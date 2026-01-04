Nedeljni horoskop od 5. do 12. januara: Pare stižu u utorak, ali ne svima – ova 3 znaka rešavaju sve dugove zauvek

Nedeljni horoskop od 5. do 12. januara donosi finansijski spas. Utorak je dan odluke, a ova tri znaka zauvek rešavaju stare dugove.

Da li osećate onu dobro poznatu januarsku težinu u novčaniku nakon praznika? Mnogi od vas se verovatno pitaju kako pregurati „najduži mesec u godini„, ali zvezde imaju spreman odgovor. Vaš nedeljni horoskop za period od 5. do 12. januara donosi energiju koja preokreće situaciju u vašu korist, posebno kada je reč o finansijama.

Najvažnija vest nedelje stiže u utorak. Tada se formira moćan planetarni aspekt koji otključava blokirane tokove novca. Dok će većina znakova osetiti olakšanje, tri znaka će doživeti potpunu finansijsku renesansu. U nastavku pročitajte da li ste među srećnicima i šta zvezde savetuju vama lično.

Nedeljni horoskop i velika trojka: Kome se brišu dugovi?

Utorak nije samo običan dan; to je trenutak kada se kosmička vaga poravnava. Prema astrološkim proračunima, Bik, Škorpija i Jarac su ti koji će konačno moći da odahnu.

Bik: Vaša upornost se isplaćuje. Očekujte iznenadni priliv novca, verovatno kroz bonus ili vraćanje zaboravljenog duga vama. Ovaj nedeljni horoskop vam poručuje: iskoristite utorak da zatvorite sve minuse.

Škorpija: Intuicija vas nije prevarila. Investicija ili poslovni dogovor koji ste sklopili krajem prošle godine sada donosi plodove. Rešavate stambeno pitanje ili kredit.

Jarac: Kao znak koji najviše brine o sigurnosti, utorak vam donosi vesti o povišici ili novom, plaćenijem projektu. Vaš disciplinovani rad dolazi na naplatu – bukvalno.

Šta zvezde predviđaju za ostale znake?

Naravno, nedeljni horoskop ne zaboravlja ni ostale pripadnike Zodijaka. Iako možda nećete rešiti sve životne probleme u jednom danu, prilike vrebaju iza ugla.

Ovan treba da pazi na impulsivnu kupovinu sredinom nedelje. Blizanci će briljirati u komunikaciji; iskoristite to za pregovore o boljim uslovima rada. Rakovi bi trebalo da se fokusiraju na štednju, jer im stižu manji, ali sigurni dobici kroz porodicu. Za Lavove, kreativnost je ključ – hobi bi mogao postati izvor prihoda.

Device, proverite sve račune dvaput, greška u sistemu može vam ići u korist. Vage će naći balans između trošenja i zarade, dok Strelčevi mogu očekivati podršku iz inostranstva. Vodolije bi trebalo da istraže digitalne valute ili online poslove, dok Ribe treba da slušaju svoj unutrašnji glas pre bilo kakvog potpisivanja ugovora.

Zlatni savet za kraj nedelje

Bez obzira na to šta vam nedeljni horoskop predviđa, ključ uspeha leži u vašoj reakciji na prilike. Utorak je okidač, ali vaša mudrost je ono što zadržava novac u džepu. Ne čekajte da vam rešenja padnu s neba – pokrenite se, jer energija novca voli akciju! Isplanirajte svoj budžet već danas i gledajte kako se minus pretvara u plus.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com