Ne verujte im, ova 4 znaka prekrše svako dato obećanje i ne kaju se!

Ne verujte im. Blizanci, Strelac, Vodolija i Ribe imaju neverovatnu sposobnost da daju obećanja s osmehom, ali i da ih zaborave već sledećeg dana. I uopšte se zbog toga ne kaju.

Astrologija objašnjava da određeni znaci Zodijaka jednostavno ne znaju da kažu “ne”. Oni obećavaju jer žele da ugode, da budu voljeni, da izbegnu sukob, ili da zadrže osećaj slobode.

U trenutku dok govore, njihova reč deluje toplo, uverljivo, čak sudbinski iskreno. Međutim, kako vreme prolazi, entuzijazam se topi, a odgovornost postaje teret. Ipak, njihova obećanja često postanu tiha polja razočaranja. Ne zbog zlobe, već zbog njihove prirode koja ne podnosi pritisak, rutinu ili očekivanja drugih.

Blizanci – promenljivo raspoloženje i kršenje obećanja

Blizanci su poznati po svojim promenljivim raspoloženjima, što ih često dovodi do kršenja obećanja. Kada nešto obećaju, u tom trenutku to zaista i misle, ali mogu da promene mišljenje već sledećeg dana.

Njihova pažnja se brzo preusmeri na nešto novo i uzbudljivo, i zaborave šta su rekli. Nisu nepošteni, samo ne mogu dugo da ostanu fokusirani na jednu stvar.

Njihova potreba za stalnim kretanjem i promenama često ih udaljava od doslednosti.

Strelac – slobodoumnost ga sprečava da ispuni obećanje

Strelac obećava sve sa najboljim namerama, ali ga slobodoumnost sprečava da to ispuni. Kada se osećaju ograničeno, imaju jaku potrebu da pobegnu – čak i od sopstvenih reči.

Vole da daju obećanja, jer žele da ugode drugima i ostave dobar utisak. Međutim, čim obaveza postane stvarna, oni se povlače i pronalaze izgovor.

Njihova iskrenost je nesumnjiva, ali ispunjavanje obećanja jednostavno nije njihov prioritet.

Vodolija – ne vole obaveze kroz obećanja

Vodolije ne vole pritisak, ili obaveze koje dolaze sa davanjem obećanja. Kada osete da bi nešto moglo da ograniči njihovu slobodu, radije će odustati nego da održe reč.

Njihova nezavisnost im je najvažnija, pa se često ponašaju nepredvidivo. Iako ne nameravaju da razočaraju druge, tuđe emocije ponekad jednostavno izmaknu iz njihovog fokusa.

Zbog sklonosti ka racionalizaciji, retko se osećaju krivim zbog prekršenih obećanja.

Ribe – žele da udovolje pa obećavaju

Ribe često obećavaju više nego što mogu da ispune, jer žele da svima udovolje i izbegnu sukob. U trenutku kada daju obećanje, njihova namera je iskrena, ali vremenom ih emocije preplave i jednostavno se izgube u svemu.

Teško im je da kažu “ne”, pa često obećavaju stvari koje ne mogu, ili neće moći da urade. Kada shvate da nisu ispunili očekivanja, povlače se u tišinu.

Njihova saosećajna priroda ih čini osetljivima, ali i sklonima izbegavanju odgovornosti.

Ovi znakovi nisu loši ljudi. Oni su, pre svega, slobodnjaci duše, nemirni, nestalni, večiti tragači za uzbuđenjem i inspiracijom. Ali upravo ta nepredvidivost čini ih najnesigurnijima kada se radi o rečima datim srcem. Kada obećaju misle to iskreno, ali kada prekrše datu reč, beže od sopstvenog osećaja krivice.

(Krstarica/Index)

