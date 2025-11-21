Nedeljni horoskop za 24-30. novembar — Retrogradni Saturn i Merkur se konačno završavaju, evo kako to utiče na vas

U ovoj ključnoj sedmici — od 24. do 30. novembra 2025. — zvezde vas guraju napred kao nikada ranije.

Nedeljni horoskopi su ovde za 24. – 30. novembar 2025. godine, nedelju sa temom Saturna za svaki horoskopski znak, sa Mesecom u Jarcu koji počinje sve, a zatim Mesecom u Vodoliji 25. Bićemo svesniji lekcija koje Saturn želi da nam pokaže pre nego što uđe u znak Ovna na kraju nedelje. 27. Saturn će stati direktno, što je veoma važna energetska promena koja nam daje samopouzdanje i spremnost da se suočimo sa predstojećim mesecima.

Kako ovo utiče na svaki horoskopski znak

Evo šta ove astrološke promene konkretno znače za vas, zavisno od vašeg znaka:

Ovan

Početak sedmice donosi motivaciju da organizujete svoj radni život. Kad Mesec pređe u Ribe, osvetljava vašu unutrašnju potrebu za mirom i introspekcijom. Kraj nedelje donosi dinamiku — strukturišite posao i emocije da biste bili spremni za nove prilike.

Bik

Karijera i ambicije su u fokusu — Saturn vam daje snagu da preuzmete vođstvo. Kroz sredinu sedmice, reflektujete na svoj emotivni svet i možete razrešiti stare nesigurnosti. Na kraju, pronađite mir kroz tihe rituale i meditaciju.

Blizanci

Vaša kreativnost cveta dok Saturn vraća red u vaše odnose. Mesec u Vodoliji donosi inspirišuće ideje, a kada se pojavi Mesec u Ovnu, saradnje ili projekti koje ste započeli pre mogu dobiti novi zamah.

Rak

Na početku sedmice, osnažujete svoje veze — Saturn vas poziva na ozbiljna razmatranja u partnerskim odnosima. Sredinom sedmice možete otkriti skriveni talenat ili novu strast, dok kraj sedmice traži refleksiju i snagu da donosite emotivne odluke.

Lav

Struktura dolazi u vaše svakodnevne navike — iskoristite ovu sedmicu da izgradite stabilan temelj. Emocionalne reči koje ste možda potiskivali sada traže izlaz, a kraj sedmice donosi obnovljeni osećaj kreativne slobode i radosti.

Devica

Saradnja i timski rad su naglašeni, a vaš osećaj odgovornosti donosi priznanje. Sredinom sedmice, osećate potrebu za introspekcijom i dubljim razgovorima. Vikend je sjajan za buđenje hrabrosti i manifestovanje želja koje dugo tinjaju.

Vaga

Porodične i emotivne teme izlaze na površinu. Dok Merkur i Saturn zauzimaju važna mesta u vašem horoskopu, vi možete da stabilizujete svoju komunikaciju i izrazite ono što je dugo bilo neizrečeno. Na kraju, energija Venere u Strelcu podstiče optimizam u odnosima.

Škorpija

Ovo je vaša sedmica — Merkur napušta retrogradnost u vašem znaku i donosi moment istine. Projekti koje ste potajno razvijali konačno se mogu pokazati u punom sjaju. Saturn vam pomaže da dublje prihvatite svoj identitet i preuzmete kontrolu.

Strelac

Promena koja dolazi kroz Veneru u vašem znaku donosi samopouzdanje i magnetizam. Saturnov direktni hod vam pomaže da učvrstite emocionalne temelje, a Mesec u Ribi vas vodi ka introspekciji i iscjeljenju.

Jarac

Odnosi sa autoritetom, roditeljima ili mentorima mogu biti presudni ove sedmice. Saturn direktno vas poziva da se postavite odgovorno, a Merkur vam daje jezik da kažete ono što vam je na srcu. Kraj sedmice može doneti emocionalno oslobođenje.

Vodolija

Vaša unutrašnja vizija i planovi dobijaju novi oblik — Saturn staje direktno, što vam daje snagu da preuzmete inicijativu. Merkur vas podržava da komunicirate sa jasnom namerom, a Mesec u Ovnu donosi proboj u ličnim idejama.

Ribe

Intuitivni uvide i emocionalne poruke dobijate sredinom sedmice dok Mesec prolazi kroz vaše polje. Saturn daje strukturu vašim snovima, a Merkur otvara kanal za izražavanje onog što je dugo suptilno tinjalo. Vikend je idealan za samorefleksiju i vrednovanje vaših vrednosti.

Kako da iskoristite ovu sedmicu na najbolji način

Zapišite važne uvide

Kad Merkur ponovo postane direktan, ideje koje su do sada bile zamagljene sada mogu dobiti jasnoću — zapišite ih dok su još sveže.

Postavite granice, ali i strukturu

Saturn vam daje priliku da stvorite čvrste temelje — to je idealno vreme da definišete prioritete i granice u odnosima i obavezama.

Iskoristite rituale za emocionalno čišćenje

Mesec u Ribama nam govori da je vreme za emocionalni reset. Meditacija, vođenje dnevnika ili čak jednostavna tišina mogu vam pomoći da otpustite ono što više ne služi.

Otvorite se za nove veze

Sa Venerom u Strelcu možete pristupiti odnosima sa većim optimizmom — budite hrabri i voljni da pokažete svoju ranjivost.

Dajte sebi prostor za odmor

Ova sedmica nije samo o akciji — kombinacija lunarnog ciklusa poziva na balans između rada, introspekcije i regeneracije.

Zaključak:

Ovo je sedmica kad Merkur i Saturn kreću napred, a vi dobijate priliku da oslobodite staro i izgradite čvršće, jasnije temelje za budućnost. Bez obzira na vaš znak, iskoristite energije koje su tu — da razgovarate, gradite i transformišete. Vaš put ka sledećoj fazi počinje sada.

