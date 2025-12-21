Nedeljni horoskop od 22. do 28. decembra: Ovan hoda zlatnom sredinom, Ribe uzdiže praznična atmosfera

Najnoviji nedeljni horoskop otkriva da nas očekuje period duboke emocionalne povezanosti i povratka istinskim vrednostima, baš u trenutku kada nam je to najpotrebnije.

Zvezdana prašina i miris cimeta: Šta nas očekuje?

Period od 22. do 28. decembra 2025. godine nije samo još jedna sedmica u kalendaru; to je astrološka prekretnica. Dok se pripremate za proslavu Nove godine i Božića, planete formiraju aspekte koji naglašavaju dom, porodicu i unutrašnji mir. Energija Raka preuzima glavnu reč, donoseći talas nostalgije i potrebe da zaštitite one koje volite. Ako ste se pitali zašto odjednom imate želju da prelistavate stare albume ili kuvate jela po bakinom receptu, zvezde imaju odgovor.

Vaš nedeljni horoskop sugeriše da je ovo idealno vreme da zakopate ratne sekire. Intuicija će vam biti izražena, pa ćete tačno znati šta da kažete kako biste otopili led u odnosima koji su možda zahladneli tokom godine. Ovo je trenutak kada male geste znače više od skupih poklona.

Ovan (21.03.–19.04.)

Ova nedelje je za Ovna je u vezi sa pravcem: ona pojačava ono što ste već uspostavili, ono u šta ste trenutno uključeni. U nekoj situaciji, vaša odluka odražava odlučnost, a to uliva poštovanje. Ova nedelja preseca krajnosti, ono što je veoma ekstremno ostaje u prošlosti! Uživajte u zlatnoj sredini!

Bik (20.04.–20.05.)

Za Bika, ova nedelja donosi unutrašnju koncentraciju, koja pomaže da se proces završi tiho, ali definitivno. Vaša pažnja će tada biti usmerena na novi cilj, koji će početi da se kristališe ove nedelje i imaće značaj na duži rok.

Blizanci (21. maj – 21. jun)

Ova nedelja će doneti novi oblik unutrašnje slobode za Blizance: praznik će proširiti prostor oko vas i u vašoj duši. Često povezujemo slobodu sa boravkom u samoći, ali to neće biti tačno za Blizance: upravo u društvu jedne (ili više) drugih osoba pronaći ćete iskustvo bezgraničnosti.

Rak (22.06.–22.07.)

Za vas je ovaj period, kao što bi trebalo da bude, nedelja tihog punjenja energije i jačanja. Što manje planirate, što manje pokušavate da dokažete, to bolje. Vaši napori se sada lako mogu obiti o glavu, ali ako idete sa tokom, možete stići veoma daleko, na veoma lepa mesta.

Lav (23.07.–22.08.)

Za vas ovaj period donosi dublji nivo prihvatanja. Lava sada vodi njegova osetljivost prema nečemu što je dugo izgledalo nedostižno – možda nije? Mnoge stvari se stavljaju u drugačije svetlo u svetlu praznika, ali možda u određenim stvarima upravo to omogućava da jasnije vidite.

Devica (23.08.–22.09.)

Devičanski Božić će se u nekim aspektima razlikovati od prošlogodišnjeg: biće teško ne primetiti šta se promenilo od prošle godine. Biće mnogo okupljanja, ali horoskop pokazuje da vam može mnogo koristiti i malo samoće ako možete da sedite sa svojim mislima neko vreme – sedite, ili hodajte, krećite se sa njima. Sada vam je potrebna svesna odluka da sebi date dozvolu da zaista budete svoji, a to možda neće biti moguće na prepunom okupljanju punom alkohola.

Vaga (23.09.–22.10.)

Ova nedelja je za Vagu posvećena ponovnom pronalaženju svog unutrašnjeg ritma: paradoksalno, ovo najposebnije doba godine vam pokazuje nešto veoma važno u vezi sa svakodnevicom. Tokom praznične sezone, vaše prisustvo pozitivno utiče na druge.

Škorpija (23.10.–21.11.)

Za Škorpiju, ova nedelja donosi novi kvalitet radosti i zadovoljstva. Nije bitna količina, već ukus i proporcija. Odluka koju zaista ne bi trebalo da donosite tokom praznične sezone pokazaće koliko su vaše vrednosti stabilne.

Strelac (22.11.–21.12.)

Ova nedelja će biti sumirajuća u životu Strelca, ne samo u duhovnom smislu, već posebno u tom. U vašoj glavi će se formirati slika o tome šta ćete preneti u sledeću godinu, a šta ćete konačno pustiti. Vaše misli sada usmeravaju u jednom pravcu, a prazničnu sezonu ćete osetiti kao pravu granicu.

Jarac (22.12.–19.01.)

Za Jarca, ovaj period se odnosi na svesno stvaranje emocionalne sigurnosti. Ne lutate, već stvarate okruženje u kojem se osećate dobro. Lična granica se neprimetno učvršćuje, a to čini vaše odnose uravnoteženijim.

Vodolija (20.01.–18.02.)

Ova nedelja daje Vodoliji prirodni autoritet. Nećete morati da isticate svoje prisustvo, ali ćete ipak biti primećeni. U jednoj situaciji, jasno je da je vaše samopouzdanje izgrađeno na iskustvu.

Ribe (19.02.–20.03.)

Ova nedelja donosi manju promenu perspektive za Ribe. Fokus nije na analizi ili promišljanju, već na sposobnosti da se stvari vide kao celina. Ovo saznanje će vam pomoći da se oslobodite starog unutrašnjeg očekivanja i da se rastvorite u prazničnoj atmosferi. Ovaj Božić neće nužno biti onakav kakav očekujete, ali će biti dobar onakav kakav će biti!

Šta nedeljni horoskop za Božić savetuje za mir u kući?

Najveći izazov ove nedelje biće balansiranje između želje da sve bude savršeno i realnosti koja zahteva odmor. Zvezde vas upozoravaju: ne dozvolite da perfekcionizam uništi atmosferu. Fokusirajte se na osećaj, a ne na estetiku.

Tri rituala za savršenu prazničnu harmoniju

Kako biste maksimalno iskoristili ovaj povoljan astrološki period, preporučujemo vam tri jednostavna koraka koja će transformisati vašu nedelju:

Isključite digitalnu buku : Na Badnje veče, odložite telefone. Nedeljni horoskop za Božić naglašava važnost prisutnosti u trenutku.

: Na Badnje veče, odložite telefone. Nedeljni horoskop za Božić naglašava važnost prisutnosti u trenutku. Emocionalno čišćenje: Pre nego što sednete za prazničnu trpezu, oprostite sebi sve neuspehe iz protekle godine. Uđite u praznik lakog srca.

Pre nego što sednete za prazničnu trpezu, oprostite sebi sve neuspehe iz protekle godine. Uđite u praznik lakog srca. Svetlost kao vodič: Upalite sveću sa namerom. Neka plamen simbolizuje toplinu koju želite da zadržite u svom domu tokom cele naredne godine.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com