Nedeljni horoskop (od 23. do 29. aprila 2018. godine)

OVAN

Posao

Očekuje vas buran period u kojem ćete biti u velikim i važnim poslovnim obavezama, transakcijama. Možete da računate na dosta promena po pitanju polja finansija, moguće je da će vam se materijalno stanje naglo promeniti ili će iz dana u dan biti većih oscilacija. Bićete skloni nervozi malo više nego u prethodnom periodu pa se može desiti i po neki afekat ili svađa u poslovnom okruženju i to pogotovo sa autoritetima, odnosno ljudima koji su na položaju iznad vas. Nećete imati značajne gubitke, ali će vam se ljuljati tlo pod nogama i sve vreme vas prati osećaj neizvesnosti. Na kraju vas od većih problema spasava sreća, pa se možete u poslednji čas izvući ili će vam rešenje za neke komplikacije doći u trenutku u kom to budete najmanje očekivali. Sve u svemu, biće ovo za vas jedna uzbudljiva nedelja u kojoj će poslovno okruženje biti veoma dinamično.

Ljubav

Moguće je da ćete imati ljubomorne ispade, da ćete sumnjati u namere vašeg partnera i biti prilično posesivni u ovoj fazi. Kao da vam svaka sitnica ukazuje na to da treba da budete oprezni, da postoji razlog za sumnju, sve vam je povod za proveravanje i nepoverenje – od partnerovog načina oblačenja, do toga kako priča, kako se ponaša itd. Moguće je da vas je na sve ovo podstakao neki trenutak koji se spontano ili slučajno desilo i da ste skloni tome da preuveličavate problem. Čuvajte se agresivnih ispada. Ženske Ovnoce očekuje problem sa partnerom koji je ljubomoran i koji može težiti nekom obliku agresije, može biti verbalne. Slobodni pripadnici ovog znaka mogu da uđu u avanturu ili vezu bez obaveza, strasti su naglašene, pa lako nalazite partnera za jedno veče, ali ne i na duže staze. Postoji u vama neka haotična energija koju sada nije lako obuzdati.

Zdravlje

Mogući su novi zdravstveni problemi. Iako generalno važite za vitalan znak, energične ste prirode ovaj period vam donosi određene slabosti i otežanja koja će biti prisutna u manjoj ili većoj meri- što zavisi od brojnih faktora. Na prvom mestu nervi, živci, mogu biti ugroženi pa prevelik stres i napetost lako mogu da vas vode i do konkretnih fizičkih, zdravstvenih problema. Takođe, treba da budete oprezni u saobraćaju, u dodiru sa strujom itd. Osetljivi organi na telu se vezuju za urogenitalni trakt, kao i za probavu, debelo crevo, jetru, krvotok. Ukoliko ste poročna ličnost neke navike sada mogu uzeti svoj danak. Bilo bi dobro da se tokom ove nedelje uputite kod lekara na redovan pregled. Moguće je da vas najviše muče unutrašnji nemiri, bes, osećanje bespomoćnosti ili emotivno nezadovoljstvo koje želite da utišate- a ono vas proganja. Lako može doći do naglih promena i problema sa zdravljem.

BIK

Posao

Tokom ove nedelje nećete imati previše novih poslovnih dešavanja. Moguće je da će situacija biti prilično usporena i da će vas to donekle i iznenaditi. Kao da je u pitanju zatišje pred buru, da je sada sve nekako mirno, prividno stabilno ali imate osećaj da bi promene kad-tad trebalo da vam se dese i da je najverovatnije u pitanju nešto veliko. Niste daleko od istine, ali treba da idete korak po korak. Sada je vreme za opuštanje, razbibrigu. Poslovnih obaveza ima taman onoliko koliko vas to ne opterećuje ili uopšte. Jako je dobra faza za odmor ako ste tako nešto imali u planu. Ako ipak radite, onda ćete se više baviti pitanjima međuljudskih odnosa i generalno nekim opštim dešavanjima na poslu, nego većim potezima, planovima itd. Može se raskinuti neki ugovor, ukoliko je to ono što želite ali ova faza u suštini ne bi trebalo da vam donese veće promene.

