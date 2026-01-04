Nebo daje blagoslov i otvara put ka sreći za ova 4 znaka, ljubavi i novca imaće u izobilju

Mesec u Lavu u nedelju donosi im sreću. Nebo daje blagoslov i otvara put ka novcu i ljubavi za Lava, Vodoliju, Bika i Škorpiju.

Četiri horoskopska znaka privlače značajno obilje i sreću 4. januara 2026. godine, zahvaljujući kombinaciji energije zemlje i vatre. U nedelju, nebo daje blagoslov i otvara put ka sreći. Sunce je u zemljanom Jarcu, donoseći fokus na posao i uspeh.

Mesec napušta Raka i ulazi u vatrenog Lava, okrećući vašu pažnju ka smelosti i želji da budete viđeni. Kada je vatra posejana u zemlju, vaša motivacija se oseća utemeljeno i odlučno. Manje je verovatno da ćete odustati kada se situacija zakomplikuje.

Nebo daje blagoslov za uspeh i izobilje. Obilje i sreća nisu stvari koje se dešavaju u životu. Moraćete da radite na onome što želite da stvorite. Dakle, ako ste oduvek želeli da budete ta osoba sa lepom odećom ili fensi automobilom, onda u nedelju idite dalje od postavljanja namere ili pisanja nečega na lovorovom listu.

Zapišite svoj strateški plan. Koristite ChatGPT ako vam je potrebno da struktura teče. Zatim, podelite svoje ideje na male korake i napravite prvi. Put se otvara kada date univerzumu do znanja da mora ozbiljno shvatiti vašu nameru. Vi radite na tome, a univerzum daje blagoslov da to i postignete!

1. Lav – obilje jednostavnih zadovoljstava

U nedelju ćete doživeti značajno obilje i sreću jer Mesec ulazi u vaš horoskopski znak. Meseci u vatrenim znakovima vam pomažu da smelo sledite život koji želite. Ako osećanja formiraju misli, a misli vode do akcija, uskoro ćete imati super napunjen dan. Mesec u suprotnosti sa Venerom stvara malo napetosti kako bi razjasnio šta želite da postignete.

Vaše emocije diktiraju šta treba poboljšati da biste dobili život svojih snova. Život koji žudite možda ne uključuje tone novca, već jednostavna zadovoljstva koja stvaraju jednostavan način života sa lakoćom. 4. januara, želja je vaša mapa ka uspehu.

Kada nešto želite, fokusirajte se na to kako vas te misli i ideje čine da se osećate. I koristite tu emocionalnu energiju da podstaknete akciju koja vas tamo vodi.

2. Vodolija – ljubav ponovo cveta

4. januara, kada Mesec uđe u Lava, doživljavate sreću u svom ljubavnom životu. Mesec u Lavu vas motiviše da tražite romansu i otvoreno delite svoja osećanja. Kada nosite srce na rukavu, dešava se nešto značajno. Drugi osećaju autentičnost. Šaljete signale poverenja, a to čini da vaš partnerski odnos postaje jači.

U nedelju, vaš „to faktor“ se pokazuje u tome koliko dobro volite druge. Vaša brižna priroda je zarazna i drugi vam se pridružuju. Vaša lojalnost povećava vašu privlačnost u poslu i prijateljstvu. Vašim prijateljima je lakše da spuste gard i podele ideje.

Jedno malo područje vašeg života proteže se na sve ostale, što čini zaista dan pun izobilja.

3. Bik – fokus na porodici

Vaš kućni sektor se aktivira kada Mesec uđe u Lava 4. januara. Mesec u vatrenom znaku vraća strast i fokus vašem porodičnom životu. Vidite šta ste propustili u prošlosti i počinjete da ulažete svoje vreme i energiju sa većom posvećenošću.

Vaša posvećenost je dirljiva, a vaše ivice omekšavaju. Vi ste tamo gde želite da budete, i umesto da se nadate da će ljudi znati koliko vam je stalo, pobrinite se da izrazite svoja osećanja smelo i otvoreno.

Toplina i jasnoća su deo onoga što jeste. Mesec u suprotnosti sa Venerom pomaže vašem gardu da se spusti gard. Privlačite izobilje u oblasti ljubavi i to se oseća kao pobeda.

Srećno je to što čak i kada vam je neprijatno da pustite svoju mekšu stranu da zablista, sada je lakše da se oslobodite straha.

4. Škorpija – samopouzdanje postaje odluka

Privlačite obilje i sreću u svoju karijeru 4. januara. Doživljavate malu promenu u svojoj motivaciji i pokretačkoj snazi. Projekti do kojih ste prestali da marite ponovo postaju važni. Mesec u Lavu pomaže u ublažavanju zabrinutosti oko toga da li imate ono što je potrebno da napravite veliku promenu. Prevazilazite strah i imate svoje unutrašnje želje.

U nedelju, samopouzdanje postaje odluka koju donosite da biste manifestovali ono što želite u svom profesionalnom životu. Sumnje izlaze na površinu, a vi smelo prepisujete svoje misli.

Odbacujete ono što više ne odgovara onome ko želite da budete i počinjete da proglašavate uspeh kao da je već vaš.

(Krstarica/YourTango)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com