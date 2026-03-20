Nedeljni horoskop za 23. – 29. mart. Sve konačno dolazi na svoje mesto

Sezona Ovna donosi inicijativu i sve konačno dolazi na svoje mesto. Nedeljni horoskoop za narednu nedelju donosi inicijativu za nešto novo.

Nedeljni horoskop 23. – 29. mart 2026. godine, relativno mirnu nedelju za svaki horoskopski znak, jer sve konačno dolazi na svoje mesto nakon astrološki teškog početka meseca. Mesec u Blizancima počinje nedelju sa živom energijom koja olakšava upoznavanje ljudi i povezivanje sa njima.

Kada Mesec bude u Raku počev od 25., to je divno vreme za širenje i lični rast. Mesec u Lavu 27. dodaje energiju glavnog lika u mešavinu, a Sunce i Mesec se susreću u trigonu, čineći petak jednim od najboljih dana u nedelji.

Ovan (21. mart – 19. april)

Sa Mesecom u Blizancima na početku nedelje otkrivate nešto novo vezano za braću i sestre ili rođake.

Merkur koji je ponovo direktan olakšava razgovore koje ste možda izbegavali sa prijateljima, tako da je dobra nedelja za pomirenje ili postizanje kompromisa.

Provođenje više vremena kod kuće sredinom nedelje može vam pomoći da se napunite i pronađete ravnotežu, posebno ako se osećate preopterećeno odgovornostima.

Bik (20. april – 20. maj)

Mesec u Blizancima na početku nedelje vas priprema da uspostavite nove navike koje se odnose na vaš finansijski sektor. Ove nedelje, pokušajte da budete svesniji svojih granica i razmislite o promeni navika radi veće ravnoteže i uspeha.

Sredinom nedelje, Mesec u Raku vas povezuje sa vašim muzama, posebno kada se Mesec sretne sa Jupiterom u četvrtak i doživite nalet kreativne energije.

Kada je Mesec u Lavu pred kraj nedelje, osećate se mnogo energičnije kod kuće. Počnite da pravite planove koji donose mnogo više usklađenosti za vaš karijerni sektor sada kada je Merkur direktan.

Blizanci (21. maj – 20. jun)

Mesec je u vašem znaku početkom nedelje, Blizanci, jačajući vaše veze sa drugima. Tokom ove sezone Ovna, upoznajete mnogo novih ljudi i stičete nove perspektive.

Mesec u Raku sredinom nedelje vam pokazuje šta želite da donesete svom profesionalnom sektoru. Motivisani ste da vredno radite na ostvarivanju svojih ciljeva sada kada su Merkur i Jupiter direktni i uklanjaju neke prepreke sa vašeg puta.

Na kraju nedelje, Mesec u Lavu vas oprema dodatnim slojem razumevanja. Ove nedelje, marljivost i strpljenje će vam doneti više uspeha nego žurba.

Rak (21. jun – 22. jul)

Nedeljni horoskop za narednu nedelju donosi podsticaj u komunikaciji tokom Meseca u Blizancima na početku nedelje.

Kada se Mesec nađe u vašem znaku sredinom nedelje, vi ste zvezda predstave. Jupiter je direktan, što ovu nedelju čini još uzbudljivijom. Za one koji su zaljubljeni, verovatno ćete ove nedelje započeti novu ljubavnu priču.

Kada se Mesec nađe u Lavu na kraju nedelje, počinjete da se osećate osnaženije jer se podsećate na svoju vrednost. Vikend je pravo vreme za uživanje u zabavnim aktivnostima sa prijateljima.

Lav (23. jul – 22. avgust)

Lave, ove nedelje se povezujete sa svojim snovima. Kada se Mesec sretne sa Jupiterom u četvrtak, konjunkcija vas podstiče da se osećate osnaženo radeći na sebi.

Sada kada je Merkur direktan, mogli biste se osećati inspirisano da proučite sve ideje koje ste doneli tokom retrogradnog kretanja. Zapišite svoje ideje na papir i pustite ih da teku, posebno sa Mesecom u Devici koji vam pokazuje kako da budete pažljiviji i strpljiviji sa svojim procesom tokom vikenda.

Devica (23. avgust – 22. septembar)

Devica, potrudite se da postanete više diplomata ove nedelje. Klonite se drame i pobrinite se da budete tu za one kojima ste potrebni.