Ljubav

Venera u znaku Blizanaca vam donosi duple, dvostruke prilike, šanse za neke paralelne veze ili flert “sa strane”. Ako ste slobodni, moguća je kiša udvarača, odjednom se pojavljuju sa svih strana, pa čak i preko posla može biti neko simpatičan ko pokušava da vam se približi. Ali nekako neodlučni, pasivni postajete, vi i ne osećate da je to ono pravo za vas. Komunikacija, izlasci, flert i šale vam prijaju međutim kada je vreme da se desi nešto više- povlačite se i dajete razne izgovore. Duboko u sebi zapravo osećate neku prazninu i još nema osobe koja bi vas emotivno ispunila. Ako ste u dugoj vezi ili braku, više razmišljate o finansijama nego o odnosu sa partnerom, pa zajedno pravite neke planove vezano za materijalno polje. Vlada raspoloženje i harmonija u odnosu, ali nema previše dubokih ili jakih emocija.

Zdravlje

Nastavlja se jako dobar period na polju zdravlja kod vas. Možete da očekujete da ćete na ovom planu imati sasvim stabilno stanje. Sve ukazuje na dobro raspoloženje, pozitivne misli, dovoljnu količinu energije da se izborite sa svakodnevnim aktivnostima. Ne postoji nešto što bi moglo preterano da vas optereti, dobro se osećate u svojoj koži i imate dovoljno samopouzdanja. Prija vam komunikacija sa drugim ljudima, druženje, na neki način se napajate pozitivnom energijom kroz svoje prijatelje i bliske ljude. Ovo je period u kojem možete menjati navike u ishrani ili krenuti na dijetu ukoliko smatrate da za tim postoji potreba. Fizička aktivnost može da vam prija ako je umerena, ako ne preterujete jer ovo nije faza u kojoj treba da se forsirate. Neka sve bude fino i lagano. Pratite svoj ritam, svoj metabolizam, svoje potrebe i uživajte u opuštenoj nedelji koja je ispred vas.

BLIZANCI

Posao

Dolazi faza u kojoj ćete imati jako mnogo poslovnih obaveza i u kojoj ćete nekako naglo morati da presečete, da donesete odluke i da se uozbiljite. Sada je pravo vreme da maksimum svoje energije uložite u posao jer jedino tako možete da ostvarite ono što želite. Rad, red, disciplina vas mogu sada odvesti do ostvarenja ciljeva, postizanja većeg broha obaveza, a samim tim i zarade ali će biti neophodno da prihvatite sve odgovornosti koje vam se nameću. U suprotnom, ako ne budete želeli da se fokusirate – već ostanete flegmatični i pasivni, lako može doći do većih posledica, gubitka posla i tome sl. Na neki način sada dosta toga zavisi od vas i načina na koji ćete se postaviti i zato bi za vašu karijeru bilo najbolje da ozbiljno shvatite sve. Svaka sitnica, koja u nekom trenutku može da vam se učini nevažno- kasnije teži tome da se ispostavi kao bitna. Zato je važno da date sve od sebe i da ne posustajete.

Ljubav

Emotivno nezadovoljstvo raste iako naizgled sve može da deluje prilično dobro. Površna slika koju šaljete drugim ljudima o vašoj sreći (bilo da ste sami ili imate partnera) je zapravo samo vaša nespremnost da sebi i svetu priznate neuspeh. Osećate se pomalo emotivno bolesno, odnosno razočareno, ozlojađeno, izdano, kao da vam mnogo toga nedostaje. Postoji praznina i niste sigurni ko je može popuniti i da li se to uopšte može desiti. Osećate veliku dozu ljubomore kada vidite da je neko iskreno srećan. Niste zli i nikome ne biste ugrozili mir, pa zato dosta toga držite u sebi. Vaš osmeh može zavarati ali oči ne. Ako imate partnera preterana monotonija i manjak dešavanja i promena u vama izazivaju očajanje. Ukoliko ste slobodni, iako imate brojne prilike i pažnju na svakom koraku nedostaje vam poziv, poruka ili prisustvo samo jedne osobe – o kojoj ne pričate.

Zdravlje

Kao i na ostalim poljima, tokom ove nedelje i na polju zdravlja kod vas može da bude problema, oscilacija i promena. Imunitet vam je značajno oslabljen i ne osećate se baš dobro. Mogući su problemi sa krvnom slikom, sa organima za varenje, gubitkom apetita, naglim gubitkom kilograma, skloni ste i tegobama vezanim za anksioznost, ali i za žuč, holesterol, kao i problemima sa disajnim putevima. Dosta toga je sada protiv vas, a vaše telo opterećeno raznim brigama i aktivnostima vapi za odmorom. Obavezno se javite lekaru radi pregleda ako budete primetili bilo kakve tegobe. Takođe, potrudite se da više vremena provodite u kući, da se manje forsirate, da više odmarate i mirujete. Preterana aktivnost sada bi mogla dodatno da vas iscrpi i da dovede do nekih novih problema. Pazite na sebe i nemojte da radite ništa što vam ne bi prijalo.

