Nebo im šalje ljubav kakvu nisu ni sanjali: Ova 2 znaka u martu upoznaju osobu koja ostaje zauvek

Kraj za sve bivše i promašaje! 2 znaka u martu konačno sreću osobu koja ostaje zauvek - vaš život od marta više neće biti isti!

Već u drugoj nedelji marta, Bikovima i Vagama život se okreće naglavačke. Nema više čekanja i praznih obećanja – sudbinski susret se dešava tamo gde ga najmanje očekujete, bilo da je u pitanju red u pošti ili slučajan susret preko prijatelja. To nije prolazna avantura, već upoznajete osobu koja ostaje zauvek uz vas, spremna da podeli i dobro i zlo.

Bik – od jednog „zdravo“ do zajedničkog krova

Za Bikove ovaj susret dolazi potpuno neočekivano, najverovatnije kroz neku rutinsku obavezu ili preko posla. Srešćete nekoga ko ne prodaje maglu i ne daje lažna obećanja, već odmah stavlja karte na sto. Ta osoba je stabilna, ozbiljna i od prvog trenutka ćete osetiti da sa njom nema igrica.

Ishod ovog susreta je brz i konkretan. Do kraja marta, mnogi Bikovi će već razgovarati o zajedničkom useljenju ili ozbiljnim životnim promenama. Ovo nije neko ko će vam slati poruke i nestajati na tri dana, već osoba koja ostaje zauvek i koja će postati vaš najčvršći oslonac.

Vaša kuća više neće biti tiha, a svi planovi koje ste pravili sami sada se menjaju u planove za dvoje.

Vaga – više nema lutanja, srce je konačno na mestu

Vage će svoj preokret doživeti na mestu gde ima dosta ljudi – to može biti neka proslava, svadba ili čak običan izlazak u grad. Pojaviće se neko ko će vas osvojiti direktnošću, a ne laskanjem. Taj susret će obrisati svu nesigurnost koju ste vukli iz prethodnih veza jer ćete odmah znati na čemu ste.

Životni efekat za Vage je ogroman: prestajete da merite i analizirate ko je kakav, jer ovaj susret donosi mir. Do kraja proleća, ova veza postaje najstabilnija stvar u vašem životu. To je osoba koja ostaje zauvek i koja će vas naterati da se konačno smirite i prestanete da tražite dalje.

Odnos koji počne u martu vrlo brzo će prerasti u neraskidivu vezu, a mnoge Vage će do leta već planirati brak ili proširenje porodice.

Sudbina koju niko ne može da izbegne

Ovaj mart ne nudi šansu za uzmak. Sve što se dešava, dešava se po planu koji je odavno zapisan i koji se ne može zaobići.

Bikovi i Vage više ne moraju da se pitaju kada će doći njihov red, jer se tišina u njihovim životima prekida u jednom danu, jednim susretom.

Od sredine marta vaš svet više nikada neće biti isti, jer u svoj život konačno primate osobu koja ostaje zauvek, a tamo gde ste do juče bili sami, sada stoji dvoje.

