Nedeljni horoskop za period 11. do 17. maja: Ovan preuzima vođstvo, Device moraju da uspore, a šta vas čeka?

Nedeljni horoskop za period 11. do 17. maja predviđa burnu, ali uspešnu sedmicu za mnoge znakove. Ovan počinje agresivno i preuzima vođstvo, a Device moraju da uspore. Pogledajte šta vama donosi nedeljni horoskop.
Nedeljni horoskop za period 11. do 17. maja
Ovan – preuzimate vođstvo i postavljate nove standarde
Posao: Nedelju počinjete agresivnim tempom, rešavajući zaostale poslove brže nego što se očekivalo. Sreda donosi izazov u vidu konkurentnog projekta gde će vaša hrabrost doći do punog izražaja. Do kraja nedelje preuzećete vođstvo u timu i postaviti nove standarde produktivnosti za sve kolege.
Ljubav: Vaš strastveni pristup privući će pažnju osobe koju dugo posmatrate iz daljine. Početkom nedelje očekujte iskren razgovor koji će ponovo rasplamsati stare varnice u vašoj vezi. Vikend je rezervisan za impulsivne bekstva iz grada i zajedničko istraživanje novih skrivenih mesta.
Zdravlje: Visok nivo adrenalina će vas držati u pokretu, ali pazite na moguće sportske povrede u utorak. Pronađite izlaz u intenzivnom treningu koji će uspešno kanalisati vašu potisnutu energiju. Iskoristite nedelju za potpuni fizički oporavak uz hladne obloge i dosta odmora.
Bik – vaša potreba za sigurnošću biće zadovoljena
Posao: Fokusirajte se na dugoročnu stabilnost i ne dozvolite da vas nagle promene na tržištu izbace iz ravnoteže. Sreda nudi priliku za investiciju koja na prvi pogled deluje rizično, ali vaša intuicija za nekretnine biće nepogrešiva. Vikend dočekujete sa osećajem sigurnosti i dobro obavljenim poslom nakon napornih pregovora.
Ljubav: Vaša potreba za sigurnošću biće zadovoljena kroz stabilnu vezu sa partnerom koji razume vaše tihe signale. Sredinom nedelje priuštite sebi luksuznu večeru i uživajte u hedonističkim trenucima udvoje bez ometanja tehnologijom. Slobodni Bikovi bi mogli da upoznaju nekoga posebnog preko zajedničkih prijatelja na subotnjem druženju.
Zdravlje: Vaš sistem za varenje zahteva više pažnje, pa izbegavajte tešku i začinjenu hranu tokom cele nedelje. Uvođenje svežih namirnica u ishranu doneće vam vitalnost potrebnu za obavljanje svakodnevnih zadataka. Duge šetnje u prirodi biće najbolji način da se nosite sa nagomilanim stresom.
Blizanci – intenzivna razmena informacija
Posao: Nedelja počinje intenzivnom razmenom informacija i brojnim telefonskim pozivima koji će zahtevati brze reakcije. Vaša sposobnost obavljanja više zadataka istovremeno biće stavljena na probu u četvrtak kada se istovremeno pojave tri paralelna zadatka. Petak donosi veliko olakšanje i uspešno zaključivanje ugovora zahvaljujući vašim vrhunskim pregovaračkim veštinama.
Ljubav: Vaša radoznalost će vas odvesti na mesta gde možete upoznati intrigantne ljude sa sličnim intelektualnim interesovanjima. Razgovori vođeni u sredu uveče mogli bi otkriti duboku mentalnu vezu sa partnerom o kojoj niste razmišljali. Vikend donosi blagu promenu raspoloženja i veliku potrebu za širim društvenim okupljanjima.
Zdravlje: Mentalna iscrpljenost mogla bi vas sustići sredinom nedelje ako ne ograničite vreme koje provodite ispred digitalnih ekrana. Kratke šetnje na svežem vazduhu pomoći će vam da brzo razbistrite um i povratite izgubljeni fokus. Pokušajte da vežbate vežbe disanja kako biste uspešno smirili brze misli pre spavanja.