RAK

Posao

Osećate veliku dozu sreće i elana, energični ste, puni neke snage a ni sami ne znate odakle vam to tačno dopire. Postoji u svemu tome i mala doza nervoze i histerije, pa često menjate raspoloženja iz euforično srećnog do opterećenja, nesigurnosti itd. Kao da težite tome da sebe opteretite obavezama čak i kada to nije potrebno. Umesto toga, bilo bi dobro da zastanete na trenutak i da pogledate kroz prozor. Da osetite Sunce, pozitivnu energiju, lepo vreme i da se posvetite aktivnostima koje nisu vezane samo za posao. Većina nekih stvari sada može da sačeka, niko vam ne nameće pritisak, sve se rešava brže i lakše nego što ste mislili. Treba da iskoristite trenutak u kom se dobro osećate i da ugodite sebi. Posao neće trpeti jer sada više sami sebi smišljate obaveze i probleme, nego što ih realno imate. Zato slobodno povucite ručnu, opustite se malo i napunite svoje baterije.

Ljubav

Imaćete veoma uzbudljive trenutke na emotivnom polju, nove momente, nova poznanstva i emocije kakve niste iskusili pre. Sve će vam biti zanimljivo, neobično, nepoznato i uživaćete u promenama koje se dešavaju naglo i na neki način kao da se sve odvija bez vašeg uticaja. Kao da funkcionišete na autopilotu i gledate film svog života, dok vam partner na neki način kroji sudbinu, odnosno uvodi vas u svet većih emocija i strasti koje postoje između vas dvoje. Dešava vam se nova ljubav, opijeni ste zanosom i lako se prepuštate svemu što se dešava. Ne mislite na juče ili sutra, koncentrisani ste samo na ono što se dešava sada, samo na osećanja i sve ono što dobijate od voljene osobe kao na tacni. Funkcionišete prirodno, spontano, bez pretvaranja, bez forsiranja, sve ide svojim tokom i veoma ste zadovoljni zbog toga.

Zdravlje

Povedite računa ako ste imali bilo kakve srčane tegobe jer je to sada jedina slaba tačka kod vas ali veoma naglašena. Dakle, ako je bilo nekih problema sa povišenim pritiskom, ako uzimate terapiju, imate šum na srcu, aritmiju ili bilo kakve tegobe od ranije ovo je nedelja u kojoj treba da budete posebno oprezni da ne bi došlo do novih komplikacija. Maksimalno slušajte i pratite sve savete lekara, redovno uzimajte prepisane lekove i budite odgovorni prema sebi. Ako do sada niste imali probleme vezane za kardiovaskularni sistem onda ne bi trebalo da budete preterano zabrinuti za zdravlje u ovoj fazi. Stanje bi trebalo da bude generalno solidno kod vas. U svakom slučaju izbegavajte preterano naprezanje i preterane aktivnosti, budite u svemu umereni i slušajte svoje instinkte i intuiciju koja vam mnogo toga govori.

LAV

Posao

Možete da očekujete da ćete uspeti da ostvarite neke dugoročne planove na kojima ste radili ili da realizujete pokretanje privatnog posla koji odavno želite da imate. U svakom slučaju, ovo je period koji može da vam donese zaokruživanje neke priče. Imate priliku da rezmirate situaciju i da sagledate sva dešavanja koja su vezana za neki duži vremenski period unazad. Očekuje vas dosta rada, puno posla ali vi ste dobro organizovani i jako disciplinovani pa sve postižete bez ikakvih problema. Čuvajte se neke ženske osobe koja bi mogla da pokuša da se umeša u vaš uspeh ili da vam poremeti planove, moguće je da postoji neko ko je jednostavno sada protiv vas. Ako budete malo razmislili, shvatićete o kome je tačno reč. Sve ukazuje na prevazilaženje problema u ovoj fazi kao i na neki manji ali ne i nevažan poslovni uspeh.

