Nedelja obilja i prosperiteta čeka 3 kineska znaka od 23. do 29. marta, dobiće sve što požele!

Majmun, Koza i Tigar očekuje nedelja obilja i prosperiteta. Konačno shvataju koliko doniranje može da donese sreće i napretka u životu.

Tri kineska horoskopska znaka doživljavaju obilje i prosperitet u nedelji od 23. do 29. marta 2026. Biće to njihova nedelja obilja i prosperiteta. Ako je ikada postojala nedelja kada je važno koliko ste velikodušni, to je ova.

Davanje nekome kome je potrebna pomoć pomaže ovim životinjskim znakovima da privlače obilje tokom cele nedelje. Doniranje vam daje osećaj prosperiteta jer imate nešto da date i pomažete drugoj osobi. Jedan od načina da se iskoristi ovo razmišljanje tokom nedelje 23. marta je da budete hiper-fokusirani na namerni život.

Preduzimanje akcije je ključ magije koja se odvija ove nedelje. Činite više od pukog manifestovanja. Naporno radite da biste dobili ono što želite od života, i ove nedelje ubirate obilne plodove.

1. Majmun – slušajte svoju intuiciju

Izvucite svoj omiljeni plavi komad odeće ove nedelje, majmune, jer je plava vaša najbolja boja za privlačenje izobilja i prosperiteta. Podseća vas da verujete sebi i slušate svoju intuiciju. Imaćete brze promene koje će vas podstaći da delujete. Radite stvari za koje znate da su srećne, ali koje drugi mogu prevideti. Volite da živite u trenutku i napredujete u okruženjima koja izazivaju vaše razmišljanje.

Vaš najbolji dan za izobilje i prosperitet je 23. mart, dan energije majmuna. Dozvolite sebi da razmišljate samostalno. Tamo gde se osećate vođeni da idete, ne dozvolite drugima da nadjačaju vašu intuiciju.

Ako ste prijatelj sa Pacovom, odvojite vreme za povezivanje. Pobeđivanje i suočavanje sa strahovima je težak posao i potreban je neko u rovovima da bi zaista razumeo. Međusobno ohrabrivanje vam pomaže da izbegnete uverenje da morate da radite stvari kada je sve savršeno.

2. Koza – malo koncentracije donosi napredak

Ne morate da dodate još jednu stavku na svoju listu obaveza ove nedelje da biste dobili izobilje ili prosperitet koji vam je potreban, Koze. Uklanjanje stvari iz svakodnevnog života koje vas drže zauzetim, ali ne čine ništa za vaše snove, dovoljno je da se osećate prosperitetno. Znanje šta da ublažite iz svog svakodnevnog života može zahtevati malo koncentracije.

Najbolji dan za ublažavanje stresa, drame ili nepotrebnog posla je 24. mart, Dan uništenja. Nosite bež boju da biste ostali emocionalno utemeljeni i mentalno jasni. Nemojte samo da se opustite. Umesto toga, razmislite o tome ko je pogođen ili kako.

Razgovarajte o svojim idejama sa Zecom, koji je saosećajne prirode. Oni vam mogu pomoći da donesete prave odluke.

3. Tigar – stvari počinju da idu na vašu ruku

Vaš najbolji dan ove nedelje je 23. mart, Dan ravnoteže, koji vam pomaže da živite u trenutku, a istovremeno obavljate stvari. Nedelju počinjete sa daškom samopouzdanja. Lakše vam je da pronađete mentalnu jasnoću koja vam je potrebna jer možete osetiti oblasti života koje se pokazuju kao prosperitetne za vas.

Tamo gde je problem naizgled bio zaglavljen zbog nerešenih poziva ili papirologije koju je potrebno podneti, stvari počinju da se otvaraju za vas i kreću. Primetićete da narandžasta izgleda kao boja koju najčešće vidite jer vaš život ide ka akciji, a vaše emocionalno samopouzdanje raste.

Vaš najbolji životinjski znak za saradnju ove nedelje je Konj, zbog svoje brze prirode. Ne razmišljajte previše o stvarima koje znate da morate da uradite pre nedelje; umesto toga, izaberite jedan i krenite napred. Ovo je vaša nedelja obilja i prosperiteta.

(Krstarica/YourTango)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com