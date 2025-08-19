Ne utiče baš najbolje na njih – ova 4 znaka horoskopa veoma loše podnose stres!

Stres je neizbežan deo modernog života. Bilo da se suočavamo s porodičnim problemima ili životnim izazovima, svi mi povremeno doživimo pritisak.

Međutim, dok neki ljudi uspevaju da ostanu smireni čak i u najtežim trenucima, drugi se lako preplave i podležu panici. Četiri horoskopska znaka imaju posebne poteškoće kada je u pitanju nošenje sa stresom, prenosi n1info.rs.

Rak

Rakovi su vrlo emotivni, pa ih stres duboko pogađa. Kada se nađu u stresnim situacijama, njihov emocionalni svet postaje nestabilan, što izaziva osećaj panike i anksioznosti. Zbog svoje osetljivosti, često se povlače u sebe i postavljaju unutrašnje barijere. Iako im sposobnost povezivanja sa drugima pomaže u stvaranju snažnih veza, Rakovi lako zapostavljaju svoje potrebe i brzo se osećaju preplavljeno.

Devica

Device su perfekcionisti, a njihova potreba za savršenstvom često postaje izvor stresa. Kada stvari ne idu prema planu, sklone su da detaljno analiziraju svaki korak, što vodi ka osećanju anksioznosti. Potreba za kontrolom može izazvati napetost, a nesavršenosti ih mogu potpuno uzdrmati. U haotičnim situacijama, Device gube smirenost i postaju preterano kritične prema sebi.

Ribe

Ribe su intuitivne i saosećajne, ali vrlo osetljive na spoljne uticaje i emocionalne promene. Kada se suoče sa stresom, njihova emocionalna osetljivost može prouzrokovati paniku, naročito kada osećaju da su izgubile kontrolu. Često beže u svet mašte kao način da se nose sa težim stvarima, tražeći utehu i smirenost u imaginaciji.

Blizanci

Blizanci su energični i dinamični, ali ta ista energija ih ponekad može dovesti do preopterećenja. Pod pritiskom obaveza, skloni su panici jer ne mogu da ostanu fokusirani. Često pokušavaju da obave više stvari odjednom, što ih dovodi do osećaja nesigurnosti i anksioznosti. U stresnim situacijama, njihova prirodna sklonost komunikaciji može se pretvoriti u neodlučnost i brzo menjanje mišljenja.

Sigurno da nikome ne prija stres, ali neki pojedinici su naročito osetljivi na njega.