Ljubav

Očekuje vas povoljna faza za početak nove ljubavne veze sa osobom sa kojom sasvim iznenada možete da dođete do kontakta i upoznavanja. Ili je u pitanju neko koga poznajete dugo ali emocije prorade kao grom iz vedra neba, onda kada najmanje budete očekivali. Sve govori o emotivnom zadovoljstvu, osećaju ispunjenosti, sigurnosti i sreće. Ipak, budite oprezni jer sve to može biti kratko i slatko ili će nakon nekoliko dana krenuti problemi vezani za okolnosti. Možda ćete se razdvojiti zbog putovanja, zbog nekih obaveza ili sličnih stvari ali sam čin nečijeg odlaska stvara gorak ukus u ustima. Promenljivo vam je sada sve. Ako ste u braku ili dužoj vezi, partner bi mogao privremeno da se iseli iz kuće ili imate neke emotivne duele koje ne podnosite baš lako. Želite mir, ljubav i sigurnost a kao da dobijate sve suprotno od toga. Do izražaja dolaze vaše razlike u karakteru.

Zdravlje

Problemi sa očima bi mogli da počnu da vas opterećuju, pogotovo sa levim okom. Takođe, možete da imate i prilično osetljivu probavu, organe za varenje i probleme vezane za stomak. Pazite na svoju ishranu jer sada možete biti skloni prejedanju ili ćete unositi neke namirnice koje vam jednostavno ne prijaju. Ovo je malo teži period za muške pripadnike znaka, pa će oni biti pogotovo osetljivi. Dobra vest je da bi problemi sa leđima i kičmom- ako ih imate od ranije, polako mogli da se prevaziđu, odnosno možete doći do postepenog poboljšanja na tom planu. Sve ukazuje na prevazilaženje neke tegobe iz prošlosti ali niste sasvim pošteđeni novih problema. Glavobolje su povremeno moguće, kao i potreba da nekako bežite u posao ili da budete pasivniji, da se sklanjate od velike gužve, aktivnosti i tome sl.

DEVICA

Posao

Na poslovnom putovanju može biti iznenađenja i neočekivanih preokreta. Ukoliko planirate neko potpisivanje ugovora ili nove pregovore, može doći do neočekivanih preokreta, odlaganja i tome slično. Dosta toga sada neće ići onako kako očekujete, pa budite oprezni kada je u pitanju poslovno polje. Neka prilika može da vam promakne ili nećete imati pod kontrolom dešavanja za koja ste mislili da zavise od vas. Budite oprezni i potrudite se da u svakoj neočekivanoj, nenadanoj situaciji nađete dovoljno strpljenja i snage u sebi. Svemu sada treba dati vremena, nemojte ništa da forsirate kako stvari ne bi bile još gore. Brzopletost, nepromišljene reakcije i oštar jezik bi sada mogli da vas koštaju više nego što mislite. Zato se potrudite da sve što se dešava oko vas prihvatite s mirom i sa dovoljno razumevanja i strpljenja. Zrelost i iskustvo vas sada mogu poslužiti, ako ste u nekom poslu duži niz godina.

Ljubav

Imate kočnice kada se radi o emotivnom polju, pogotovo ako već imate partnera. Moguće je da u komunikaciji sa njim postoje otežanja za koja vam nije ni malo lako da ih prevaziđete. Odnos vam se promenio ili su se vratile stvari iz prošlosti koje niste rešili, nastupa veće zahlađenje. Komunikacija je nejasna, tenzična, puna negativnih emocija. Osećate se kao da se vrtite u začaranom krugu. Ukoliko ste slobodni, možete imati zanimljivo poznanstvo u svom bliskom okruženju sa Škorpijom, Rakom ili nekim vodenim znakom. Postoji jaka hemija i privlačnost ali moguće je da se posmatrate iz daleka ili da imate problem da uspostavite jasnu i otvorenu komunikaciju, već sve ide nekako ispod žita. Možete da očekujete flert koji nosi dozu emocija ali i nesigurnosti naizmenično sa vaše, pa sa druge strane. Nije povoljan trenutak za početak veze ili za prvi korak ka tome.

Zdravlje

Grlo će vam biti prilično osetljivo, možete biti skloni raznim virusima, infekcijama, problemima sa disajnim putevima i tome sl. Pred vama je period u kojem ćete veoma lako doći do novih komplikacija, zaraza, infekcija, pa treba da budete jako oprezni. Organizam vam je veoma oslabljen. Pazite i na disajne puteve, probleme sa sinusima i tome sl. Moguća je gnojna angina. Porazgovarajte sa svojim lekarom, nemojte da izbegavate preglede. Povećajte unos vitamina i potrudite se da odmarate više nego u proteklom periodu koji je za vas bio prilično naporan. Potreban vam je mir, tišina, san i bolja ishrana, više tečnosti, više voća, povrća, svežih namirnica koje sadrže vitamine itd. Posvetite se sebi. Posavetujte se sa farmaceutom ili lekarom oko unosa nekih suplemenata koji bi mogli da budu dobri za vaš imunitet. U svakom slučaju, potrudite se da maksimalno pomognete sebi sada.

