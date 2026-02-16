Nebo se otvara u martu: Ova 3 znaka će imati toliko novca da će im novčanik biti pretesan

Saznajte koja 3 znaka u martu očekuje finansijski preokret - stiže keš zbog kojeg će vam novčanik biti pretesan!

U martu će nekima novčanik biti pretesan – novac koji je dugo kasnio konačno stiže, i to toliko da ćete ga jedva smestiti u džep.

Tri znaka ulaze u mesec u kojem pare ne kasne, ne “vise u vazduhu” i ne nestaju istog dana kad legnu. Stižu zaostale isplate, pojavljuju se nove prilike, a poneko će dobiti i ponudu koja menja mesečni budžet iz korena.

Ovo je onaj period kada prestajete da brojite svaki dinar i počinjete da planirate malo dalje od sledeće plate.

Ovo su tri znaka kojima mart donosi najveći priliv novca:

Bik

Biku mart donosi isplatu koja je odlagana ili obećavana. Mnogi Bikovi mogu očekivati zaostale honorare, bonus na poslu ili dodatnu zaradu kroz privatni angažman.

Posebno druga polovina meseca nosi stabilan priliv – ne jedan iznos, već dve ili tri uplate u kratkom roku. To je razlog zbog kog će novčanik biti pretesan, jer se novac neće zadržati na minimumu, već će konačno preći granicu “dovoljno”.

Za neke Bikove ovo je i početak stabilnijeg perioda, dogovor koji sada potpisuju donosi redovan prihod u narednim mesecima.

Lav

Lav u martu povlači poslovni potez koji direktno donosi novac. To može biti nova saradnja, promena posla, privatni projekat ili dodatni angažman koji se ispostavlja kao pun pogodak.

Sredina meseca je ključna, tada dolazi ponuda koja povećava mesečni prihod ili donosi jednokratnu, ali veću sumu.

Lavovima novac dolazi jer se usuđuju da traže više. I upravo zato će im novčanik biti pretesan – jer će mart probiti finansijski plafon koji su sami sebi postavili.

Strelac

Kod Strelca mart donosi iznenađenje. Novac dolazi kroz nešto što nije bilo u prvom planu -preporuka, stari kontakt, posao “sa strane” ili čak povraćaj novca koji nisu očekivali.

Prva polovina meseca može doneti manji priliv, ali kraj marta donosi jači finansijski talas. To je trenutak kada shvataju da više ne moraju da sabiraju svaki dinar.

Zbog kombinacije planiranog i neplaniranog priliva, i kod njih će novčanik biti pretesan, prvi put posle dužeg vremena bez osećaja stezanja.

Mart koji puni džepove

Mart za Bika, Lava i Strelca znači jedno – novac konačno dolazi u pravom trenutku. Ne kao iluzija, ne kao prazno obećanje, već kroz konkretne uplate i prilike koje se realizuju.

Ako ste među ova tri znaka, budite spremni da prihvatite više nego inače. Jer ovog meseca postoji realna šansa da vam novčanik bude pretesan – a to je problem koji se rešava sa osmehom.

