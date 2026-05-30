Nedeljni horoskop počinje sa Mesecom u Jarcu i tera vas od 1. do 7. juna tamo gde već dugo odlažete da krenete

Nedeljni horoskop počinje sa Mesecom u Jarcu, koji svaki znak gura ka konkretnom potezu. Pročitajte šta vas čeka od 1. do 7. juna.

Mesec u Jarcu na ulasku u nedelju, 1. juna, ne pita vas kako se osećate, nego šta nameravate da uradite. Nedeljni horoskop počinje tom hladnom, praktičnom energijom koja prosto ne trpi odlaganje.

Planete su se namestile tako da svaki znak dobije priliku da makne jednu stvar sa svoje liste, i to ne na kašičicu.

Ovan, Lav i Strelac: vatra koja konačno nešto rešava

Ovnu se već u ponedeljak otvara prozor za razgovor o novcu koji izbegava od marta. Zovite tu osobu pre srede, jer kasnije u nedelji raspoloženje sagovornika nije isto. Vikend donosi mali zaokret u porodičnoj priči, ništa dramatično, ali dovoljno da odustanete od jedne stare uvređenosti.

Lavu se u utorak popodne nudi posao koji zvuči manji nego što jeste. Pogledajte ko stoji iza ponude pre nego što odbijete iz principa. Sredina nedelje traži da popustite u jednoj sitnici kod kuće, jer ćete dobiti mnogo veću stvar zauzvrat. Petak je vaš.

Strelcu hrabrosti nikad nije manjkalo, ali ovog puta hrabrost znači ćutati. Razgovor koji vam se nudi u sredu nije za vas, koliko god vas svrbeo jezik. Sačekajte četvrtak, kada ista tema dolazi sa drugog kraja i tada imate stvarnu reč. Vikend čuvajte za sebe.

Bik, Devica i Jarac: zemlja koja se sleže na svoje mesto

Biku se kroz ceo period vraćaju ljudi koji nešto duguju. Ne nužno novac, češće uslugu ili izvinjenje. Sredinom nedelje stiže prilika da kupite nešto za stan po ceni nižoj od očekivane, ne preskačite tu poruku. Petkom popodne, pažljivo sa ugovorima koji se potpisuju u žurbi.

Devici je Mesec u Jarcu kao topla voda za promrzle ruke. Konačno možete da završite plan koji vam visi u glavi mesecima, posebno onaj vezan za posao ili sopstveni biznis. Sreda je dan za važan poziv. Vikend donosi miran predah, što vam je potrebno više nego što priznajete.

Nedeljni horoskop počinje sa Mesecom u Jarcu, domaća energija sedmice radi u korist od prve sekunde. Sve što ste posejali u proleće sada počinje da daje konkretne odgovore, naročito u prvoj polovini nedelje. Pažnja u četvrtak, jedna osoba iz okruženja testira vaše strpljenje. Ne nasedajte na provokaciju, jer nemate šta da dokažete.

Blizanci, Vaga i Vodolija: vazduh koji premešta razgovore

Blizancima se otvara nekoliko paralelnih opcija, i upravo tu je zamka. Birajte jednu do utorka uveče, jer posle toga sve tri počinju da gube vrednost. Petak donosi neočekivan susret koji rasvetljava staru nedoumicu oko prijateljstva.

Vagi nedelja stiže sa zanimljivim balansom između posla i privatnog života. Ponuda koja dolazi u sredu deluje primamljivo, ali pročitajte sitna slova. Vikend je odličan za izlazak iz grada, makar do prvog jezera.

Vodoliji se u četvrtak razjašnjava jedan stari nesporazum sa osobom za koju ste mislili da ste je zaboravili. Niste, i to je u redu. Razgovor koji vodite tog dana skida vam kamen sa srca koji niste ni znali da nosite. Vikend posvetite kući.

Da li je Mesec u Jarcu povoljan za sve znakove

Jeste, ali ne na isti način. Jarcu i ostalim zemljanim znakovima donosi konkretne rezultate, vatrenim daje fokus, vazdušnim red u glavi, vodenim emotivnu jasnoću. Niko ne prolazi prazan.

Rak, Škorpija i Ribe: voda koja zna gde se zaustavlja

Raku se već prvog dana nedelje vraća osećaj koji ste potisnuli. Pustite ga da prođe kroz vas pre nego što reagujete prema spolja. Sreda donosi razgovor sa članom porodice koji konačno čuje šta govorite. Vikend je dobar za odluku o letovanju, ne odlažite je dalje.

Škorpiji je najveći test ove nedelje u tome da ne reaguje prva, jer vas neko namerno provocira u utorak. Ako odćutite do četvrtka, dobijate dvostruko: i zadovoljštinu i informaciju koja vam je potrebna za sledeći potez na poslu. Petak je vaš za sebe i samo za sebe.

Ribama astrološka prognoza za jun donosi mekši ulazak u sezonu nego što očekujete. Razgovor o ljubavi koji ste izbegavali postaje moguć u sredu, i to bez drame koje ste se plašili. Vikend čuva jedno lepo iznenađenje od osobe od koje ga ne očekujete.

Koji potez ste već dugo odlagali, a ova nedelja vas tera baš na njega