Kako nedelja bude dublje odmicala, pobrinite se da brinete o sebi i da budete svesniji svojih potreba. Povratak sebi biće lakši kada Mesec bude u vašem znaku tokom vikenda. Sezona Ovna vam pomaže da izgradite svoj oklop kako biste prestali da budete svoj najgori kritičar.

Vaga (23. septembar – 22. oktobar)

Mesec u Blizancima, kojim vlada Merkur, pomaže vam da ojačate svoje akademske temelje na početku nedelje. Uživate u učenju novih stvari tokom ove sezone Ovna, posebno sa Venerom u Ovnu koja vas podstiče da istražujete nove teme.

Sredinom nedelje, Mesec u Raku je prijateljski podsetnik da preuzmete kontrolu u svojoj karijeri i da ne sumnjate u svoje sposobnosti. Ova sezona Ovna vam pomaže da proširite i usavršite svoje veštine. Ako vam je potrebna pomoć u vezi bilo čega, dobićete podršku od onih od kojih vam je potrebna pred kraj nedelje.

Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)

Nedeljni horoskop za narednu nedelju predlaže da učite kako da se bolje brinete o sebi. Dajte sebi hranu koja vam je potrebna tokom Meseca u Blizancima na početku nedelje, kada vam se daju alati za isceljenje vašeg unutrašnjeg deteta.

Kreativna vodena energija Meseca u Raku donosi varnice i nove ideje sredinom nedelje. Pripremite se da se osećate avanturističkije uz ekspanzivnu energiju koja vas gura napred.

Na kraju nedelje, Mesec u Lavu vam pomaže da se fokusirate na svoje ciljeve i snove. Ova energija vas takođe podstiče da budete strpljiviji i razumevajućiji prema drugima.

Strelac (22. novembar – 21. decembar)

Početkom nedelje, Mesec u Blizancima donosi toplinu i brigu u vaš sektor odnosa. Provedite vreme sa prijateljima ili porodicom tokom ovog perioda da biste se napunili.

Pronalazite svoju snagu tokom Meseca u Raku sredinom nedelje. Kada se Mesec i Jupiter sretnu u četvrtak, to je kao prepričavanje priče koju ste preživeli tokom retrogradnog Jupitera. Sada kada je Jupiter direktan, možete krenuti napred osećajući se samopouzdanije.

Mesec u Lavu služi kao novi početak na kraju nedelje, podstičući vas da usmerite pogled na veće stvari u svom karijernom sektoru.

Jarac (22. decembar – 19. januar)

Balansiranje vašeg vremena je neophodno tokom Meseca u Blizancima na početku nedelje.

Ovo je dobro vreme da date prioritet dobroj saradnji sa drugima i pružanju smernica ako je potrebno. Ove teme se nastavljaju tokom cele nedelje dok vidite da se značajne veze koje imate nastavljaju širiti i razvijati.

Mesec u Lavu vas podstiče da kopate po svojoj prošlosti tokom ove sezone Ovna, ali pronalaženje svoje moći je lako sve dok imate veru u sebe.

Vodolija (20. januar – 18. februar)

Vodolija, Mesec u Blizancima započinje stvari ove nedelje donoseći inspiraciju i mogućnosti za učenje nečeg novog tokom ove sezone Ovna.

Kada je Mesec u Raku, nadogradnja vaših rutina će vam pomoći da ostanete na pravom putu, a istovremeno ćete naučiti kako da budete pažljiviji prema svom rasporedu i planiranju. Upravljanje vremenom je prioritet ove nedelje.

Romantična energija postaje snažna kada Mesec uđe u Lava krajem nedelje, osvetljavajući vaš sektor odnosa i pomažući vam da uspostavite jače veze sa drugima.

Ribe (19. februar – 20. mart)

Ove nedelje, Ribe, veći je naglasak na domu i porodici.

Kada je Mesec u Raku sredinom nedelje, potraga za ljubavlju deluje uzbudljivije. Kreativne mogućnosti se pojavljuju sve dok se fokusirate na izgradnju postojećeg projekta. Sada kada je Merkur direktan, organizovanje misli je lakše, a uređivanje ili prerada delova vašeg projekta deluje mnogo manje preopterećujuće.

Vaši prijatelji su izvor inspiracije tokom Meseca u Devici krajem nedelje i donose preko potrebnu smirujuću energiju u vaš život.

(Krstarica/YourTango)