Rak – štitite svoje ideje
Posao: Vaša intuicija će biti ključni faktor u donošenju odluka vezanih za timski rad početkom nedelje donosi nedeljni horoskop za period od 11. do 17. maja. U četvrtak se fokusirajte na zaštitu svojih ideja jer bi neko mogao pokušati da preuzme zasluge za vaš trud. Kraj nedelje donosi priznanje od pretpostavljenih što će značajno podići vaše samopouzdanje.
Ljubav: Emocionalna sigurnost kod kuće biće vaš prioritet, pa ćete uložiti dodatni trud u stvaranje tople porodične atmosfere. Vodićete duboke razgovore sa partnerom koji će ojačati vašu vezu i rešiti stare nesuglasice. Slobodni Rakovi će osećati snažnu privlačnost prema osobi koja im pruža osećaj sigurnosti i zaštite.
Zdravlje: Mogući su manji problemi sa varenjem izazvani emocionalnim stresom, pa birajte lagane i kuvane obroke. Hidratacija je ključna tokom ovog perioda, pa povećajte unos vode i biljnih čajeva bez šećera. Opuštanje uz toplu kupku uveče pomoći će u ublažavanju napetosti u ramenima.
Lav – izbegavajte prekomerni fizički napor
Posao: Vaša kreativnost će biti na vrhuncu početkom nedelje, što će rezultirati inovativnim rešenjima za stare probleme. U sredu ćete dominirati na sastancima i lako ćete ubediti kolege u ispravnost vaših vizionarskih planova. Pazite na troškove reprezentacije u petak kako ne biste prekoračili zadati budžet.
Ljubav: Želećete da budete u centru pažnje partnera i očekivaćete velike romantične gestove tokom cele nedelje. Vaša plemenitost će doći do izražaja u petak kada ćete iznenaditi voljenu osobu poklonom koji je dugo želela. Vikend donosi glamurozan izlazak gde ćete blistati i privući brojne zadivljene poglede.
Zdravlje: Kardiovaskularni sistem i kičma su vaše slabe tačke, pa izbegavajte prekomerni fizički napor i dizanje tegova. Pravilno držanje dok sedite u kancelariji sprečiće bolove u leđima krajem nedelje. Sunčeva svetlost i boravak na otvorenom će vam napuniti baterije i poboljšati opšte raspoloženje.
Devica – vaša preciznost biće ključna
Posao: Nedeljni horoskop za period 11. do 17. maja traži analitički pristup svakom detalju će vam omogućiti da uočite grešku koju su svi ostali prevideli u utorak. Vaša preciznost će biti ključna za finalizaciju komplikovanog izveštaja koji treba da se preda u četvrtak ujutru. Ostanite skromni i pustite da vaši vrhunski rezultati govore sami za sebe pred vašim rukovodstvom.
Ljubav: Možda ćete osetiti potrebu da kritikujete partnera zbog sitnica, ali pokušajte da se fokusirate na širu sliku veze. Komunikacija će se značajno poboljšati u drugoj polovini nedelje kada pokažete više razumevanja za tuđe mane. Slobodne Device bi mogle da započnu zanimljivu prepisku sa osobom koju upoznaju preko poslovnih kontakata.
Zdravlje: Vaša nervoza bi se mogla manifestovati kroz probleme sa kožom ili iznenadnu pojavu osipa usled stresa. Fokusirajte se na detoksikaciju tela i uvođenje zelenih sokova u jutarnju rutinu od ponedeljka. Joga ili meditacija će vam pomoći da postignete unutrašnji mir koji vam je trenutno očajnički potreban.
Vaga – majstor ste za kompromise
Posao: Diplomatski pristup rešavanju kancelarijskih sukoba učiniće vas herojem nedelje u očima vaših kolega. Vaša sposobnost pronalaženja kompromisa biće ključna za nastavak projekta koji je zastao. U petak se posvetite estetici svog radnog prostora, jer će to značajno povećati vašu produktivnost.
