Njima se nebo otvara posle 15. maja: 3 znaka koja će osetiti dodir sreće i konačno skinuti teret sa leđa

Nebo se otvara posle 15. maja i tri znaka konačno dišu punim plućima. Pogledajte da li ste među srećnicima.

Posle 15. maja nebo se otvara za tri znaka koja su mesecima vukla nevidljiv ranac pun briga, tuđih očekivanja i nedovršenih priča.

Sada stiže period kada se konce sudbine konačno odvezuju, a vi koji pripadate ovim znacima osetićete dodir sreće već prvih dana posle sredine meseca.

Najveći obrt ne dešava se na poslu, već u glavi, a o tome ćemo nešto kasnije.

Šta donosi astrološki preokret sredinom maja

Sredina maja nosi snažan kosmički rez. Sunce ulazi u poslednju trećinu Bika, a Venera počinje da deli ono što je dugo skrivala. Tri znaka stoje u prvom redu i upravo se za njih nebo otvara na način koji se ne dešava često.

Strelac: Dah olakšanja posle dugih meseci

Strelčevi su poslednjih meseci nosili breme tuđih problema. Posao, porodica, nečija loša odluka, sve je palo na vaša pleća. Posle 15. maja stiže iznenadno olakšanje, najpre kroz vest koja menja finansijsku sliku.

Stari dug vam se vraća, a ponuda koju ste otpisali ponovo dolazi na sto. Teret pada sa leđa onog trenutka kada prestanete da čuvate tuđe tajne. Sloboda dolazi kao topao vetar, brzo i bez najave.

Devica: Konačno skidate teret sa leđa

Device su znak koji najčešće sebi ne dozvoljava odmor. Posle sredine maja, planetarna konfiguracija vam šalje jasnu poruku, dovoljno je. Blagoslov posle 15. maja stiže kroz mirniji san i osobu koja vam vraća poverenje u ljude.

Ono što vas je grickalo iznutra, sumnja u sopstvene odluke, nestaje kao magla. Devicama se nebo otvara kroz male, ali važne pobede. Pismeni dogovor, potpis, ili konačno priznanje na poslu, sve to stiže do kraja meseca.

Ribe: Dodir sreće stiže kroz neočekivanu osobu

Ribe ulaze u period kada se emocije i materijalno poklapaju. Dodir sreće dolazi kroz osobu koja vam donosi vest, predlog ili ruku pomoći baš kada mislite da ste sami. Sudbinski preokret znakova ovog proleća najjasnije se vidi upravo na vama.

Ako vas je neko razočarao, posle 15. maja shvatate da je to bila usluga, ne udarac. Ribama se vraća osmeh i lakoća koja ih je napustila tokom zime.

Kako prepoznati da vam se zaista nebo otvara

Znaci nisu glasni. Najčešće se javljaju kroz mirnije jutro, lakše disanje i odluku koju donosite bez muke. Ako ste Strelac, Devica ili Ribe, obratite pažnju na sledeće:

poziv osobe sa kojom niste razgovarali mesecima

iznenadan novčani priliv, makar simboličan

predlog za saradnju koji niste tražili

osećaj da ste konačno na pravom mestu

Da li se nebo otvara samo ovim znacima

Ne. Period posle 15. maja povoljan je za sve, ali tri pomenuta znaka osećaju najjači dodir sreće i najbrže olakšanje. Ostali znaci dobijaju blaže talase, ali bez tako snažnog rezanja starih čvorova.

Koju ste odluku najduže odlagali i da li je sada pravi trenutak da je donesete? Napišite u komentarima.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com