VAGA

Posao

Očekuje vas poboljšanje materijalne situacije kojim ćete biti zadovoljni. Moguće je da ćete se konačno malo stabilizovati po pitanju finansija i da ćete zbog toga generalno osećati mir, sigurnost i stabilnost. Poslovno vas ne očekuju veće promene ili oscilacije, može se reći da sve ide nekim uobičajenim tokom i da ste na svom radnom mestu sigurni. Sve teče kako treba, bez ikakvih većih smetnji i problema. Međuljudski odnosi su korektni, znate na koga možete da računate a na koga ne. Sve je prilično jasno i čisto sada za vas. Jedino možete imati neki manji zastoj ako planirate posao sa inostranstvom ili putovanje. U tom slučaju dolazi do nepromenjenog stanja ili se na kraju ispostavlja da je put bio više radi zadovoljstva nego radi posla. U udaljenim predelima sada nemojte očekivati sreću na poslovnom planu.

Ljubav

Manjak dešavanja na emotivnom polju vas brine. Navikli ste da imate više udvarača, stalne kontakte sa osobama suprotnog pola, pa vas sada manjak pažnje stavlja u neugodnu situaciju. I dalje kod vas postoje brojne društvene aktivnosti, izlasci, niste pasivni niti kući u četiri zida zatvoreni ali kao da ni jedne kvalitetne prilike za novu ljubav nema na vidiku. Pokušajte da prihvatite da vam je ovaj period po tom pitanju nešto usporeniji i da neće biti velikih promena i preokreta. Ako ste već zauzeti, možete da očekujete manje probleme početkom nedelje. Moguće su trzavice sa voljenom osobom i to najviše oko finansijskih pitanja koja vas mogu u većoj meri opterećivati. Moguće je da imate različite poglede po pitanju ulaganja u zajedničku budućnost ili jednostavno želite da trošite novac na različite stvari. Pokušajte da sagledate širu sliku i da nađete neku vrstu kompromisa u vezi spornih pitanja.

Zdravlje

Generalno u narednom periodu možete imati većih problema sa apetitom, prekomernom ishranom, promenama raspoloženja, osetljivi ste i razdražljivi u nekoj meri iako se trudite da nađete balans po tom pitanju. Vama ova nedelja može biti najpre emotivno teška, pa se ta negativna energijai nezadovoljstvo nepovoljno odražava i na vaše zdravlje. Možete da očekujete fazu u kojoj ćete biti prilično podložni i nekim sitnim tegobama poput kijavice, kašlja, niskog pritiska, pada energije itd. Moguće je da ćete se jednostavno u nekim trenucima osećati kao da nemate dovoljno snage za sve što je ispred vas. Ovo nije faza u kojoj ćete tako lako prevazilaziti probleme pa je važno da budete veoma obazrivi. Ako postoji nešto konkretno što vas muči, javite se stručnjaku radi pregleda. Ne zapostavljajte svoje zdravlje zarad bilo čega i budite uvek sebi na prvom mestu.

ŠKORPIJA

Posao

Bićete pod prilično velikom tenzijom kada je u pitanju posao. Imaćete utisak da su sve važne obaveze pale samo na vas i da je sada neophodno da date maksimum svoje energije kako biste mogli da završite sve što želite i sve što planirate. Pred vama je faza u kojoj nećete moći tako lako da nađete vremena za sebe i to će vam stvarati dodatno nezadovoljstvo i pritisak. Možete da očekujete da ćete imati kratka i brza rešenja u onim trenucima u kojima budete maksimum svog fokusa usmerili na posao ali ako se budete više oslanjali na druge ljude onda možete biti gotovo sigurni da ćete na neki način ispaštati. Zbog velikog broja obaveza koji je na vama ćete osećati nervozu, pa ćete u većoj meri biti skloni i konfliktima, na radnom mestu. Neke probleme i sami možete da stvorite iako vam se čini da su drugi krivi za to.

