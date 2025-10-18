Nebo pali sve alarme za ovih 5 znakova, poslušajte svoje telo dok ne bude kasno!

Nebo gotovo kao da upozorava: ignorisanje signala sopstvenog tela sada može skupo da vas košta.

Energija Sunca u završnici znaka Vage i njegov prelazak u mračniju, introspektivnu Škorpiju aktivira zone podsvesti, skrivenog stresa i nagomilanih emocija. Dok u isto vreme, izazovni aspekti Marsa i Saturna pojačavaju pritisak, ne spolja, već iznutra, kroz sitne simptome koje mnogi pokušavaju da potisnu.

Ovo je period kada i najmanji disbalans može postati okidač, a potisnuti umor pretvoriti se u ozbiljniji zdravstveni problem. Neki znakovi Zodijaka posebno će osetiti taj unutrašnji pritisak, kao da im telo govori ono što su već mesecima pokušavali da ignorišu.

Saznajte kojim horoskopskim znakovima su zdravlje i mentalna ravnoteža najveći prioritet do kraja oktobra.

Ovan – ne ignorišite signale iscrpljenosti

Vatrena priroda Ovna često ignoriše signale iscrpljenosti, ali sada to više nije moguće. Mars, njihov vladar, aktivira zone tela povezane sa glavom i cirkulacijom, što znači da mogu biti skloniji tenzijama, glavoboljama, nesanici i povremenim vrtoglavicama.

Ako ne uspore, postoji rizik da stres eksplodira kroz fizičke simptome.

Najbolja prevencija? Redovan san i kontrola impulsa, a ne još jedan beskrajan dan na 200 obrtaja na sat.

Bik – vreme je da zastanete

Stabilni i uporni Bikovi često guraju kroz umor i bol, ali sada im Univerzum jasno šapuće: “stani”. Aktivirani su aspekti koji pogađaju vrat, štitnu žlezdu i grlo.

Ukoliko ignorišu simptome, mogu ući u period hormonske iscrpljenosti i hroničnog stresa.

Najvažniji savet — preventivni pregledi i pažljivija ishrana.

Bik koji na vreme čuje svoje telo, izbeći će krizu koja mu preti ako ostane tvrdoglav.

Devica – perfekcija vam je najveći neprijatelj

Devicama vlada Merkur, a krajem oktobra mentalna tenzija može biti njihov najveći neprijatelj.

U ovom periodu bi mogli osetiti probleme sa varenjem, crevima i imunitetom, posebno ako pokušavaju sve da drže pod kontrolom.

Napetost između Saturna i Merkura upozorava ih da prepoznaju granicu između produktivnosti i samouništavajuće brige.

Odmor, rituali opuštanja i balansirana ishrana sada su važniji nego ikad.

Strelac – izbegavajte preterivanja, u svemu!

Ovaj znak je poznat po tome što se lako prepušta slobodi, ali tranziti koji zahvataju područje jetre i kukova upozoravaju: ako zanemare signale, može doći do iscrpljenosti i padova energije.

Posebno treba izbegavati preterivanja — bilo u hrani, piću, ili tempu života.

Umesto adrenalinskog naleta, sada je vreme za promišljenu disciplinu i vraćanje kontaktu sa sobom.

Ribe – unutrašnja emotivna turbulencija

Ribe, najosetljiviji znak Zodijaka, u ovom periodu mogu postati još ranjivije.

Psihosomatske reakcije, pad imuniteta i problemi sa limfnim sistemom, mogu se javiti kao rezultat unutrašnje emotivne turbulencije.

Ako potisnu emocije, telo će ih “ispričati” kroz bolest.

Najveća zaštita im dolazi iz blagih rutina, odmora, toplih kupki, meditacije i dodira sa prirodom.

Zvezde poručuju:

Kraj oktobra nosi poruku — telo nikada ne laže. Napetiji aspekti Saturna i Marsa pogađaju upravo one koji guraju preko svojih granica, zaboravljajući na sopstveno zdravlje.

Ko bude umeo da čuje šapat umora pre nego što preraste u krik, izaći će iz ovog perioda snažniji, smireniji i zdraviji nego pre. Oni koji u narednim danima uvedu male, ali ključne promene kao što je rutina sna, briga o sebi i preventiva, ne samo da mogu izbeći komplikacije, već i ojačati svoje zdravlje na duže staze.

(Krstarica/Podznak.com)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com