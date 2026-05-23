Nedeljni horoskop za 25. – 31. maj: Retki pun plavi Mesec izlazi u Strelcu budi mnogima optimizam i nadu, 1 znak će se obogatiti

Nedeljni horoskop za 25. – 31. maj 2026. godine, kada retki plavi Mesec donosi pozitivnu energiju koju je svaki horoskopski znak čekao. Nedelja počinje opuštajućom energijom Meseca u Vagi koja postavlja ton za pun Mesec u Strelcu kasnije u nedelji.

27. Mesec u Škorpiji donosi talas intenzivnih emocija, ali mi takođe obnavljamo i otkrivamo svoj potencijal zahvaljujući lekcijama o samopouzdanju i motivaciji koje smo naučili dok je Mars bio u Ovnu tokom aprila i početkom maja. Mesec u Strelcu 31. zatvara mesec radosnom energijom koja nas ispunjava optimizmom i nadom.

Ovan – pomirenje je moguće

Odnosi više nisu toliko stresni sada kada Mars više nije u vašem znaku. Razjasnite sve nesporazume u ponedeljak dok Mesec u Vagi aspektira komunikativni Merkur u Blizancima. Pomirenje je takođe moguće, a svi problemi koje ste imali postaju lakši za rešavanje.

U četvrtak, Mesec u Škorpiji vam pokazuje kako da iscelite i razumete sve snažne emocije koje mogu da se pojave tokom ovog vremena. Ključ nije da pobegnete, već da pronađete načine da se suočite sa njima.

Plamen gori unutra tokom punog Meseca u Strelcu 31. maja, pokazujući vam sve stvari koje imate moć da stvorite i postignete dok je Saturn u vašem znaku narednih nekoliko godina. Strpljenje je važno ako želite da vidite kako vaši projekti cvetaju.

Bik – jednostavnost je ključna ove nedelje

Sa obilnom energijom Venere ove nedelje, jednostavnost je ključna donosi vam nedeljni horoskop za 25. – 31. maj. Na putu ste da upoznate sebe sa Marsom koji je trenutno u vašem znaku. Strateško planiranje i razmišljanje unapred je važno za očuvanje saveza potrebnih za uspeh u profesionalnoj ili akademskoj sferi.

Kada Mesec uđe u Škorpiju u četvrtak, baca svetlo na vaše odnose i motivacije. Mnogo ste harizmatičniji tokom ovog vremena, a sa Merkurom u Blizancima, iznošenje vaše poente dolazi mnogo prirodnije.

31. maja, pun Mesec u Strelcu služi kao energija uzemljenja. Provedite vreme sa ljudima koje volite kako biste se napunili.

Blizanci – savršena nedelja da više cenite svoj talenat

Podržavajuća energija vas okružuje na početku nedelje, a Mesec u Vagi vas podstiče da ojačate odnos prema sebi samom. Sa Suncem u vašem znaku, ovo je savršena nedelja da cenite svoj talenat i postanete svoj najveći navijač.

Počev od četvrtka, Mesec u Škorpiji je odlična energija za pregrupisanje i odvajanje vremena da se fokusirate na sebe. Ovo je takođe plodno vreme za uređivanje i analizu vaših projekata. Za one kojima je potrebna podrška, dobićete je sa lakoćom na kraju nedelje.

Pun Mesec u Strelcu baca svetlo na vaš sektor odnosa, podstičući transparentnost i saosećajnije sa ljudima oko vas.

Rak – svesni ste promena koje morate da napravite

Kardinalna energija na početku nedelje pomera vaš fokus ka vašim kreativnim težnjama, povezujući vas sa svim talentima koje posedujete.

Vaš nedeljni horoskop za 25. – 31. maj donosi vam energiju koja se najbolje kanališe kod kuće, čineći vas mnogo svesnijim promena koje želite da napravite. Udobnost je tema za vas ove nedelje, Rakovi. Sa Venerom u vašem znaku, lako možete da pustite da vaša umetnička strana zablista.

