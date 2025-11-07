Nedeljni horoskop od 10. do 16. novembra – Najsrećniji će biti Škorpija, Ovan, Rak

Nedeljni horoskop od 10. do 17. novembra – Tihi preokret koji menja sve

Ako ste u poslednje vreme osećali kao da se sve usporilo – nije tako izgledalo. Nedelja pred nama od 10. do 16. novembra donosi obrt koji izvlači mnoge znake iz emocionalne magle. Nedeljni horoskop kaže da će tri znaka horoskopa imati najviše sreće u tom periodu: Škorpije, Ovnovi i Rakovi.

Mars i Merkur ulaze u snažan aspekt sa Plutonom, pa ono što je bilo potisnuto – izlazi na površinu. Ali to nije loša stvar: to je poziv na promenu koja vas oslobađa.

Ovo je trenutak kada sve počinje da dolazi na svoje mesto – ali samo ako se oslobodite starog.

Ovan

Vreme je da prestanete da čekate. Ako imate ideju, recite je naglas. Ako vas neko koči, pogledajte zašto to dozvoljavate.

Ovan sada može da započne nešto veliko, ali bez tvrdoglavosti – saradnja je ključ.

Bik

Finansijski mir vraća vam samopouzdanje. Međutim, izbegavajte tvrdoglavost u ljubavi.

Neko pokušava da vas razume – dozvolite to.

Nedelja donosi blago olakšanje i znak da ste na pravom putu.

Blizanci

Nemir raste, ali nije protiv vas. To je poziv na iskren razgovor koji ste dugo izbegavali.

Kada govorite istinu, oslobađate prostor za nešto bolje.

Rak

Energija doma i porodice zauzima centralno mesto. Ne povlačite se – ovog puta vaše emocije su vaša snaga.

Neko će vas iznenaditi podrškom baš kada pomislite da ste sami.

Lav

Vidite dalje nego ranije. Vaše ideje nose težinu, a vaš glas odjekuje. Samo pazite da ne postanete previše ponosni – važno je sada slušati, a ne samo voditi.

Devica

Zaustavite se i pogledajte šta ste već postigli.

Ova nedelja donosi priliku da prestanete da sumnjate u sebe. Mali korak koji sada napravite biće ključan za ostatak godine.

Vaga

Napetost u vezama nije kazna – to je ogledalo.

Ono što vas nervira kod drugih je zapravo ono što treba da rešite u sebi. Veliki proces emocionalnog isceljenja tek počinje.

Škorpija

Sunce i Mars su na vašoj strani.

Sada imate moć da preokrenete situaciju koja vas je dugo lišavala mira.

Ali koristite svoju moć mudro – ne kroz kontrolu, već kroz jasnoću.

Strelac

Sloboda dolazi kroz fokus.

Kada prestanete da trošite energiju, pojavljuje se put koji je uvek bio ispred vas.

Idealno vreme za planiranje novih projekata i putovanja.

Jarac

Odgovornost koju nosite počinje da donosi plodove.

Ako ste mislili da niko nije video vaš trud – ove nedelje dolazi priznanje koje vas pomera napred.

Vodolija

Ideje lete, ali srce je to koje sada vodi.

Ova nedelja vam pokazuje da ne morate da birate između razuma i emocija – oba vas mogu voditi ka autentičnosti.

Ribe

Vaša intuicija nikada nije bila jača.

Snovi, simboli i sinhroniciteti jasno govore.

Ako osetite da se nešto završava – to je znak oslobođenja, a ne gubitka.

