Nedelja velikih obrta kreće sutra: 3 znaka kojima se otvaraju sva vrata, a jedan čeka ozbiljan test sudbine

Nedeljni horoskop: Nedelja velikih obrta donosi rešenja koja ste dugo čekali

Ponedeljak nam kuca na vrata, a sa njim i energija koja najavljuje ozbiljno pospremanje života.

Mnoge od vas osećaju onaj poznati unutrašnji nemir, kao da se karte ponovo mešaju dok mi pokušavamo da zadržimo kontrolu.

Ovaj nedeljni horoskop otkriva da zvezde konačno prekidaju period stagnacije i otvaraju put za četiri znaka koja su najviše radila na sebi.

Vreme je da skinemo teret sa ramena i pogledamo istini u oči, jer planete ne planiraju da nas štede, ali planiraju da nas nagrade.

Ovan: Energija koja ne poznaje granice

Vama, dragi Ovnovi, ova nedelja donosi dodatno ubrzanje i osećaj da je sve moguće.

Fokusirajte se na projekte koje ste započeli u martu, jer se sada otvaraju realne mogućnosti za njihovu naplatu.

Pazite samo da vaša urođena direktnost ne preraste u nepotrebnu grubost prema ukućanima tokom utorka.

Bik: Finansijski mir na vidiku

Za vas ovaj nedeljni horoskop donosi vesti koje vašem novčaniku vraćaju stari sjaj.

Mogući su povraćaji zaboravljenih dugova ili dobijanje povišice o kojoj se u firmi dugo pregovaralo.

Uživajte u stabilnosti, ali mudro kontrolišite troškove na luksuzne sitnice sve do četvrtka.

Blizanci: Reči koje otvaraju gvozdena vrata

Vi ćete ove nedelje biti pravi majstori diplomatije i šarma u svakom društvu u kom se pojavite.

Ako vas je mučio nesporazum sa bliskom osobom, sredina nedelje je idealna za kafu i iskren, ljudski razgovor.

Vaša intuicija će biti posebno izražena u petak, pa poslušajte onaj unutrašnji glas koji vam kaže da malo usporite.

Rak: Dom je tamo gde je srce mirno

Dragi Rakovi, fokus se ove nedelje potpuno seli na vašu porodičnu dinamiku i uređenje životnog prostora.

Mnogi od vas će osetiti nalet kreativnosti da unesu prolećno osveženje u dom, što će vam doneti neophodan mir.

Izbegavajte donošenje radikalnih odluka o selidbi ili prodaji imovine dok ne prođe ponedeljak.

Lav: Reflektori su upereni u vas

Ovo je vaša nedelja za blistanje na profesionalnom planu i hrabro preuzimanje inicijative.

Kolege će u vama videti stabilnog lidera, a vaša sposobnost da rešite krizne situacije biće primećena i nagrađena.

Krajem nedelje očekujte poziv za jedan društveni događaj koji bi mogao da vam otvori neka nova, zanimljiva vrata.

Devica: Red, rad i zasluženi odmor

Vaša posvećenost detaljima konačno počinje da daje konkretne rezultate koji su vidljivi svima.

Uspeli ste da sredite haos koji je vladao prethodnih deset dana i sada je trenutak da malo predahnete.

Vikend rezervišite isključivo za sebe, omiljeni ritual nege ili šetnju u prirodi bez telefona.

Vaga: Balans koji donosi istinsku sreću

Ove nedelje ćete se osećati kao da ste u savršenom skladu sa sobom i svetom oko vas.

Sve što dotaknete pretvara se u uspeh, naročito ako su u pitanju kreativni projekti ili estetika.

Partner će vam pružiti podršku koju ste dugo priželjkivali, što će uneti novu toplinu u vaš svakodnevni odnos.

Škorpija: Strast i duboka transformacija

Osećate da se nešto veliko sprema ispod površine i vaša intuicija vas ni ovog puta ne vara.

Vaša moć regeneracije je na vrhuncu, pa je ovo pravo vreme da se presečete loše navike koje vas godinama koče.

U ljubavi vas očekuju intenzivni trenuci u sredu, koji će raščistiti sve stare sumnje i dileme.

Strelac: Horizonti koji se neprestano šire

Vi ste rođeni istraživači, a ova nedelja vam donosi vest o putovanju ili nekom vidu stručnog usavršavanja.

Prigrlite svaku novu priliku za učenje, jer će vam to doneti ogromnu korist već početkom juna.

Pazite na dokumentaciju i ključeve tokom četvrtka, jer je moguća prolazna rasejanost.

Jarac: Test izdržljivosti i životne mudrosti

Kao što je najavljeno, vi ste znak koji ove nedelje prolazi kroz najozbiljniji test sudbine.

Neko će pokušati da poljulja vaše samopouzdanje, ali ostanite dosledni svojim principima i radnoj etici.

Vaša pobeda će biti tiha, ali veoma značajna, i donosi vam trajno poštovanje okoline u danima koji dolaze.

Vodolija: Originalnost koja se konačno isplati

Vaše ideje su često ispred vremena, a ove nedelje će ih okruženje konačno razumeti i podržati.

Očekujte vetar u leđa od osobe od autoriteta koja ceni vašu autentičnost i hrabrost da budete drugačiji.

Finansijski dobitak kroz saradnju sa dugogodišnjim prijateljima je vrlo moguć u drugoj polovini nedelje.

Ribe: Intuicija kao najbolji životni kompas

Drage Ribe, vi plovite kroz ovu nedelju vođene snovima koji polako postaju vaša stvarnost.

Obratite pažnju na signale koje vam telo šalje u noći između utorka i srede, jer nose važnu poruku.

Umetnost i muzika će vam biti najbolji saveznici da kanališete emocije koje će ove nedelje biti pojačane.

Vaš putokaz za mirne dane

Iskoristite ovu sedmicu da postavite jasne granice i rešite se svega što vam crpi energiju.

Zvezde su vam naklonjene onoliko koliko ste spremni da preuzmete odgovornost za sopstvenu sreću.

Budite nežni prema sebi, ali odlučni u nameri da ovu nedelju završite zadovoljnije nego što ste je počeli.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com