Neće znati šta ih je stiglo: Ove znake horoskopa čeka pakao do kraja 2025. godine.

Astrolozi upozoravaju da će uticaji planeta doneti značajnije izazove za određene znakove tokom preostalog dela 2025. godine, pa je korisno znati koji će se problemi najčešće javljati i na šta obratiti pažnju.

Ribe — vreme odrastanja i emocionalnog opterećenja

Saturn u Ribama donosi suočavanje s realnošću, gubitak inspiracije i povećane obaveze, što može rezultirati emotivnom iscrpljenošću, preispitivanjem verovanja i mogućim zdravstvenim ili praktičnim problemima.

Strelac — velike unutrašnje promene i krize identiteta

Pluton pravi izazovne aspekte koji mogu pokrenuti duboke transformacije, gubitke kontrole nad planovima i sukobe s autoritetima ili zakonom, kao i prekide važnih veza koji će zahtevati redefinisanje ličnih ciljeva.

Bik — neočekivane promene i finansijska nesigurnost

Uran u Biku donosi iznenadne preokrete koji, iako potencijalno vode napretku, stvaraju stres kroz promene u karijeri, domu i finansijama te prekide dugotrajnih rutina ili veza.

Pluton u Vodoliji uvodi transformacije i pojačavanje lične moći kod nekih znakova, dok retrogradni Merkur može stvarati probleme u komunikaciji, poslu i dogovorima posebno za Device i Blizance; Rak i Jarac prolaze karmičke cikluse koji završavaju uz emotivne turbulencije.

