Ne verujete u karmu? Horoskop otkriva ko vam se sveti i zašto – odmah proverite!

Ne verujete u karmu i mislite da su stvari slučajne? Pa, možda i nisu, jer horoskop često otkriva ko vam se sveti i zašto – verovali ili ne, zvezde pamte sve! U nastavku teksta saznaćete da li su vam zvezde namenile osvetnika i kako da se nosite s tim.

Da li se karma zaista vraća?

Apsolutno! Karma se vraća, i to često kada se najmanje nadamo, ali horoskop može da nam pomogne da to predvidimo. Ne radi se tu o nekom magičnom štapiću, već o univerzalnom zakonu uzroka i posledice. Kad tad, sve što damo, dobro ili loše, vrati nam se, samo sa kamatom! Nije retkost da nas sustignu stvari koje smo, možda, i zaboravili. Zato, drage moje, budite dobri, isplati se!

Ko vam se sveti prema horoskopskom znaku?

Svaki horoskopski znak ima svoju „dark stranu“ i načine na koje se nosi sa nepravdom. Neki zaboravljaju, drugi praštaju, a treći… e treći pamte i vraćaju! Evo kratkog vodiča:

Ovan

Ovnove retko zanimaju sitne osvete, oni su previše okrenuti budućnosti. Ali ako ih ozbiljno izdate, očekujte direktan, glasan obračun, a ne potajno „svetljenje“. Znate ono, direkt u glavu!

Bik

Bikovi su strpljivi, ali i tvrdoglavi. Ako ih prevarite, mogu da vas precrtaju za ceo život. Neće vam se svetiti aktivno, već pasivno – ignorisaće vas do te mere da ćete se osećati kao da ne postojite. Osećaćete se kao duh, garantujem!

Blizanci

Ovi dupli znaci su nepredvidivi. Mogu da vam oproste, ali i da vas ogovaraju „na sva zvona“ tako da vam reputacija ode u paramparčad. Pripazite se šta im pričate u poverenju!

Rak

Rakovi su emotivni i ranjivi. Ako ih povredite, povlače se u sebe, ali pamte. Mogu da vas pasivno-agresivno kažnjavaju svojim ćutanjem i emocionalnom manipulacijom dok se ne raspadnete. Bukvalno kao da vam isisavaju dušu.

Lav

Lavovi vole da budu u centru pažnje, a kada im nanesete nepravdu, mogu da vas ignorišu ili javno ponize, pokazujući svima da ste ispod njihovog nivoa. Poniženje? To je za njih „mala maca“.

Devica

Device su analitične i pedantne. Ako im se zamerite, mogu da vam nađu svaku manu i javno vas izlože kritici. Osveta im je suptilna, ali bolna, jer gađaju pravo u živac. Jeste, tačno tamo gde najviše boli!

Vaga

Vage teže balansu i pravdi. Ako ih povredite, trudiće se da vas „urazume“, ali ako to ne uspe, mogu da se okrenu tračevima ili da vas jednostavno izbace iz svog života kao da nikad niste ni postojali.

Škorpija

Uh, Škorpije… Oni su majstori osvete! Ako se zamerite Škorpiji, budite sigurni da će vam vratiti, i to tamo gde vas najviše boli. Njihova osveta je duga, proračunata i često neočekivana. Bežite glavom bez obzira!

Strelac

Strelčevi su optimistični i generalno ne drže zlu krv. Međutim, ako ih zaista izdate, mogu da vas potpuno ignorišu i da vam daju do znanja da ste propustili sjajnu priliku za prijateljstvo. Vremenom će vas zaboraviti, ali sa stilom!

Jarac

Jarčevi su praktični i ambiciozni. Ako im se zamerite, mogu da vam sabotiraju karijeru ili reputaciju, ali na veoma suptilan način. Znaju kako da se osvete a da vi to ne primetite, sve dok ne bude kasno.

Vodolija

Vodolije su individualci i nekonvencionalni. Ako ih povredite, mogu da vas „ghostuju“ ili da vas javno prozovu zbog vašeg „nazadnog“ razmišljanja. Njihova osveta je često verbalna i intelektualna, ali može biti razarajuća.

Ribe

Ribe su osetljive i intuitivne. Ako ih povredite, mogu da se povuku u sebe i da vas emotivno kažnjavaju. Njihova osveta je pasivna i ogleda se u samosažaljenju koje vas navodi da se osećate krivim. Osećaj krivice će vas proganjati, verujte mi.

Kako da se nosite sa karmičkim osvetnicima?

Najbolji način da se nosite sa karmičkim osvetnicima je da preuzmete odgovornost za svoje postupke i da se iskreno izvinite. Ponekad je izvinjenje dovoljno, a nekad treba više truda. Evo šta možete da uradite:

1. Razmislite o svojim postupcima: Pre nego što krenete da krivite druge, iskreno se zapitajte da li ste nekome naneli štetu.

2. Iskreno se izvinite: Ako ste pogrešili, pokažite zrelost i izvinite se. Iskreno, od srca!

3. Pokušajte da ispravite grešku: Ako je moguće, popravite štetu koju ste naneli. Dela govore više od reči.

4. Učite iz svojih grešaka: Svaka greška je lekcija. Iskoristite je da postanete bolja osoba.

Pustite da prođe: Nekada je najbolje da pustite stvari da idu svojim tokom. Karma će već uraditi svoje, hteli vi to ili ne.

U svakom slučaju, zapamtite da je život pun uspona i padova. Ne dozvolite da vas prošla dešavanja opterećuju, već se fokusirajte na to da živite što bolje možete!

