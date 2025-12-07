Nedeljni horoskop od 8. do 14. decembra 2025: Za Škorpiju stižu neočekivani izazovi, Strelac je na prekretnici

Proverite svoj nedeljni horoskop i saznajte šta vas očekuje od 8. do 14. decembra i koje skrivene poruke vam svemir šalje.

Ova nedelja bi mogla doneti neočekivane obrte i unutrašnje transformacije — zvezdana prašina bi mogla pasti za Škorpiju, a tiho, ali odlučno preuređenje je u toku za Strelca. Ako ste rođeni pod jednim od ova dva znaka, obratite pažnju na signale koje primećujete. A evo šta nedeljni horoskop donosi od 8. do 14. decembra za svaki znak Zodijaka.

Ovan (21.03.–19.04.)

Ovna očekuje zauzeta i raznolika nedelja, ali na način da će zadaci i događaji biti zbijeni zajedno, ostavljajući prazne prostore između njih. Primetite, možete li se pronaći u oba? U vrevi i u miru?

Bik (20.04.–20.05.)

Ove nedelje, Bik je svesniji nego obično: i ne počinje od intuicije ili glasina, već od sopstvenih zapažanja. Situacija koja u početku deluje beznačajno polako se odvija, a vi primećujete obrazac u njoj. Jednostavna stvar će doneti primetnu promenu ove nedelje.

Blizanci (21. maj – 21. jun)

Blizanci, vaš zadatak ove nedelje je da srušite nešto što više ne može da opstane u svom sadašnjem obliku. Proširite svoj prostor i pustite da osećaj svežeg vazduha definiše vaše raspoloženje do sredine decembra!

Rak (22.06.–22.07.)

Ova nedelja donosi značajan preokret za Raka. Neko ko je do sada čekao iza kulisa, sada će izaći na scenu pored vas. Međutim, situacija nije dramatična, već inspirativna i budi novu vrstu radoznalosti. Videćete koliko će vaš pozorišni partner reći da samo da bi predstava mogla da se nastavi ka vrhuncu što je moguće prijatnije. Odgovorite i svom partneru sa da, zajedno odvedite ovu igru dalje!

Lav (23.07.–22.08.)

Možda je čudno pročitati ovo u horoskopu, ali obično ne postoji neka tajna sila ili unapred određeni cilj iza stvari: to se jednostavno dešava, uglavnom na milost i nemilost trenutnih hirova ljudi. I upravo zato je ono u čemu će Lav uspeti ove nedelje tako teško. Prepoznaćete, među mnogim besmislenim, potpuno sivim, svakodnevnim i praznim događajima, dva koja su povezana i koja zajedno ipak imaju poruku.

Devica (23.08.–22.09.)

Devica će ove nedelje povlačiti granice oštrije nego obično. Situacija koja u početku deluje neutralno sve više će pokazivati gde leže vaši pravi prioriteti. Do kraja nedelje, umesto kompromisa, izabraćete jasan pravac: biće onih koji će ići ovim putem sa vama, drugi neće biti spremni da idu, i to će biti dobro.

Vaga (23.09.–22.10.)

Ova nedelja počinje praktičnim pojednostavljenjem za Vagu: preseći ćete Gordijev čvor velikom snagom. Manji haos koji nastaje u vašem okruženju neće poremetiti vaš ritam, već će vas stimulisati i inspirisati. Očekuje se nagla promena sredinom nedelje, koja će vam doneti i uzbuđenje i radost.

Škorpija (23.10.–21.11.)

Neočekivani izazov budi duboke instinkte iz duše Škorpije. Ove nedelje ćete biti privučeni lepotom i moći kao magnetom, ali pazite na svoj korak dok hodate ka njima! Ako možete da se dovoljno približite čudu, ovih dana ćete biti obasuti i malo šljokica.

Strelac (22.11.–21.12.)

Prekretnica ove nedelje će podstaći Strelca da prepravi svoje granice – ne iz odbrane, već iz elegantnog samoopredeljenja. Ono što se sada dešava jeste početak neke vrste preuređenja, tiho, ali čvrsto. Ostajete isti, ali se mnogo toga menja oko vas – i zbog tih stvari, na kraju ćete morati da se promenite, možda čak i preduzmete akciju.

Jarac (22.12.–19.01.)

Jarcima je ovih dana lakše da se disciplinuju nego inače. Možda činjenica da su svoje misli uklapali u veću strukturu, širi okvir, pomaže u tome. Iz pozadine se pojavljuje sirova, još uvek bezoblična prilika, i bilo bi dobro da ovu priliku shvatite ozbiljno. Do kraja nedelje postaće jasno da će trenutni zamah odrediti ritam na duži rok.

Vodolija (20.01.–18.02.)

Sada neka stara, ali ne sentimentalna tema ponovo postaje aktuelna, i cenite što ovog puta niste opterećeni nepotrebnim očekivanjima. Praktična realizacija, koja je i duhovita i svrsishodna, zauzeće važno mesto u događajima nedelje. Ako sada čvrsto zatražite, ono što želite će se uskoro ispuniti.

Ribe (19.02.–20.03.)

Ove nedelje nešto neočekivano smiruje uzbuđenje oko Riba, i primećujete nešto što obično ne primećujete. Tempo se usporava, ali vaš unutrašnji fokus se izoštrava. Čudno tempirana situacija postavlja pitanje autoriteta, i na kraju birate rešenje koje ne prati uobičajeni obrazac, ali se ipak pokazuje efikasni.

Momenat koji vredi pratiti

Ako vam zvezde zaista “šapnu” — obratite pažnju i delujte promišljeno. Ako zanemarite poziv koji šalje ovaj nedeljni horoskop — sledeći put možda neće biti isti. Pratite svoju unutrašnju kompas-igru — i možda baš sada naiđete na promenu koja traje.

