Nedeljni horoskop: Neko vam duguje izvinjenje, neko pare, a svi ćute!

Škorpija je prepustila vladavinu Strelcu, boće dosta avanture i akcije ove nedelje, Pred vama je najkraći nedeljni horoskop.

Nedeljni horoskop mnogima će se otvoriti mogućnosti za poslovna putovanja, ali i za strastvene ljubavne veze. Sa druge strane neko vam duguje izvinjenje, neko pare, a svi ćute!

Novembar se bliži kraju i stižu hladni dani. Škorpija je prepustila vladavinu Strelcu, što znači dosta avanture i akcije. Mnogima će se otvoriti mogućnosti za poslovna putovanja, ali i za strastvene ljubavne veze.

S druge strane retrogradni Merkur je na snazi do kraja novembra, tako da važne odluke i papirologiju treba ostaviti za decembar.

Donosimo nedeljnu astrološku prognozu za razdoblje od 24. do 30. novembra 2025. godine.

Ovan

Posao: Sedmica počinje napeto, s važnim sastankom u ponedeljak. Neko će preispitivati vaše odluke, a vi morate ostati čvrsti.

Finansije: Očekujte trošak zbog administrativne greške ili kašnjenja računa, proverite sve dvaput.

Ljubav: Partner vas pritiska oko zajedničkih odluka, slobodni Ovnovi mogli bi se ponovno povezati s nekim ko je otišao bez objašnjenja.

Zdravlje: Glavobolja i manjak sna početkom sedmice, više odmora uveče je ključno.

Bik

Posao: Fokusirani ste i precizni, ali kolega vam ometa planove u drugoj polovini sedmice, ne preuzimajte tuđe obaveze.

Finansije: Stabilno, ali bez prostora za luksuz, moguća neočekivana uplata krajem nedelje.

Ljubav: U vezi se ponavljaju stari problemi, a vi više nemate strpljenja za tišinu, slobodni Bikovi osećaju zasićenost površnim susretima.

Zdravlje: Osetljiv želudac i napetost u vratu, potreban vam je balans između hrane, kretanja i odmora.

Blizanci

Posao: Pojavljuje se novi poslovni izazov koji vas motiviše, nemojte odmah deliti planove s kolegama.

Finansije: Trošite više na sitnice koje ne vam ne trebaju, vreme je za kraću financijsku pauzu.

Ljubav: Poruka iz prošlosti donosi nemir, ali i jasnu spoznaju, ne želite više isto.

Zdravlje: Nesanica i rastresenost, isključite se iz društvenih mreža barem na jedan dan.

Rak

Posao: Osećate pritisak da sve završite sami, delegiranje je nužno iako vam nije prirodno.

Finansije: Veći trošak vezan uz porodicu ili kuću, odgađanje plaćanja moglo bi vas skupo stajati.

Ljubav: Neko traži objašnjenje koje niste spremni da date, ne ćutite, ćutanje je ovde pogrešna strategija.

Zdravlje: Emotivna iscrpljenost i fizički umor, izbegavajte stresne razgovore uveče.

Lav

Posao: Sedmica počinje napeto, ali već u sredu imate priliku da pokažete koliko vredite.

Finansije: Neočekivani trošak vezan uz prevoz ili poklon, ne zadužujte se zbog utiska.

Ljubav: U vezi se traži kompromis, a vi niste raspoloženi za pregovore, slobodni Lavovi obnavljaju kontakt sa starom simpatijom.

Zdravlje: Pojačana napetost u ramenima, problemi sa spavanjem i manjak fokusa.

Devica

Posao: Kolega vam prebacuje odgovornost, ali imate dokaze da niste krivi, upotrebite ih.

Finansije: Stabilno, ali vreme je da proverite sve pretplate koje vam odlaze bez kontrole.

Ljubav: Osoba koja vam se sviđa danas je topla, sutra hladna, ne analizirajte preterano.

Zdravlje: Osetljivost na stres, moguće probavne tegobe sredinom nedelje.

Vaga

Posao: Imate osećaj da svi žele nešto od vas, ali niko vam ne daje podršku, povucite se korak unatrag.

Finansije: Novi trošak dolazi zbog tuđeg nemara, ljutnja je opravdana.

Ljubav: Partner traži odgovore koje ste dugo izbegavali, vreme je da ih izgovorite.

Zdravlje: Umor i pad energije, nesanica i nemir već od utorka.

Škorpija

Posao: Dobra nedelja za završavanje svega što stoji nedovršeno, u petak stiže važna informacija.

Finansije: Nedeljni horoskop predviđa povoljan trenutak za planiranje većih troškova, ali ne i za kupovinu.

Ljubav: Pojavljuje se osoba koja vas je izbegavala, sada želi razgovor.

Zdravlje: Telesni stres, napetost u rukama i ramenima, potrebno vam je aktivno opuštanje.

Strelac

Posao: Pripremite se za haotičnu nedelju punu nepredvidivih situacija, važno je ostati sabran.

Finansije: Mogući dodatni prihod kroz posao sa strane.

Ljubav: Flertovi postaju ozbiljniji, a vi niste sigurni jeste li spremni.

Zdravlje: Psihička iscrpljenost, oscilacije u raspoloženju, pripazite na ishranu.

Jarac

Posao: U četvrtak vas očekuje ozbiljan razgovor sa šefom, pripremite argumente.

Finansije: Trošak vezan uz zdravlje ili dokumentaciju, ne odgađajte.

Ljubav: Partner vam zamera odsutnost, slobodni Jarci ulaze u razgovor koji otvara staru ranu.

Zdravlje: Teskoba i napetost, potreban vam je fizički ventil.

Vodolija

Posao: Pripazite na komunikaciju, pogrešna reč u pogrešno vreme mogla bi vas koštati.

Finansije: Novi trošak zbog neplaniranog putovanja ili promene.

Ljubav: Partner testira granice, slobodne Vodolije osećaju zasićenost površnim kontaktima.

Zdravlje: Umor u nogama, manjak fokusa i nesanica krajem sedmice.

Ribe

Posao: Kreativnost vam se vraća, ali nailazite na zid kod onih koji odlučuju.

Finansije: Napokon dolazi iznos koji dugo čekate.

Ljubav: Neko koga poznajete iz daljine pokazuje interes, nedeljni horoskop i intuicija kažu oprezno.

Zdravlje: Promenjivo raspoloženje i osetljivost na vreme.

(Krstarica/Index)

