Nebo im uslišuje molitve: 3 horoskopska znaka kojima se svaka želja ispunjava do marta

Za ova tri znaka ispunjenje želja do marta je zagarantovano. Zvezde su spremile veliku nagradu, proverite da li ste vi taj srećnik.

Ribe, Bik i Strelac doživeće potpuno ispunjenje želja do marta jer im se život menja iz korena. Univerzum sada radi isključivo za vaše snove.

Dosta je bilo praznog novčanika i planova koji propadaju. Saturn vas je dugo gazio, ali se točak sreće konačno okrenuo.

Muka postaje daleka prošlost, a snovi postaju stvarnost brže nego ikad. Za ove znakove, uspeh više nije mogućnost, već sudbina.

Kome stiže ispunjenje želja do marta?

Zvezde su se poređale tako da vam sve ide od ruke. Ovo nije period za spavanje, već za akciju koja menja život iz temelja.

Ribe plivaju u novcu

Intuicija vam radi kao švajcarski sat. Pare dolaze odakle se najmanje nadate, a stari, teški dugovi nestaju kao rukom odneseni preko noći.

Bik nalazi mir

Ljubav cveta, a posao kreće uzbrdo bez one teške muke na koju ste navikli. Ono što vas je kočilo godinama, sada se rešava samo od sebe i donosi olakšanje.

Strelac putuje ka uspehu

Vrata koja su bila čvrsto zaključana sada su širom otvorena za vas. Putovanja i novi kontakti donose spas u zadnji čas, baš kad ste mislili da odustanete.

Caka koju astrolozi kriju

Nije dovoljno samo da sedite i čekate da vam sreća padne u krilo. Ispunjenje želja do marta traži da napravite prvi korak, ma koliko on mali bio. Univerzum nagrađuje hrabre, a ne one koji se kriju ispod jorgana.

Stari ljudi kažu da sreća kuca na vrata samo jednom. Nemojte da budete oni koji nisu čuli kucanje jer su gledali televizor. Ovo je vaša šansa da sve preokrenete.

Iskoristite ovaj period jer traje kratko i neće se skoro ponoviti. Sreća je varljiva roba, uhvatite je odmah dok je tu pred vama.

Zvezde vam otvaraju vrata koja su godinama bila pod ključem. Ako sada okrenete leđa ovoj prilici, sledeću ćete čekati decenijama. Ne dozvolite da vas strah zakoči na samom pragu pobede.

Da li smete da rizikujete i tražite sve što vam pripada, ili ćete gledati kako drugima ide? Napišite nam koji je vaš najveći san!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com