Ljubav

Postoji osoba na koju veoma često mislite i sa kojom želite da uđete u neki vid emotivne veze ali je ona trenutno prilično daleko od vas. Zbog prostorne udaljenosti na neki način nemate dovoljno samopouzdanja da inicirate pokretanje priče o osećanjima jer vam se čini da na ovaj način tako nešto nije izvodljivo. Skloni ste razočarenjima ili preteranim emotivnim reakcijama. Ako ste već u vezi na daljinu budi se jaka potreba da sa partnerom na neki način stabilizujete odnos. Ukoliko ste u braku možete da očekujete fazu koja neće biti laka. Partner svoju nervozu i nesređenost prebacuje na vas, dok vi sa druge strane preterano reagujete na svaki njegov potez. Korak po korak dolazi do većeg udaljavanja i sve više imate utisak da stvari ne funkcionišu. Moguće je da ćete na neki način do kraja ove nedelje sasvim doživeti otuđenje ili isključiti svoje emocije.

Zdravlje

Očekuje vas nedelja u kojoj bi zdravlje trebalo da vam bude na prvom mestu jer su moguće razne tegobe. Nećete biti u svom najboljem izdanju i lako vam se može desiti da na neki način posustanete. Sve ukazuje na probleme sa glavoboljom, očima, očnim pritiskom, moguć je i glaukom, katarakta ili bilo koja oboljenja očiju pa budite posebno oprezni ako primetite bilo kakve smetnje po tom pitanju i odmah se javite lekaru. Takođe, pazite se i zbog mogućih problema vezanih za umor, nesvesticu, pad pritiska ili generalno za osećaj malaksalosti. Kao da vam sve nekako teško ide. Potrebno vam je više sna nego inače. Sporije se regenerišete nego inače, pa ako se sada neki zdravstveni problem pojavi može da se desi da će vam trebati duže vreme da ga rešite. Zato je jako važno da reagujete na vreme i da generalno budete dobri prema sebi i svom telu, da izbegavate bilo kakve rizične situacije.

STRELAC

Posao

Pred vama je dobra nedelja tokom koje će vaši poslovi teći sasvim stabilno. Možete da očekujete da ćete biti u suštini prilično zadovoljni svojim poslom i da nećete imati neke veće ili značajnije smetnje. Lako završavate svoje obaveze, nemate stresove i sve ide kao podmazano. Saradnja sa dalekim inostranstvom bi mogla da vam se isplati i to vam takođe uliva sigurnost. Imaćete i nalet nekih novih ideja, novih prilika, sve u vama će biti skoncentrisano na širenje poslovnih mogućnosti i na neki način će vam se otvoriti novi horizonti. Videćete šansu da napravite veći uspeh uz pomoć svoje kreativne prirode ili na neki način na koji do sada niste radili svoj posao. Sve može postati drugačije, originalnije, inovativnije i bolje- vašom zaslugom. Kada ste dovoljno motivisani veoma lako pravite nove poteze i nove korake na poslovnom planu.

Ljubav

Emotivno ste na neki način zamišljeni i pasivni. Imate sreće, imate prilike i mogućnosti ali ih ne koristite iz samo vama poznatih razloga. Moguće je da na sve sada gledate sa nekom dozom idealizma, da ste skloni platonskim ljubavima ili da vam se dopada neka osoba koja ne može da bude samo vaša iz određenih razloga. Sve u svemu, iako postoje ljubavne prilike koje su vam lakše dostupne, vi svesno ili nesvesno birate teži put, težu varijantu, ono što vam je na neki način nedokučivo. Ne pravite od sebe žrtvu ali pomalo uživate u neizvesnosti cele te situacije. Zauzeti pripadnici ovog znaka mogu biti odustni, manje zainteresovani za kontakte i odnos sa partnerom, kao da se polako zatvarate u neki svoj svet. Ovo je prolazna faza u kojoj je naglašena inertnost ali to neće trajati na duže staze. Pokušajte da objasnite partneru kako se osećate.

Zdravlje

Pred vama je nedelja tokom koje možete biti prilično mirni kada je u pitanju polje zdravlja. Jedino ako imate neke hronične probleme oni bi sada mogli da vam se vrate, pa o tome svakako treba da povedete računa. Slabe tačke vam mogu biti vezane za cirkulaciju, krvotok, probleme sa nogama, venama, zglobovima, stopalima. Moguće je da ćete imati malo teži period ako generalno patite od pojave viška vode u organizmu i sličnih stanja. Posavetujte se sa svojim lekarom. Pokušajte da mirujete jer vas sada pasivnost leči, kao i san, odmor vam je jako bitan u svakom slučaju. Tokom dana ste generalno dosta zamišljeni, odsutni, skloni tome da sanjarite, pa možete da imate i gubitak apetita ili probleme vezane za neredovnu ishranu. Potrudite se da ipak neke svoje navike dovedete u red i da se malo bolje organizujete.

