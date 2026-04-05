Nedeljni horoskop od 6. aprila: Jednom znaku stiže neočekivano bogatstvo, a drugom nož u leđa

Saznajte šta predviđa nedeljni horoskop od 6. aprila. Kome stiže novac, a ko treba da se čuva izdaje? Prognoza za svih 12 znakova.

Nedeljni horoskop od 6. aprila ukazuje na to da je proleće konačno tu, ali umesto očekivanog mira, mnogi osećaju neku čudnu težinu u vazduhu.

Možda ste primetili da su kafa sa prijateljima ili razgovori sa kolegama postali nekako napeti, kao da svi hodamo po tankom ledu.

Ulazimo u period koji astrolozi nazivaju prelomnim, a zvezde otkrivaju da će se maske konačno skinuti i pokazati prava lica.

Dok će jedni brojati neočekivani novac, drugi će morati da se suoče sa bolnom istinom o ljudima kojima su najviše verovali.

Ovan

Nedeljni horoskop od 6. aprila najavljuje pravu energetsku bombu u sektoru ličnih finansija, a zvezde kažu da stiže neočekivano bogatstvo kroz stare dugove ili prodaju.

Bik

Intuicija vas vrištanjem upozorava na kolegu ili poznanika koji vam sprema nož u leđa, pa budite maksimalno oprezni sa svim poverljivim informacijama.

Blizanci

Fokusirajte se na fizičku aktivnost i kvalitetan san jer od sredine nedelje sledi naglo smirenje i mnogo bolja komunikacija sa celim okruženjem.

Rak

Postavite granice jasno i glasno svim članovima porodice. Niko nije dužan da rešava tuđe probleme na uštrb sopstvenog duševnog mira.

Lav

Vaša harizma je na vrhuncu. Idealno je vreme da tražite povišicu ili novu poslovnu ponudu koju već neko vreme priželjkujete u tišini.

Devica

Obratite posebnu pažnju na zglobove i leđa. Nivo energije vam može biti u blagom padu zbog prevelikog radnog opterećenja i stresa.

Vaga

Isplanirajte izlet u prirodu za predstojeći vikend jer će vam boravak na otvorenom doneti neophodnu bistrinu uma nakon jedne naporne radne nedelje.

Škorpija

Astrološki aspekti upozoravaju da ne potpisujete ništa važno dok dobro ne proverite svaki detalj i sva sitna slova ugovora koja mogu biti sporna.

Strelac

Energija u sredu favorizuje sve koji se bave trgovinom ili kreativnim radom. Zato obavezno iskoristite taj talas za važne poslovne dogovore i pregovore.

Jarac

Proverite nivo vitamina D i gvožđa u krvi, jer se osećate iscrpljeno od stalnog pokušaja da baš sve konce u kući držite pod kontrolom.

Vodolija

Očekujte prijatno iznenađenje krajem nedelje od osobe od koje ste možda već digli ruke. Što može značajno promeniti vaš pogled na zajedničku budućnost.

Ribe

Bićete rame za plakanje svima u okruženju, ali pazite da pritom ne izgorite u tuđim emocijama i potpuno zanemarite svoje primarne lične potrebe.

SAVET

Ove nedelje, bez obzira na znak, u jutarnju rutinu uvedite pet minuta tišine bez telefona i vesti. Univerzum šalje signale kroz unutrašnji glas. Buka digitalnog sveta nas sprečava da čujemo te važne poruke o ljudima koji nas okružuju.

Nedeljni horoskop od 6. aprila nosi energiju koja nas tera da očistimo svoj život od svega što je lažno i suvišno.

Iako neki trenuci mogu biti izazovni, posebno kada je reč o poverenju, istina je uvek lekovita i otvara put za stabilniji period koji dolazi.

Iskoristite ove dane da se povežete sa sobom i ne dozvolite da vas tuđa drama izbaci iz ravnoteže.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com