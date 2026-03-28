Nedeljni horoskop za 30. mart – 5. april: Moćan pun Mesec podiže romantičnu energiju i emocije

Dobra nedelja za pomirenje i popravljanje bilo kakvih narušenih prijateljstava.Nedeljni horoskop za 30. mart - 5. april je upravo takav.

Nedeljni horoskop za 30. mart – 5. april 2026. godine, podseća da se svaki horoskopski znak podstiče da se opusti i bude malo emotivniji tokom ove sezone Ovna.

Nedelja počinje ulaskom Venere u znak Bika 30. marta, povećavajući našu želju za opipljivim zadovoljstvom. Pun Mesec u Vagi doprinosi ovoj romantičnoj energiji 1. aprila.

Ovo je dobra nedelja za pomirenje i popravljanje bilo kakvih narušenih prijateljstava, jer je lakše postići razumevanje uz snažnu diplomatsku energiju punom snagom. 3. aprila, Mesec u Škorpiji donosi smernice i pomaže nam da stvari vidimo u praktičnijem svetlu, posebno ako ste žurili kroz bilo šta.

Ovan (21. mart – 19. april)

Dobra saradnja sa drugima motiviše vas ove nedelje, Ovnove, kao i razumevanje vaše vrednosti sada kada je Venera u Biku. Mesec u Devici vam pomaže da budete metodičniji na početku nedelje, čineći vas timskim igračem.

Vaše saosećanje je na vrhuncu ove nedelje. Kada pun Mesec u Vagi osvetli vaš partnerski sektor sredinom nedelje, razmislite o svom rastu u poslednjih šest meseci. Sa Saturnom u vašem znaku, učite kako da postignete ravnotežu u dinamici vaših odnosa i šta možete učiniti da ih poboljšate.

Tokom vikenda, Mesec u Škorpiji vas podstiče da se vratite prošlosti kroz nove perspektive kako biste je mogli sagledati sa većom objektivnošću.

Bik (20. april – 20. maj)

Bikovi, ove nedelje napredujete u životu. Isceljujuća energija Riba, a sada i sezone Ovna, učinila je odnos koji imate sa sobom mnogo boljim.

Pun Mesec u Vagi 1. aprila baca svetlo na to kako štitite svoju energiju, sa fokusom na odvajanje vremena za sebe i ne previše se opterećujte stvarima koje zaista nisu bitne. Ovo je nedelja u kojoj treba biti mnogo pažljiviji šta vam crpi energiju, a šta ne.

Kada je Mesec u znaku Škorpije tokom vikenda, povezivanje sa ljudima do kojih vam je najviše stalo oseća se kao ponovno buđenje i vreme kada ćete biti spremniji da postignete kompromise sa drugima.

Blizanci (21. maj – 20. jun)

Analitički Mesec u Devici zadaje ton nedelji. Blizanci, dajte prioritet tome da budete tu za druge ove nedelje, posebno zato što se ova energija dešava u vašem kućnom sektoru. Vaša vladajuća planeta Merkur je sada direktna, obogaćujući vaše veze kod kuće i u profesionalnom prostoru, jer ste spremniji da saosećate sa drugima.

Pun Mesec 1. aprila u Vagi dodaje mnogo lepe energije nedelji za vazdušne znake. Ovo je odlično vreme da budete više povezani sa svojom kreativnošću i samoizražavanjem. Ako ste se osećali kao da ste bili u režimu pustinjaka, ove nedelje ste primorani da preuzmete centralno mesto.

Kada je Mesec u Škorpiji tokom vikenda, učenje kako da uravnotežite svoje vreme i energiju je neophodno. Koristite planer da biste bili efikasniji u budućnosti.

Rak (21. jun – 22. jul)

Pripremite se za mnoge promene ove nedelje, predviđa vaš nedeljni horoskop za 30. mart – 5. april. Kardinalni znaci podstiču se da evoluiraju tokom punog Meseca 1. aprila.

Dobijate podršku od Meseca u Devici početkom nedelje, dajući vam divne nove ideje, a istovremeno olakšavajući povezivanje sa drugima. Neki mogu osetiti potrebu da se obrate braći i sestrama ili rođacima, dok se drugi mogu osećati povezanijim sa zajednicom.

Kada pun Mesec izađe u sredu, fokusirajte se na dinamiku rada. Odlično je vreme da ojačate temelje svoje karijere, posebno sa Saturnom, planetom discipline, u vašem sektoru karijere upravo sada.

Mesec u Škorpiji donosi uzbudljivu i razigranu energiju vašem vikendu. Posetite muzej, pogledajte umetničku izložbu ili isprobajte onaj restoran o kome ste bili radoznali sa prijateljima.

Lav (23. jul – 22. avgust)

Lave, vaša privatnost je dominantna tema početkom nedelje, ali tokom punog Meseca u vašem znaku sredinom nedelje, sve oči su uprte u vas.

Preuzmite ulogu posrednika ove nedelje. Pokušajte da se ne upustite u dramu, posebno na poslu, i posmatrajte koliko lako drugi počinju da vas poštuju i veruju vam.

Venera u Biku donosi neke testove iz univerzuma ove nedelje. Kako pritisak raste, podseća vas da se obratite ljudima od poverenja za podršku. Kada je Mesec u Škorpiji tokom vikenda, energija uzemljenja se pokazuje povoljnom jer donosi jasnoću i intenzivan fokus. Ono što ste možda propustili tokom punog Meseca ima mnogo više smisla do kraja nedelje.