Pun Mesec u Strelcu je trijumfalna energija, koja vam pokazuje šta ste postigli u poslednjoj godini. Doživeli ste mnogo rasta sa Jupiterom u vašem znaku, a nedelja je odličan dan da razmislite o tome šta ste stvorili i šta još želite da izgradite.

Lav – uspešni odnosi sa prijateljima i komšijama

Povezivanje sa prijateljima i komšijama moglo bi biti uspešno tokom Meseca u Vagi na početku nedelje, Lave. Vaše liderske veštine blistaju, posebno u grupnim okruženjima, jer Merkur u Blizancima pomaže drugima da vide vašu briljantnost.

Vaši karijerni ili akademski ciljevi su teme lunacije Škorpije koja počinje u četvrtak. Bilo kakve promene koje želite da napravite su mnogo verovatnije tokom ove energije Marsa u Biku, sve dok ste tu da pružite pomoć. Ako ste timski igrač i pokazujete drugima podršku, vaša dinamika odnosa sa drugima počinje da se razvija.

Kao vatreni znak, zaista ćete uživati u punom Mesecu u Strelcu 31. maja, jer vas podstiče da se uzdignete i povežete sa svojom moći.

Devica – preispitajte sistem vrednosti, biće bolje i finansije

Želite da vidite poboljšanje u svojim finansijama, Devica, a Mesec u Vagi na početku nedelje vas tera da preispitujete svoj sistem vrednosti. Da li ste uštedeli? Da li nemarno trošite? Da li imate čvrst plan za budućnost? To su pitanja koja sebi postavljate tokom prve polovine nedelje.

Mesec u Škorpiji čini kraj nedelje dobrim vremenom za analizu vaše filozofije. Mentori zauzimaju centralno mesto, ili možete postati mentor drugima.

Pun Mesec 31. maja čini vas svesnijim temelja koje ste izgradili u profesionalnom sektoru. Ako ste uložili trud, konačno ćete uživati gledajući plodove svog rada dok dobijate priznanje za svoj trud.

Vaga – ljubav vas okružuje

Ljubav je snažna tema za vas ove nedelje sa obilnom energijom Venere. Pošto Mars više nije u vašem sektoru veza, Mesec u vašem znaku na početku nedelje deluje hranljivo i magnetično. Uradite nešto zabavno sa romantičnim partnerom. Za one koji su slobodni, provedite vreme sa prijateljima ili se fokusirajte na aktivnosti vezane za Veneru, poput odlaska u restoran ili istraživanja svoje umetnosti.

Kako nedelja odmiče, Mesec u Škorpiji vas podstiče da otkrijete snagu i moć koju posedujete. Učite kako da verujete sebi sa Saturnom u opoziciji prema vašem znaku.

Pun Mesec u Strelcu je ekspanzivan period za vašu karijeru. Vaši snovi se osećaju jače i svetlije jer ste vođeni da ih ostvarite nakon ovog vikenda.

Škorpija – vaš osećaj samopoštovanja se izdiže

Vaš osećaj samopoštovanja je pod mikroskopom tokom ove sezone Blizanaca. Čega ste se odrekli da biste bili tu gde jeste? Gde vidite sebe u budućnosti?

Pošto nedelja počinje sa Mesecom u Vagi, dobro je vreme da usmerite mnogo pažnje na tekući projekat. Pripremite se da iskusite nove ideje sa Venerom u horoskopskom znaku Raka, što vas čini mnogo izražajnijim i samouverenijim. Venera donosi novu inspiraciju i povezuje se sa vašom maštovitom stranom.

Četvrtak, Mesec u vašem znaku je renesansa za vas, pokazujući drugima od čega ste napravljeni i čineći vas udobnijim u centru pažnje. Samo nemojte biti previše impulsivni sa Marsom u opoziciji prema vašem znaku.

Nedeljni pun Mesec u Strelcu uči vas o znanju koje želite da steknete, uključujući rad koji ste spremni da uložite u to i veštine koje želite da usavršite za budućnost.

