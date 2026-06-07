Život postaje sve bolji za 3 znaka u nedelji od 8. do 14. juna, ali kvadrat Saturna sve okreće naglavačke baš tada

Nedelja od 8. do 14. juna pokreće tri znaka ka ljubavi i hrabrim odlukama. Proverite da li ste među njima i šta vas čeka.

Nedelja od 8. do 14. juna pripada Veneri, i tri znaka će to osetiti pre svih ostalih. Život im se popravlja iz dana u dan, ali ne bez jedne neugodne pauze u sredini. Devetog juna Venera pravi konjunkciju sa Jupiterom u Raku, i to je trenutak kada srce odluči brže od glave.

Šta donosi Venera u prvim danima nedelje

Prva polovina nedelje miriše na zaljubljenost. Venera i Jupiter rade zajedno, pa se sitnice koje su vas mesecima nervirale odjednom čine smešno malim. Onda dolazi deseti jun. Merkur pravi kvadrat sa Saturnom, razgovori postaju teški, a neke istine izlaze na sto. Nije prijatno, ali je korisno. Venera zatim 13. juna ulazi u Lava, i tada se sve okreće ka romantici i smelosti.

Rak: konačno prestajete da čekate da neko prvi krene

Vama Venera i Jupiter rade tačno u vašem znaku, pa ste glavni dobitnik nedelje. Osećate se voljeno bez razloga, i to vas plaši koliko i raduje. Kvadrat Saturna desetog juna vas natera na razgovor koji odlažete mesecima. Recite ono što mislite. Posle te neugodne sredine, vikend vam donosi mir kakav niste imali odavno. Neko vas posmatra dok ovo čitate, i nije ravnodušan.

Lav: Venera ulazi u vaš znak i vraća vam petlju

Trinaestog juna Venera ulazi pravo u Lava, i vi to osetite kao da neko upali svetlo u sobi. Vraća vam se hrabrost da tražite ono što želite, bez izvinjavanja. Iscelite to unutrašnje dete koje je predugo bilo tiho. Flert vam ide od ruke, a stari poznanik se možda vraća sa drugačijom porukom. Budite svoj najglasniji navijač ove nedelje.

Ribe: emocije se konačno slažu sa logikom

Vodena energija Raka vam savršeno odgovara, pa plivate kroz nedelju lakše od svih. Intuicija vam radi besprekorno, posebno oko ljubavnih odluka. Kvadrat Saturna vas malo prizemlji, što vama i te kako treba. Iskoristite ga da napravite plan, a ne samo da sanjate. Do kraja nedelje, osećaj krivice koji ste vukli bez razloga jednostavno nestaje.

Koji znak najviše dobija u nedelji od 8. do 14. juna

Najviše dobija Rak, jer se Venera i Jupiter spajaju baš u njegovom znaku, donoseći ljubav, sreću i hrabre odluke u istih sedam dana.

Kako da iskoristite ovu energiju, a ne da je propustite

Najveća greška ove nedelje je da neugodan razgovor desetog juna shvatite kao kraj. To je čišćenje, ne kazna. Ko prećuti istinu pod kvadratom Saturna, plaća je duplo kasnije. Pustite da emocije prve polovine nedelje sazru, pa tek kada Venera uđe u Lava napravite potez. Tri znaka iz ove priče imaju zeleno svetlo, ali samo ako se usude da ga upale sami.

A vi, koji ste znak i da li vam je baš ova nedelja od 8. do 14. juna donela razgovor koji ste mesecima izbegavali? Napišite u komentarima

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