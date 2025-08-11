Ne vole svi horoskopski znaci leto, za njih je izležavanje na plaži gubljenje vremena

Mnogi jedva čekaju da dođe leto kako bi uskočili u minijaturnu garderobu i provodili se na plažama, bazenima ili moru.

Preplanuo ten, lagana odeća i boravak na otvorenom, uz uživanje na ležaljkama ipak nisu za svakoga. Astrolozi su došli do zaključka da pojedini znaci tropske vrućine prosto ne vole, za njih čak ni umereno-toplo leto uopšte nije omiljeno doba godne. Oni vole i sneg, kišu čak i temnperaturu ispod nule sve samo ne vrele letnje dane. Ova 3 znaka najviše mrze ovo doba godine.

Strelac

Strelačevi više vole zimu, što i ne čudi jer Strelac definitivno vlada zimskim mesecima. Oni više vole da nose vunene kape nego letnje šešire, a pre bi svakodnevno udisali hladan zimski vazduh nego mučili muku sa visokom temperaturama. Oni i na plaži sanjaju svež zimski poveratarc i kako sede na planini, pijuckaju kuvano vino, dok su sneg i zimske aktivnosti na otvorenom ono u čemu oni prosto uživaju.

Devica

Znak koji je poznat kao najveći perfekcionista je upravo Devica. Oni s toga nikako ne vole vrućinu pošto ih ona ometa da budu kreativni i skoncentrisani i u velikoj meri ruši njihovu perfekciju. Na visokim temperaturama Devica prosto ne može da da svoj maksimum i to joj najviše smeta jer im vrućina smanjuju produktivnost. Ležanje na plaži Device pak smatraju beskorisnim i suvišnim i često se kriju od sunčevih zraka. One su praktične i produktivne, pa je izležavanje na suncu uz obalu mora za njih vrhunsko gubljenje vremena i prava lenjost koju sebi ne mogu da dopuste.

Ovan

Ovan ne može ni psihički ni fizički da podnese autobuse bez klima i procenat vlage u vazduhu koju neminovno donosi sparno letnje vreme. Ovaj znak takođe je poznat kao onaj koji, baš poput Devica, ne voli sporost i lenjost, a leti se nekako svi izvlače na vrućinu. Ovan je poznati radoholik, pa jedva čeka nešto svežiji talas temperatura koji će ljude vratiti na posao u njihove kancelarije gde će uz prosečne temparature rad biti mnogo normalnijeg toka.

