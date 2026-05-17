Nebo se otvara 19. maja i okreće sve naglavačke: Koji znak pliva u parama, a kome ostaje prazan novčanik

Mars u Biku stiže 19. maja i prevrće finansije svih znakova. Proverite ko puni račun, a ko ostaje bez dinara.

Prethodnih šest nedelja, dok je Mars bio u Ovnu, vladala je nervoza i potreba da se sve uradi juče. Onda 19. maja 2026. dolazi totalni preokret. Mars u Biku preuzima palicu i ostaje na svom tronu sve do 28. juna.

Ovo nije period za jurnjavu i prazne snove, već za hladnu glavu, novac i sređivanje finansijskih navika koje vam već dugo prave problem.

Šta tačno donosi Mars u znaku Bika

Mars u znaku Bika je tranzit u kome se planeta akcije spaja sa znakom koji obožava komfor i pun novčanik. Fokus se prebacuje sa pitanja „šta da pokrenem“ na pitanje „šta da sačuvam“.

Dvaput ćete proveriti stanje računa, oklevati pre velike kupovine i iskreno se iznervirati kad vidite bačen novac.

Ovan: Pregovarajte za platu, ali bez svađe

Mars vam je vladar i ulazi u drugu kuću novca. Postajete pravi čuvar svoje zarade. Vreme je da tražite veću platu, ali pazite na ton, jer vaše reči sada seku kao nož. Kontrolišite temperament i gledajte saldo.

Bik: Telo i samopouzdanje na maksimumu

Mars ulazi u vašu prvu kuću i diže vam energiju do plafona. Idealno za novu teretanu ili zahtevan fizički projekat. Fitilj vam je kraći nego obično, pa usmerite bes u disciplinu, ne u svađe sa sporijima.

Blizanci: Pazite na tihe troškove

Dvanaesta kuća donosi iznenadne izdatke, od lekara do potpuno besmislenih impulsa. Budite strogi sa budžetom i beležite svaki dinar. Velike planove pripremajte tiho, a lansiranje sačuvajte za avgust.

Rak: Mars u Biku otvara vrata velike zarade

Jedanaesta kuća dobitaka i kontakata se aktivira. Stari kolega ili prijatelj može doneti unosnu priliku. Timski rad sada plaća najbolje. Samo nemojte dozvoliti da takmičarski duh pokvari prijateljstva.

Lav: Karijera prelazi u petu brzinu

Deseta kuća daje vam snagu da pregazite konkurenciju i izborite se za unapređenje. Šefovi gledaju, primećuju i nagrađuju. Potez koji povučete sada definiše vašu platu za narednih godinu dana. Samo nemojte ratovati sa menadžmentom.

Devica: Sreća jedino kroz trud

Mars vam aktivira devetu kuću putovanja, prava i obrazovanja. Ništa ne pada s neba, ali se trud višestruko isplati. Mentor koji se sada pojavi može potpuno promeniti vaš odnos prema parama.

Vaga: Mars u Biku raščišćava stare dugove

Osma kuća zajedničkih finansija i kredita ulazi u rekonstrukciju. Sedite sa partnerom i prođite kroz svako ulaganje. Iskoristite Mars u Biku da raščistite zaostatke, ali držite se podalje od novih pozajmica.

Škorpija: Pštri pregovori sa partnerima

Mars, vaš vladar, ulazi u sedmu kuću saradnji. Razgovori postaju intenzivni, ali plodni. Ugovori potpisani sada imaju težinu. Dogovor koji mesecima stoji, sada konačno može da se zaključi.

Strelac: Rivali ostaju iza vas

Šesta kuća rada izoštrava vašu efikasnost. Intervjui i pregovori idu u vašu korist, dugovi se polako tope uz upornost. Pokrenite vežbanje koje stalno odlažete. Mars ne zna kad treba da stane, pa vi morate da slušate telo.

Jarac: Hrabrost za promišljen rizik

Peta kuća budi sklonost ka spekulacijama i kreativnom radu. Početkom juna dobro istražena ulaganja imaju ozbiljne šanse. Razlikujte pametan potez od slepog kockanja. Ne dirajte ušteđevinu zbog jednog impulsa.

Vodolija: Pare odlaze u dom i nekretnine

Mars prolazi Bikom kroz vašu četvrtu kuću i baca vas u renoviranje, selidbu ili kupovinu novog auta. Popravke postaju hitne preko noći. Sjajno ako gradite sigurnu osnovu, opasno ako gomilate stvari iz straha.

Ribe: Moćni Mars u Biku poručuje da naplatite svoje veštine

Treća kuća komunikacije pokazuje gde leži vaš novac. Mars u Biku daje vam petlju da naplatite svoje veštine. Pisanje, podučavanje, konsultacije i online sadržaj sada donose ozbiljan prihod. Ne potcenjujte sebe.

