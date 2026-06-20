Nedeljni horoskop za 22. – 28. jun: Poslednja nedelja Jupitera u Raku deli mnogo vrednih lekcija i testira vašu otpornost

Nedeljni horoskop za 22. do 28. jun donosi promene. Iskoristite poslednju nedelju Jupitera u Raku i naučite važne lekcije.

Nedeljni horoskop za 22. – 28. jun 2026. godine, poslednju nedelju Jupitera u Raku pre nego što planeta sreće započne novi 12-godišnji ciklus u drugom horoskopskom znaku. Iako se ove nedelje pojavljuju neki izazovi zahvaljujući opozicijama Saturna i Marsa, i dalje postoji mnogo vrednih lekcija koje možemo naučiti.

Mesec u Vagi se opozicijom suprotstavlja Saturnu u ponedeljak, dajući nam kontrolnu listu pre nego što Jupiter uđe u Lava. Kada Mesec uđe u Škorpiju 24., testira našu otpornost opozicijom Marsa iz Bika. Ipak, podržava nas Venera u Lavu 26. kada se poveže sa Mesecom u Strelcu. Lekcija ove nedelje je da budemo dosledni i da se borimo za svoje snove jer će naš naporan rad biti plodonosan na duge staze.

Ovo je nedelja da verujemo u sebe i preduzmemo akciju dok se spremamo da otkrijemo darove koje nosimo u sebi.

Nedeljni horoskop za 22. – 28. jun 2026.

Ovan – partner i porodica u prvom planu

Partnerstvo je tema ove nedelje, jer Mesec u Vagi pruža dobar uvid u jačanje vaših odnosa sa drugima. Ovo je koristan tranzit koji vas osnažuje i pomaže vam da bolje komunicirate sa drugima.

Sredina nedelje je dobro vreme za analizu vaših misli i emocija. Dok je Mesec u Škorpiji u sredu i četvrtak, dobijate hrabrost da se suočite sa svim što vas ometa na vašem putu ka vrhu.

Počevši od petka, Mesec u Strelcu vam omogućava da blistate iz udobnosti svog doma. Provođenje vremena sa porodicom se oseća kao nagrada ovog vikenda.

Bik – vaše liderske veštine dolaze u centar pažnje

Vaš naporan rad će biti cenjen u ponedeljak, kada Mesec u Vagi iznese na videlo vaše napore tokom poslednjih nekoliko meseci. Disciplina se podstiče ove nedelje.

Srećom, vaš nedeljni horoskop za 22. – 28. jun donosi veliku podršku od Meseca u Škorpiji u sredu i četvrtak dok se Jupiter sprema da uđe u novi znak.

Saradnja sa drugima tokom Meseca u Strelcu tokom vikenda može vas naučiti kako da budete bolji mentor ili učitelj drugima. Vaše liderske veštine bi mogle biti stavljene u centar pažnje u ovom trenutku.

Blizanci – dopustite drugima da vam pomognu

Ljubav je moćna tema ove nedelje, a Mesec u Vagi redefiniše način na koji gledate na ovaj koncept. Oni koji su u vezama, ohrabreni su da podignu stvari u svojim vezama dubljim razgovorima sa prijateljima ili partnerima.

Sredinom nedelje, Mesec u Škorpiji vas inspiriše da započnete novu rutinu ili da odvojite vreme za meditaciju. Kada Mesec bude u Strelcu, videćete iz prve ruke kako dopuštanje drugim ljudima da vam pomognu podiže vašu karijeru i lični život.

Rak – uzbudljiva nedelja za vas

Kako se približavamo ulasku Jupitera u novi znak, ponedeljak u Vagi pokazuje vam šta želite da stvorite i postignete u narednih nekoliko godina uz vredne alate koje vam je Jupiter ostavio.

Mesec u Škorpiji sredinom nedelje je uzbudljiv tranzit za vas, Rakove, posebno za kreativce. Iskoristite ovo vreme da unapredite svoj rad i unesete ljubav u sve što radite.

Kada je Mesec u Strelcu ovog vikenda, podsećanje na lekcije naučene tokom ove poslednje godine Jupitera u vašem znaku pruža uvid u vaše novo putovanje. Zabeležite i spremite se za sledeću avanturu koja počinje sledeće nedelje.

Lav – upoznaćete nove ljude

Povežite se sa svojim dnevnikom ove nedelje i napišite novu priču kada vas Mesec u Vagi približi vašim kreativnim sposobnostima u ponedeljak.

Sredinom nedelje, Mesec u Škorpiji olakšava preuzimanje vođstva i spremni ste da nosite svoju krunu kada srećni Jupiter uđe u vaš znak sledeće nedelje. Ovo je takođe dobar tranzit koji vam pomaže da upoznate nove ljude.

Kada je Mesec u Strelcu ovog vikenda, ljubav i romantika su vam na umu. Ovo je energija koja vas podstiče da započnete nove romanse. Za one koji su u postojećim vezama, provođenje vremena sa partnerom je uzbudljivo i radosno iskustvo.

