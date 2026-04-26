Najprecizniji horoskop od 27. aprila do 3. maja: Jedan znak slavi, a za 2 kreće totalni haos

Nedeljni horoskop od 27. aprila do 3. maja donosi neobičan rasplet.
Jedan znak konačno hvata vetar u leđa, dok dva znaka upadaju u period u kom se sve odjednom komplikuje.
Ostali balansiraju između sitnih pobeda i nervoze koja kulja iz okoline. U sredini teksta otkrivamo koji znak vuče najveći džekpot ove sedmice.
Ovan: Nervoza na poslu i nesporazumi
Početak nedelje vam donosi sukobe sa kolegama oko sitnica. Ne reagujte impulsivno, jer ćete posle žaliti. Vikend stiže kao oslobođenje, a stari prijatelj donosi vest koja menja planove.
Bik: Konačno slavite pobedu na svim frontovima
Vi ste glavna zvezda ove zvezdane prognoze. Sunce ulazi u vaš znak i otvara vrata koja su mesecima bila zaključana. Stiže vam novac koji ste odavno otpisali, a ljubavni život dobija novu dimenziju kroz iskren razgovor sa partnerom.
Blizanci: Haos u komunikaciji i finansijama
Vama astrološka prognoza ne donosi mir. Ulazite u sedmicu punu nesporazuma, kasnih poruka i propuštenih prilika. Pazite na ugovore i potpise, posebno u sredu i četvrtak. Trošak koji niste planirali poljuljaće budžet.
Rak: Emotivna previranja i porodični susreti
Osetićete potrebu da se povučete od svih. Mlad Mesec budi stara sećanja, a razgovor sa majkom donosi olakšanje. Krajem nedelje stiže poziv koji ste dugo čekali.
Lav: Šta donosi nedeljni horoskop za vas
Pripremite se za pohvale na poslu i jednu romantičnu večeru. Posvećenost se isplati, a osoba iz vašeg okruženja konačno priznaje koliko vredite. Ne preterujte sa trošenjem u petak.
Devica: Sitnice koje kvare nedelju
Detalji vas izluđuju, a savršenstvo nije moguće. Pustite kontrolu na trenutak. Zdravlje traži više sna, manje kafe i kraću šetnju svako veče.
Vaga: Ljubavni preokret u zvezdanoj prognozi
Stara simpatija vraća se u vaš život na vrlo neočekivan način. Razmislite dva puta pre nego što odgovorite. Vaše srce zna istinu, ali razum ovog puta mora da pobedi.
Škorpija: Totalni haos u privatnim odnosima
Drugi znak koji upada u zonu turbulencije ste vi. Partner postavlja pitanja na koja nemate odgovore, a posao traži nemoguće rokove. Sredina nedelje donosi sukob sa bliskom osobom koji ste dugo gurali pod tepih.
Strelac: Putovanje i nova poznanstva
Sloboda kreće da kuca na vrata. Spakujte torbu i ne odbijajte poziv u poslednjem trenutku. Susret u kafiću menja vam plan za leto.
Jarac: Stabilnost koju horoskopski znaci priželjkuju
Vaša doslednost konačno daje plodove. Šef primećuje vaš trud, a kuća postaje mesto mira. Iskoristite vikend za odmor, ne za nove obaveze.
Vodolija: Prijateljstvo na ispitu
Jedna osoba pokazuje pravo lice. Ne lupajte vratima, ali povucite granicu. Tišina je ponekad najjači odgovor.
Ribe: Intuicija vodi pravim putem
Snovi vam šalju jasne poruke. Zapišite ih i obratite pažnju na ponavljajuće simbole. Krajem nedelje stiže prilika koju ste predosećali još od februara.
Da li je ovo najbolja nedelja u maju za Bika
Da, ovo je najjača nedelja za Bika u maju. Ulazak Sunca u znak, povoljan aspekt Venere i Mlad Mesec stvaraju retku kombinaciju koja donosi novac, ljubav i poslovno priznanje istovremeno.
Koji znak ste vi i da li vam se prognoza po znacima već obistinila ove nedelje? Napišite u komentarima šta vam se desilo u sredu.
