Ne veruju nikome, život im prođe u sumnji: Ova 3 znaka horoskopa su kraljevi paranoje!

Znta onaj osećaj da vas neko laže, da nešto krije, da iza svakog osmeha stoji neka namera?

E pa, to nije samo stvar karaktera — astrologija kaže da neki horoskopski znaci jednostavno ne mogu da se opuste jer im je nepoverenje u krvi.

ŠKORPIJA

Škorpija, na primer, ne veruje nikome dok ne prođe kroz sve moguće testove. Kod nje je sve pod lupom — svaka reč, svaki gest. Ako oseti da nešto ne štima, zatvara se kao školjka. I kad jednom izgubi poverenje, gotovo — nema nazad.

JARAC

Jarac je drugačiji, ali isto oprezan. On ne voli da zavisi od drugih. Sve mora da proveri sam, jer veruje da je to jedini način da izbegne razočaranje. U poslu, u ljubavi — sve mora da bude pod kontrolom. Inače se oseća kao da mu neko kopa rupu iza leđa.

RAK

Rak je emotivac, ali baš zbog toga stalno strepi da će biti povređen. On ti analizira svaku poruku, svaku pauzu u razgovoru. Ako mu nešto zazvuči čudno, odmah se povlači. Zidovi oko srca? Visoki, debeli i teško se ruše.

DEVICA

Devica je perfekcionista. Kod nje sve mora da ima smisla, pa i odnosi s ljudima. Ako primeti da nešto ne štima — da si rekao jedno, a uradio drugo — odmah pali alarm. Ona ne veruje lako, a kad jednom posumnja, teško se vraća na staro.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com