Ne slušaju nikoga i za njih pravila ne važe: Ova četiri znaka prkose autoritetu

Ljudi rođeni u određenim horoskopskim znacima često ignorišu naredbe, pravila i autoritete iz svojih razloga. Ova su četiri znaka koja najčešće pokazuju neposlušnost i prkos u različitim životnim situacijama.

Ovan — prkos kao prvi instinkt

Ovnove od malih nogu karakteriše borbenost i otpor prema tome da neko drugi određuje šta smeju ili ne smeju raditi; često će upravo suprotno postupiti ako im kažete da nešto ne rade, a u odraslom dobu žele da oni budu ti koji zapovedaju, ne oni koji slušaju.

Vodolija — ideja da pravila treba preispitati

Vodolije ne podnose upute i ograničenja kao takva; imaju utopijsku veru da bi ljudi trebalo sami da procene šta je najbolje, pa će zakone i pravila često dovoditi u pitanje i podstaći druge na neposluh ako odgovor na pitanje „ko je postavio pravilo“ ne zadovolji njihovu logiku.

Strelac — sloboda iznad svega

Strelci žive kao slobodnjaci i ne podnose da im se nameću norme ili zabrane; za njih ignorisanje pravila podiže adrenalin i čini život uzbudljivijim, osim ako zahtev nije u skladu s njihovim sopstvenim uverenjima ili planovima, kada obično nemaju problem da ga slede.

Jarac — prkos selektivan, ali realan

Jarčevi obično poštuju autoritet, ali ako smatraju da je zahtev besmislen ili štetan, oglušiće se; njihova neposlušnost je pragmatična: ne prkose iz hira već kada vide da pravilo remeti njihove planove i ciljeve, i rado preuzimaju kontrolu kad dobiju priliku naređivati drugima.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com