike, pa u sukobu često mobilizuju i druge u svoju odbranu. Osećajući pretnju, iskoristiće sav svoj društveni uticaj da pokažu ko je zapravo „na vrhu“.

Bik

Bikovi su tvrdoglavi do srži i neće oprostiti onima koji ih povrede. Njihova izdržljivost i upornost znače da će vas podsećati na grešku godinama unazad. S njima je kompromis ređe rešenje—bolje je izbeći sukob na samom početku.

Ako ste se prepoznali u opisu i pitate se kako da smirite situaciju, najbezbednije je da izbegavate direktne sukobe i štitite svoje reči. Ovi horoskopski znakovi ne zaboravljaju lako, ali poštovanje granica može sprečiti dugotrajni konflikt.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com