JARAC

Posao

Poslovna komunikacija i odnosi u radnom okruženju vam sada nisu jača strana. Lako može doći do nesporazuma, otkazivanja dogovora na koje ste računali i tome sl. Nisu velike šanse da će vam neko namerno nauditi već generalno sve što se dešava ide nekako neplanirano, na brzinu, svi su u velikim obavezama i propusti se dešavaju. Vi možda računate na nečiju uslugu a ta osoba ima veće, sopstvene probleme i ne može da se bavi vama. U svakom slučaju nisu velike šanse da ćete biti sasvim zadovoljni poslovnom situacijom. Moguć je i konflikt sa nekom osobom sa kojom ste do skoro imali prilično blizak odnos ili ste iskreno verovali da možete da se oslonite na nju. Sada dolazi do distanciranja. Imate kreativne ideje za posao ali na neki način nije lako da ih ostvarite onom brzinom kojom želite i to vam stvara malo veću tenziju i pritisak.

Ljubav

Moguće je da će vam se sasvim iznenada pojaviti jedna nova, atraktivna osoba koju ćete sresti preko zajedničkih prijatelja. Njena pojava je u vama probudila neki elektricitet, hemiju, neka posebna osećanja kojima ne možete da se oduprete iako to ponekad poželite. Imate utisak da je ona nestalna, da nije za ozbiljnu vezu, da joj se ne može sasvim verovati ali sa druge strane isto tako želite i da probate da budete sa njom. Rizikovali biste pa makar i sa negativnim ishodom. Ona vam daje znake pažnje i pokazuje da nije sasvim hladna što vas ohrabruje, daje vam vetar u leđa da napravite prvi korak. Ako ste već zauzeti onda možete da očekujete da će neko od vaših prijatelja pokušati da se meša u vezu ili brak, svojim postupcima, pričama i pojavom. Moguće je da je neka ženska osoba ljubomorna na vašu emotivnu sreću.

Zdravlje

Očekuju vas manji problemi sa nervnim sistemom. Moguće je da ćete biti podložni upalama nerava, tetiva, mišića, da ćeteimati probleme sa kičmom, kostima grčevima u mišićima i tome sl. Pogotovo ako imate neke povrede od ranije, sada bi sve moglo ponovo da se aktivira. Biće potrebno da date svoj maksimum kako biste problem rešili, odnosno da se na vreme javite adekvatnom stručnjaku koji bi mogao da vam pomogne. Nije povoljna faza za veliku fizičku aktivnost ali lagane vežbe bi mogle da vam prijaju. Možete da očekujete i manje probleme sa zglobovima, nogama, stopalima, kolenima, pa i o tome vodite računa. Ako se bavite sportom ova faza može da bude veoma rizična kada su u pitanju povrede pa je zato važno da budete dodatno oprezni na ovom polju. Moguće je da ste nervozni i da napetost koju osećate takođe veoma negativno utiče na vaše zdravstveno stanje.

VODOLIJA

Posao

Ovo je period u kojem može doći do prekida posla, otkaza, odlaska sa radnog mesta i tome sl. Sve ukazuje na to da će neki nagli i neočekivani splet okolnosti dovesti do promena koje ste možda duboko u sebi i priželjkivali iako to vaša okolina ne bi odobrila. Imate potrebu za slobodom, ne možete da pratite stroga pravila i na neki način ste spremni da se odreknete materijalne koristi kako biste uspostavili svoj unutrašnji mir i balans ponovo. Ne želite da se žrtvujete, želite da postupate po sopstvenom nahođenju. Možda i namerno pravite greške na poslu, pasivno- agresivno, kako bi zatim došlo do posledica kojima težite duboko u sebi. Potrebne su vam promene i umorni ste od načina rada na koji ste već duže vreme pokušavali da se naviknete. Dosta toga vam ne odgovara i želite da date sebi vremena da shvatite šta zaista želite u životu.