Strelac – prioritet su vam veze sa partnerom

Mesec u Vagi koji započinje nedelju je smirujuća sila koja vas usmerava na venerine teme poput ljubavi i lepote, posebno sa Marsom koji je sada u znaku Bika kojim vlada Venera.

Za one koji su u vezi, vaš partner je prioritet ove nedelje. Venera u Raku vas poziva da unesete ravnotežu u svoju vezu i istražite svet oko sebe sa onim koga volite.

U četvrtak, Mesec u Škorpiji vas podstiče da idete sporijim tempom i da se fokusirate na zaštitu svojih granica. Odmor je vaš cilj na kraju nedelje dok se pripremamo za pun Mesec za vikend.

Ako ste sumnjali u sebe, pun Mesec u vašem znaku u nedelju otkriva mnoštvo divnih stvari koje vam olakšavaju da budete ponosni na sebe. Ne sumnjajte u sebe i dozvolite sebi da zablistate.

Jarac – prevladavaće ljubav i posvećenost

Sada kada je Mars u novom znaku, stvari vidite mnogo jasnije. Dok je Mars u Ovnu možda delovao teško i izazovno, Mars u Biku vam pruža utemeljenje i strukturu, a istovremeno vam omogućava da budete više povezani sa svojom ljubavnom pričom.

Na početku nedelje, Mesec u Vagi vam mnogo toga pokazuje o ljubavi, uključujući uticaj koji je imala na vas, kao i šta želite u vezama koje napreduju. Postojeća ljubavna priča bi se mogla intenzivirati dok stara strast počinje da gubi intenzitet.

Kada Mesec bude u Škorpiji u četvrtak, okružite se ljudima koje poštujete. To je odličnih nekoliko dana za razmenu ideja sa onima kojima verujete.

Podsećamo vas da unesete ljubav i posvećenost u svoje veze kada pun Mesec izađe u Strelcu u nedelju. Za one koji su u vezi, očekuje vas novi početak sa partnerom.

Vodolija – nova iskustva i nove vizije

Uronjavanje u nova iskustva učenja je motivišuće za vas ove nedelje. Merkur u Blizancima vam donosi novu viziju i menja vaš način razmišljanja, a Mesec u Vagi vam pomaže da pokupite komadiće kada je u pitanju projekat koji ste možda ignorisali.

Akademske aktivnosti deluju zadivljujuće upravo sada. Posvetite energiju ličnim projektima ili školskim zadacima kada Mesec bude u Škorpiji u četvrtak, što vam olakšava da nadogradite svoje dnevne rutine i da to primenite u svom profesionalnom sektoru.

Tokom uticajnog punog Meseca u Strelcu 31. maja, pripremite se da preuzmete nove liderske uloge. Pošto je ovo lunacija koja je povezana sa samopouzdanjem, pokazuje vam se da morate ponosno nositi svoju krunu i preuzeti vođstvo.

Ribe – porodica vam je velika inspiracija ove nedelje

Postavljanje vaših temelja je vaša tema ove nedelje. Sa Mesecom u Vagi koji pokreće stvari i olakšava razumevanje šta tražite za svoju budućnost, porodica je veliki motivator i inspiracija u ovom trenutku.

Dok Saturn u Ovnu testira vaše temelje, vi ste već korak ispred zahvaljujući svim razumevanjima koja ste stekli dok je Saturn bio u vašem znaku. Kao vodeni znak, osećaćete se usklađenije kada Mesec bude u Škorpiji počev od četvrtka. Putovanja i nove kreativne aktivnosti (ili jednostavno čitanje dobre knjige kod kuće) deo su ove energije.

Pun Mesec u Strelcu je period samospoznaje. Sa Merkurom u Blizancima, vaše ideje teku besprekorno. Očekujte da ćete tokom ovog perioda videti više podrške. Mesec u ovom položaju vas takođe podstiče da budete lider, što znači da je rad sa drugima divan način da postignete proboj u profesionalnom ili akademskom sektoru.