Devica (23. avgust – 22. septembar)

Devica, Mesec u vašem znaku na početku nedelje pokreće stvari, stavljajući fokus na vaš romantični život i promene koje biste možda želeli da vidite u njemu. Ulazite u novi ciklus kada ste radoznaliji i spremniji da istražujete svet oko sebe.

Poštujte svoje akademske ciljeve i dostignuća tokom punog Meseca u Vagi sredinom nedelje, plodne i ekspanzivne energije za one koji žele da napreduju u svojim poduhvatima.

Kada Mesec bude u Škorpiji tokom vikenda, moć prijateljstava postaje očigledna jer se osećate zahvalnije ljudima koji vas vole i podržavaju.

Vaga (23. septembar – 22. oktobar)

Vihor vas proždire ove nedelje dok pun Mesec sija u vašem znaku, Vagi. Pre toga, međutim, Mesec u Devici služi kao resetovanje. Opustite se, meditirajte i idite svojim tempom.

Kada pun Mesec izađe 1. aprila, on odražava kako se odnosite prema sebi i da li zaista verujete u svoj potencijal. Ova sezona Ovna vas tera da se fokusirate na rast, a Saturnova disciplinovana energija već menja teren za vas. Mesec u vašem znaku vam pokazuje kako da prevaziđete sve što vas blokira kako biste mogli da zračite još jače.

Kada je Mesec u Škorpiji tokom vikenda, postajete svesniji svojih navika potrošnje. U ovom trenutku ste više fokusirani na štednju i budžetiranje.

Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)

Osećate se očarani romantičnom energijom koju Mesec u Devici promoviše na početku nedelje. Udar iz prošlosti vas podstiče da budete ranjivi i da se zaljubite, bilo u nekog drugog ili u sebe, donosi vam nedeljni horoskop za 30. mart i narednu nedelju.

Pun Mesec u Vagi 1. aprila donosi mali podsetnik koliko je važno biti bolji prijatelj ili romantični partner. Takođe može zahtevati oslobađanje od starih navika jer ste ohrabreni da se fokusirate na budućnost. Ovo je odlična nedelja za oslobađanje od zamerki.

Mesec u vašem znaku vas vraća na pravi put tokom vikenda, Škorpije, podstičući vas idejama i energizujući vašu ambicioznu stranu tokom ove sezone Ovna.

Strelac (22. novembar – 21. decembar)

Verujte sebi ove nedelje, Strelče. Naporan rad koji ste radili poslednjih šest meseci konačno dobija priznanje. Energija ove nedelje vas stavlja u poziciju mentora. Pripremite se da će vam se prijatelji obratiti za savet. Budite strpljivi i slušajte ih.

Takođe, vodite računa o tome kako razgovarate sa drugima, jer vas pun Mesec 1. aprila stavlja u situaciju. Ovo je vreme da budete diplomatičniji u svojim prijateljstvima i karijernim krugovima.

Kada je Mesec u znaku Škorpije tokom vikenda, odmorite se, opustite se i napunite se, posebno ako ste pokušavali da uradite sve odjednom. Usporite tempo i napravite održivi plan.

Jarac (22. decembar – 19. januar)

Jarče, ove nedelje doživljavate veoma značajnu energiju sa punim Mesecom u Vagi koji donosi energiju vašem profesionalnom sektoru. Ali pre toga, Mesec u Devici vas priprema i čini da se osećate usklađenije sa poslom koji radite.

Ovo je dobra nedelja da usavršite svoje planove i ažurirate svoje ciljeve. Univerzum vam daje zeleno svetlo da uradite ono što ste želeli da uradite u poslednje tri nedelje, što je retrogradni Merkur otežao. Ako ste odugovlačili, konačno vidite kako možete da promenite svoje planove. Ako se osećate motivisano da započnete nešto novo, ove nedelje ćete dobiti neki uvid.

Mesec u znaku Škorpije zatvara nedelju, avanturistička i divna energija koja vas čini društvenijim tokom vikenda.

Vodolija (20. januar – 18. februar)

Ove nedelje se osećate mnogo proaktivnije, Vodolije. Sa Mesecom u Devici, na početku nedelje ste u detektivskom režimu, pokušavajući da shvatite sve tragove koji vam mogu pomoći da zatvorite bilo kakve cikluse.

Kada pun Mesec izađe u Vagi tokom vikenda, osećate se spremno za ono što želite da postignete i motivisano da zalivate seme koje ste posadili. Budite ponosni na svoju baštu.

Kada je Mesec u Škorpiji tokom vikenda, rad koji ste ulagali tokom poslednjih šest meseci počinje da dobija više priznanja, pod pretpostavkom da ste i dalje marljivi i fokusirani na usavršavanje svog zanata.

Ribe (19. februar – 20. mart)

Mesec u Devici na početku nedelje vraća mnoge lekcije povezane sa retrogradnim Merkurom u vašem znaku, Ribama. Ovo je nedelja za ponovno preispitivanje starih priča dok se suočavate sa uticajem koji su neka stara prijateljstva ili veze možda imale na vas.

Ove nedelje imamo pun Mesec u Vagi, što bi moglo biti turbulentno za vas jer vas tera da duboko zađete u svoju psihu i ponovo proživite neka prošla iskustva. Ipak, ovaj tranzit vam donosi mnogo snage i pomaže vam da otkrijete svoju hrabrost. Donosi više čvrstine i snage. Nakon Saturnovog tranzita kroz vaš znak, osećate se mnogo spremnije i spremnije da se suočite sa svim što vam se nađe na putu.

Tokom vikenda, snažan uticaj Meseca u Škorpiji pomaže vam da razmotrite put kojim želite da idete u budućnosti kako biste ostvarili svoje karijerne ambicije.

(Krstarica/YourTango)