Ljubav

Ovo je period koji ni za ljubav nije baš tako sjajan. Pogotovo ako već imate partnera, koliko god da su vaše emocije prema njemu jake više ste okrenuti sebi i svojim potrebama. Vaša sloboda za vas ima neprocenjivu vrednost i niste spremni da je poklonite do kraja bilo kome. Jednostavno želite da se distancirate od svega što se dešava oko vas. Partner je primetio da ste drugačiji i da ste na neki način umorni od svega. Moguće je da se oboje više ne trudite na isti način kao pre i da dolazi do značajnog zahlađenja. Još uvek se ne vidi konačan prekid ali udaljavanja će biti. Ako ste slobodni moguće je da vam se dopada osoba vezana za poslovno okruženje ili neko sa kim imate isti interes ali ova faza vam nije dobra za početak nove veze. Moguće je da ćete i sami biti pasivni i da ćete zbog nervoze i nesigurnosti preskočiti šansu za flert.

Zdravlje

Možete da očekujete period u kojem se vraćaju vaši stari, hronični problemi ali u kom može biti i novih komplikacija. Pazite se mogućih preloma ili povreda, čuvajte se u saobraćaju, u dodiru sa strujom i mašinama. Budite jako oprezni i nemojte previše da opterećujete kičmu i da podižete težak teret. Pokušajte više da se odmarate i da opuštate svoje telo. Moguće je da će biti nekih iznenadnih upala ili nekih neobičnih tegoba i simptoma za koje niste sigurni šta treba da predstavljaju. Nemojte da lečite sami sebe, ne izigravajte doktora već zakažite pregled i probajte da utvrdite konkretno o čemu se radi. Možda će trebati malo više vremena da se postavi dijagnoza ali budite strpljivi i pratite savete lekara. Jako je važno da sada radite na svojoj smirenosti, strpljenju i da pokažete da ste spremni da probleme rešavate korak po korak.

RIBE

Posao

Moguće je da vam iz inostranstva dolaze neke neočekivane vesti ili se menjaju okolnosti posla iako to niste očekivali. Neki poziv za sud ili bavljenje zakonom i papirilogijom može da vas zabrine. Imate utisak da sve ide nekako nepredvidivo i da se stvari menjaju iz minuta u minut. Ako ne morate, nemojte sada da pokrećete nove procese niti da se bavite pravnim pitanjima od presudne važnosti. Potrudite se da date svoj maksimum oko svakodnevnih poslova i da se ne uplićete previše u nove obaveze. Idite korak po korak, ostanite otvorenog uma i pokušajte da sve što se dešava prihvatite sa dozom rezerve. Sve oko vas je veoma promenljivo i nijedna informacija koju budete dobili sada neće biti konačna. Pokušajte da ne reagujete ishitreno, da budete zreli, odgovorni i da se sa problemima suočavate bez veće panike ili straha. Budite prizemni i svesni svih svojih mogućnosti.

Ljubav

Očekuje vas faza u kojoj možete imati više poznanstava ali ni jedna osoba vas neće fascinirati dovoljno da biste sa njom imali ozbiljnu vezu. Avanturista ste, slobodnog duha i volite svašta da probate, imate želju da živite život punim plućima a to podrazumeva i povremene avanture i promene partnera. Ali u svemu tome ne nalazite konačno zadovoljstvo, konačnu emotivnu ispunjenost i smirenost koja vam je potrebna. U dubini duše ste veliki romantik i želite ljubav ali ona vam trenutno nije data, pa uživate u prolaznim vezama. Ako već imate partnera možete da očekujete manju distancu u odnosu sa njim, neko od vas dvoje će planirati putovanje, ili ćete zbog posla imati dosta manje susreta i viđanja nego pre. Sve ukazuje na to da ćete biti uznemireni i da nećete lako doći do emotivne sreće u ovom periodu ali i da neće biti drastičnih ili konačnih promena.

Zdravlje

Izbegavajte poroke, alkohol, bilo kakve opijate, preteran unos tableta. Ako imate bilo kakvu terapiju, radite onako kako vam je lekar naložio i nemojte više da izmišljate svoja pravila. Prijaće vam fizička aktivnost kao vid oslobađanja od napetosti, stresa koji se nakuplja u vama sve više i više. Da vam zbog toga ne bi stradali nervi, biće potrebno da se aktivirate i da se na neki način oslobodite negativne energije koja se nakupljala u vama. Prijala bi vam i meditacija, molitva, odlazak u crkvu ili bilo koja aktivnost koja umiruje vaš duh jer sada je vašoj duši i vašem srcu potrebna nega možda i više nego vašem telu. Potrebno vam je verovanje u viši cilj, dobrotu, duševni mir i zato se potrudite da ga pronađete. Prepustite se traganju za odgovorima unutar sebe. Sada bi i neki vid psihoterapije mogao da vam prija, kao vid rasterećenja.

Astrolog: Ruža Ružanović