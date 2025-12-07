Nedelja donosi obilje i neviđenu sreću, 4 znaka biće ponosni izuzetnim uspehom

Obilje je ono što želite da više iskusite u svom životu. Nedelja donosi obilje i posebnu sreću konačno i Devici, Blizancima, Jarcu i Vodoliji.

Devica, Blizanci, Jarac i Vodolija privlače veliko obilje i sreću 7. decembra 2025. godine kada Merkur pravi trigon sa Saturnom. Nedelja donosi značajne pomake, obilje i neviđenu sreću za njih.

Merkur vlada komunikacijom, a Saturn strukturom, tako da je lakše organizovati svoje ideje, kreirati plan koji želite da sprovedete i preduzeti akciju u nedelju.

Dobra vest je da je Saturnova svrha da ukloni stvari koje vam troše vreme. Dakle, manje je verovatno da će se planovi koji vas vode u krugove ostvariti danas.

Nećete imati ni taj osećaj preplavljenosti jer su Saturnovi efekti na Merkur u Škorpiji blagi i neškodljivi. U stvari, Merkur u Škorpiji funkcioniše veoma slično Saturnu po tome što traži istinu i uklanja laž.

Danas je za zadatke sa papirom i olovkom uz tiho razmišljanje. Navedite šta želite i učinite to dugim koliko želite. Zatim precrtajte ono što vam se čini da dolazi od onoga što vam drugi kažu da vam je potrebno umesto vas. Vaš um će se osećati slobodnim da se odvoji i odvoji od negativnog samogovora ili sabotirajućeg ponašanja.

U nedelju, ovi astrološki znaci osećaju šta ih preopterećuje i što treba smanjiti. Obilje je ono što želite da više iskusite u svom životu; jedna stvar može biti dovoljna kada Saturn blisko sarađuje sa Merkurom.

1. Devica – mir je vaša nagrada

Želite više razgovora sa nekim koga volite. Vaša ideja obilja u nedelju podrazumeva visok nivo intimnosti. Ne želite da budete bombardovani obaveštenjima na telefonu ili da listate kroz ekrane kada se družite sa drugima. Umesto toga, želite iskustvo bez ekrana kako biste mogli da uživate u ljudskoj vezi koja dolazi samo iz ličnog angažovanja.

Spremni ste da spustite telefon satima ako je potrebno. Želite da svi ostali urade isto. Da li će zaista biti hitan slučaj? Da li osećate da nešto propuštate na mreži? Ne. Želite da čujete šta ljudi govore neprekidno i bez ometanja. 7. decembra ćete dobiti to iskustvo i ono će ispuniti vaše srce radošću i srećom.

Vaš um će biti miran, a mir koji ćete dobiti je nagrada koja vas čini izuzetno srećnim u nedelju.

2. Blizanci – ponos zbog izobilja

Spremni ste da ozbiljnije shvatite svoj posao. Naravno, uvek shvatate posao ozbiljno, ali postoje trenuci kada znate da biste mogli da uradite mnogo više, ali birate da to ne uradite.

Želite da budete priznati i da se osećate cenjeno. Želite da čujete pohvale i da znate da ste cenjeni. Kada to ne dobijete, malo se povlačite. Niko ne primećuje da to činite zbog vaše odlične radne etike. Jedini problem je što vi to znate. Želeti to je emocionalna kontrola, a vi ćete tome stati na kraj.

Dakle, kada Merkur lepo sarađuje sa Saturnom u nedelju, vraćate se svom unutrašnjem moralnom i etičkom kodeksu. Zadovoljstvo vam privlače detalji i nećete brinuti o tome ko shvata šta radite. Želite da izazovete sebe i to ćete učiniti bez greške.

Nedelja donosi obilje i biće prekretnica, a ponos koji ćete iskusiti doneće osećaj izobilja koji je prilično srećan jer ste slobodni od emocionalne kontrole drugih.

3. Jarac – imaćete prave prijatelje danas

U nedelju biste želeli da provodite više vremena sa prijateljima, birajući kvalitet umesto kvantiteta. Izobilje je za vas osećaj koji dobijate kada ste u društvenom krugu. Želite da čujete inteligentne teme izgovorene sa iskrenošću.

Želite da znate da ljudi sa kojima ćaskate duboko razmišljaju, a ne samo da promovišu tračeve ili bilo šta drugo što vam ispunjava um negativnim idejama.

Vaša ideja sreće je pronalaženje mesta gde to možete da uradite, a istovremeno da imate prijatelje sa kojima želite da se družite spremne i dostupne. Želite da budete na istoj strani i da stvari teku bez napora. U nedelju se to može dogoditi.

Moraćete da se obratite svojim najbližim prijateljima da biste izrazili svoju ideju, i ona će biti dobro prihvaćena.

4. Vodolija – želite da uživate u vremenu i novcu

Spremni ste za više novca; Time želite prihod koji se može potrošiti. Ne smeta vam naporan rad ili duže vreme nego obično. Međutim, želite da uživate u svom vremenu i novcu. Prečesto morate da birate između jednog ili drugog.

Nedelja donosi obilje i u vremenu i u novcu. Caka da to postignete je da realno radite u okviru svog budžeta i za vreme i za resurse za odmor.

Morate strateški razmišljati. Unapred pošaljite zahtev za slobodno vreme za određeni datum i uštedite malo novca kako biste mogli da se raskošno posvetite tog dana.

Bićete uzbuđeni znajući da imate nešto dobro čemu se možete radovati, poput mini-odmora kod kuće ili krstarenja sa svim što je uključeno. Ne morate da žrtvujete svoje želje.

Možete biti srećni i u izobilju uz pažljivo osmišljen plan koji upravlja svim u vašem životu.

(Krstarica/YourTango)

