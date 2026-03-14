Nedelja prosperiteta i izobilja za 3 kineska znaka 16. do 22. marta, mogu da ostvare neviđen finansijski uspeh

Kozu, Bivola i Zeca čeka nedelja prosperiteta od ponedeljka. Prolećno čišćenje pomoći će da se oslobode stvari koje su ih kočile.

Tri kineska horoskopska znaka od 16. do 22. marta 2026. čeka nedelja prosperiteta i izobilja. Oni tokom naredne nedelje pročišćavaju neke stvari što im donosi izobilje i napredak, a i novac. Dani kojima se možete radovati su: 17., 19. i 20. mart.

Zaštita vašeg vremena i energije je tema ove nedelje, zbog čega su utorak, četvrtak i petak tako posebni. Na početku nedelje, posvetite se kućnim poslovima. Završite aktivnosti koje više nemaju smisla ili su završene. Sredinom nedelje uklonite negativnu energiju, uključujući sve što vas čini lošim ili vam izaziva anksioznost i tugu. Negativne emocije održavaju vašu energiju niskom. Želite da se oslobodite ometanja koja vam oduzimaju vreme i da krenete u akciju do početka prolećnog solsticija.

Ovo doba godine povezano je sa prolećnim čišćenjem. Dakle, vreme je da se rešite svih preostalih stvari koje možete donirati ili skloniti. Izvucite svoju jarku odeću i osvežite svoj životni prostor. Ovi životinjski znaci ove nedelje čiste staro i oslobađaju se onoga što im šteti, što dovodi do izobilja i prosperiteta.

1. Zec – proverite i preispitajte svoje odnose, donose izobilje

Proverite svoje odnose. Prijatelji, porodica i ljudi sa kojima se družite mogu ili pojačati ili iscrpeti vašu energiju. Zato ove nedelje očistite svoj život od aktivnosti koje štete odnosima i sprečavaju ih da budu zdravi. Izbegavajte razgovore koji ne rezoniraju sa vašim vrednostima. Ciljajte da budete negovatelji i uzdižući, profesionalni i ljubazni. Želite da se osećate kao da je vaš život na pravom putu do 20. marta, punog dana, kako biste mogli da radite stvari koje vam je na srcu.

Prijateljstva mogu biti oblik izobilja i prosperiteta. Dakle, kako se osećate kada ste sa drugima je važno. Svinja u znaku životinje može biti divan izvor ohrabrenja upravo sada. Oni su odlični poverljivi ljudi, posebno kao terapeuti, ako želite da razmenite nekoliko ideja.

Energetski, feng šui praksa sreće koju možete isprobati uključuje nošenje žad zelene ili nijansi sličnih žadu za rast i harmoniju. Takođe možete vežbati aktivnosti i meditirati o broju 7 za mudrost, harmoniju i unutrašnji mir. Sveže cveće je divan dodatak domu ili radnom prostoru kada negujete toplu i prijatnu atmosferu.

2. Bivo – možete da dobijete gomilu novca, budite kreativni

Ovo je savršena nedelja prosperiteta za prikazivanje kićanke od šest carskih novčića pre prolećnog solsticija 20. marta. U feng šuiju, postavljanje jednog od ovih ukrasnih predmeta pored vašeg ulaza pomaže u promociji prosperiteta. Iako možda nećete dobiti gomilu novca, može poslužiti kao vizuelni podsetnik da pozitivno razmišljate o zarađivanju novca i poboljšanju svoje finansijske budućnosti. Srećni broj 3 vas podstiče da budete kreativni.

Pišite i budite otvoreno izražajni ove nedelje. Ispričajte sebi priču o budućnosti za koju se nadate da će se ostvariti. Zmija kao životinja može postati važan saveznik u donošenju odluka. Dozvolite joj da vam pokaže kako da verujete sebi. Nošenje bordo boje može vam pomoći da se osećate samopouzdano zbog svojih kraljevskih tonova. Vaš najbolji dan za obilje ili prosperitet, prema kineskom kalendaru, je 18. mart. Ovaj Dan uspostavljanja je osmišljen da vam pomogne da izgradite ono što želite u svom životu.

3. Koza – ostanite samouvereni, podstičete finansijsku stabilnost

Nosite svoju najbolju braon odeću na početku nedelje. Topli tonovi vas podsećaju da ostanete prizemljeni i samouvereni. Želite da se usredsredite kako biste podstakli finansijsku stabilnost. Biti prizemljen vam pomaže da donosite dobre odluke. Znanje šta želite i šta vam je potrebno pomaže vam da organizujete svoj život, promovišući mentalnu jasnoću.

Vaš najbolji dan ove nedelje je 22. mart, a slučajno, vaš srećan broj je takođe 22. Ovaj broj je dvostruko harmoničniji i povezan je sa tim da budete Majstor učitelj. Želite da poznajete sebe tako dobro da možete unapred reći kada ste na pogrešnom putu. Zec može pružiti korisne povratne informacije ako vam je potreban iskren, ali pomalo težak za praćenje ili čuti savet. Pošto vam je nedelja prosperiteta, mogli biste mogli da napravite neke važne promene koje smanjuju gubljenje vremena ili dramu i povećavaju produktivnost i mir.

