Ne verujte im ništa: Ova tri znaka su najveći lažovi horoskopa

Zašto ljudi lažu? Budimo iskreni – svi ponekad malo „iskrivimo“ istinu. Bilo da je to da bismo izbegli da povredimo nečija osećanja ili jednostavno da bismo začinili priču, laganje je često društveno mazivo koje spasava mir – i mnoge veze.

Ali da li ste znali da su neki horoskopski znaci posebno vešti u slatkim, malim (i često šarmantnim) lažima? Vreme je da pogledate zvezdane karte i otkrijete ko su najveći majstori laganja.

Lav

Lav voli da bude u centru pažnje i nije mu strano da se služi lažima kako bi reflektor bio uperen u njega. Čim oseti da može da izgubi publiku ili da se oni okreću nekom drugom u društvu, hvata ga panika i počinje da izmišlja raznorazne priče kako bi zadržao fokus na sebi.

Kada čujete glasnu osobu koja u baru prepričava kako je vozila jugo brzinom od 280 km/h kroz kanjon Morače dok su ga seksualno opsluživale tri silikonske plavuše, znajte da to Lav baroniše.

Blizanci

Blizanac će slagati, a da ne trepne. Omao razloga ili ne, to je jednostavno jače od njega. Više ni sami ne mogu da se pohvataju šta su kome rekli, pa se često upetljaju u sopstvenu mrežu laži i izlanu se. Mada, dok vi shvatite da vas je slagao, preplaviće vas talasom opravdanja. Naravno, lažnih. Takođe, oni su pogrešna osoba za poveravanje jer ne mogu da sačuvaju tajnu. To nije zato što su zlonamerni, nego su toliko pričljivi da se nenamerno izlete.

Ribe

Ribe retko kada lažu direktno u oči, ali su skloni sakrivanju istine, prećutkivanje ključnih detalja i nečim što oni smatraju belim lažima, iako su ustvari crne k’o noć. One žive u svom izmišljenom svetu fantazija, tako da im nije nije teško da za tren oka izmisle priču dostojnu najboljeg bestselera. Tako dobro umeju da zamažu oči slušaocima, jer one ne izriču čiste laži, već takve da u njima ima nekog osnova istine. Zamislite zrno peska i oko njega Jadransko more – toliko istine ima u njihovim hvalisanjima. Ipak, toliko su dobri naratori da vam neće ni smetati što vas mažu i lažu. Pričaju sa toliko detalja da neretko i same poveruju u istinitost svoje šarene laže. Tako da tehnički i ne lažu…