Devica – bolji odnosi sa komšijama

Novac vam je na umu na početku nedelje, a Mesec u Vagi podstiče praktične navike štednje. Za one koji rade na cilju, spremite se za prodore i nove ideje početkom nedelje.

Sredinom nedelje, Mesec u Škorpiji vam pokazuje magiju povezanu sa vašom zajednicom. Posetite nove restorane ili se pridružite nekom događaju u zajednici. Bilo šta da biste učestvovali u lokalnim aktivnostima, jer je bolji odnosi sa komšijama deo tranzita.

Ovog vikenda, Mesec u Strelcu vam pokazuje kako da budete prisutniji sa onima koje volite.

Vaga – lako pronalazite rešenja

Mesec u vašem znaku na početku nedelje baca svetlo na vaše odnose. Ako je bilo nekih nesporazuma, rešavanje problema je lakše jer vas Saturn u Ovnu tera da se suočite sa svim strahovima i preduzmete akciju. Više ste orijentisani na rešenja, čak i ako se u početku može činiti izazovnim.

Kada je Mesec u Škorpiji sredinom nedelje, osećate se spremno da krenete na novo putovanje učenja. Sa energijom Blizanaca na nebu, radoznaliji ste i spremniji da delite nove ideje sa drugima.

Mesec u Strelcu vas podstiče da razvijate svoje veze sa drugima tokom vikenda.

Škorpija – dajte prioritet brizi o sebi

Stvari su mnogo opuštenije ove nedelje koja počinje sa Mesecom u Vagi, podsećajući vas da s vremena na vreme date prioritet brizi o sebi.

Mesec u Škorpiji vam daje energiju sredinom nedelje, podstičući vas da istražujete nove granice. Više se ne osećate ograničeno dok nastavljate da otkrivate svoju moć.

Kada je Mesec u Strelcu počev od petka, kontinuirano proširivanje znanja i učenje više o određenoj temi služi kao alat potreban za unapređenje vaše akademske ili profesionalne karijere.

Strelac – više ćete raditi na ličnim projektima

Mesec u Vagi vas hrani i leči na početku nedelje. Mnogo ste sazreli, Strelče, i počinjete da vidite život na potpuno novi način.

Kada je Mesec u Škorpiji sredinom nedelje, rad na vašim ličnim projektima je odličan za vas jer se povezujete sa svojom maštom.

Kada je Mesec u vašem znaku u petak, vaša kreativna energija se nastavlja. Pošto je Venera u Lavu, vikend je odlično vreme da preduzmete akciju i započnete svoj novi projekat ili se vratite radu na postojećem.

Jarac – odlično vreme za kompromise i savezništvo

Kao kardinalni znak, prisustvo Meseca u Vagi vas podstiče da se fokusirate na ono što vas Saturn u Ovnu uči. Favorizovanje vaših ciljeva je cilj za vas ove nedelje jer Jupiter počinje da se kreće u novi domen.

Počevši od srede, Mesec u Škorpiji vam pomaže da razmišljate o novim idejama sa kolegama ili školskim drugovima. Ovo je odlično vreme za kompromise i izgradnju saveza.

Kada je Mesec u Strelcu tokom vikenda, možda ćete želeti da odvojite dan za opuštanje i posvetite vreme sebi.

Vodolija – budite diplomata u profesiji

Istraživanje ili započinjanje vaše avanture može biti povezano sa Mesecom u Vagi. Ovo je snažan početak nedelje koji vam pokazuje kako da budete prisutniji u svojim vezama. Učite da se ne zadovoljavate manje nego što je potrebno dok se Jupiter polako približava Lavu.

Mesec u Škorpiji predstavlja smirujuću energiju sredinom nedelje jer obasjava vaš profesionalni sektor. Pobrinite se da ne započinjete nikakvu dramu i budite diplomata.

Na kraju nedelje, Mesec u Strelcu se oseća kao dašak svežeg vazduha, što olakšava zabavu sa drugima i povezivanje sa vašim muzama.

Ribe – vreme da zablistate počinje ove nedelje

Transformacija vaših rutina je deo tranzita Meseca u Vagi na početku nedelje. Povežite se sa svojim planerom i izgradite svoj raspored kako biste razvili novi plan za napredak.

Mesec u Škorpiji čini sredinu nedelje divnim vremenom za provođenje vremena sa drugima i istraživanje novih ideja sa njima. Pridruživanje grupi će vam olakšati učenje kako da razvijete svoj zanat. Nedeljni horoskop za 22. – 28. juna donosi motivaciju da se fokusirate na svoje kreativne projekte u ovom trenutku.

Tokom Meseca u Strelcu ovog vikenda, pronalazite dobar način da razvijete jači temelj za svoje snove. Sezona Raka je ovde da bi vodeni znaci poput vas napredovali, a vaše vreme da zablistate počinje sada.

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