Ljubav: Harmonija u odnosima biće vaš primarni cilj, i učinićete sve da izbegnete nepotrebne sukobe. Sredinom nedelje očekujte romantičan poziv koji će zahtevati da se elegantno obučete i pokažete svoj šarm. Vaš partner će ceniti vašu spremnost da razgovarate i zajedno planirate društvene događaje za vikend.
Zdravlje: Ravnoteža tečnosti u telu i funkcionisanje bubrega zahtevaju vašu dodatnu pažnju tokom ovih toplijih dana. Smanjite unos soli i gaziranih pića kako biste izbegli osećaj otoka u nogama krajem nedelje. Ples ili lagana vežba uz muziku pomoći će vam da se rešite mentalnog tereta.
Škorpija – bićete uspešan motivator
Posao: Intenzivno ćete se posvetiti istraživanju tržišta i otkriti informacije koje vaši konkurenti pokušavaju da sakriju od vas. Vaša strast prema poslu biće zarazna u sredu, kada ćete uspešno motivisati ceo tim na rad. Tajni poslovni sastanak u četvrtak mogao bi da otvori vrata veoma profitabilnoj dugoročnoj saradnji.
Ljubav: Vaše emocije će biti duboke i intenzivne, što bi moglo dovesti do trenutaka ljubomore ako ne kontrolišete svoje impulse. Pokušajte da verujete partneru i podelite svoje strahove umesto da ih držite zaključane duboko u sebi. Vikend donosi transformaciju u vašem odnosu kroz iskreno priznavanje osećanja koja ste dugo potiskivali.
Zdravlje: Vaša energija je na visokom nivou, ali je važno da je ne trošite na nepotrebne sukobe sa okolinom. Regeneracija tela biće najuspešnija kroz plivanje ili boravak u blizini vode, što vas smiruje. Obratite pažnju na svoje reproduktivno zdravlje i ne zanemarujte redovne preventivne preglede koje ste planirali.
Strelac – neplanirano putovanje
Posao: Vaš optimizam biće ključan za prevazilaženje birokratskih prepreka koje će se pojaviti sredinom radne nedelje. Međunarodni kontakti donose vesti o novim mogućnostima za proširenje vašeg poslovanja van trenutnih tržišnih granica. Vaš slobodoumni duh će vas podstaći da uvedete nekonvencionalne metode rada koje će se pokazati izuzetno efikasnim.
Ljubav: Žeđ za avanturom će vas i vašeg partnera odvesti na neplanirano putovanje ili barem izlet u prirodu. Razmena ideja o filozofiji života će vas dodatno zbližiti i ojačati vašu intelektualnu vezu. Slobodni Strelac bi mogao da oseti privlačnost prema osobi koja dolazi iz potpuno drugačije kulture ili jezika.
Zdravlje: Donji deo tela i butine biće osetljiviji, pa izbegavajte predugo sedenje bez čestih pauza za šetnju. Vaš duh traži širinu, pa provodite što više vremena napolju pod vedrim nebom. Unosite više vitamina C kako biste ojačali imunitet protiv promenljivog vremena koje dolazi.
Jarac – držite se svojih principa
Posao: Ambiciozni planovi koje ste postavili početkom meseca sada konačno dobijaju konkretan i opipljiv oblik. Disciplina kojom pristupate svakom zadatku obezbediće vam zasluženo priznanje nadređenih do četvrtka popodne. Ne odustajte od svojih čvrstih principa čak ni ako se u petak suočite sa privremenim birokratskim preprekama savetuje nedeljni horoskop za period 11. do 17. maja.
Ljubav: Vaša ozbiljnost u pristupu vašoj vezi donosi osećaj stabilnosti vašem partneru koji izuzetno ceni vašu pouzdanost i trud. Tokom nedelje gradićete poverenje kroz male, ali veoma značajne gestove pažnje i nesebične podrške. Vikend donosi mirnu atmosferu u kojoj ćete moći da planirate zajedničku budućnost bez ikakvog pritiska iz vaše okoline.
Zdravlje: Osetljivost u zglobovima i kolenima mogla bi se javiti zbog promene vremena sredinom ove nedelje. Fokusirajte se na vežbe istezanja i unesite dovoljno kalcijuma kako biste ojačali svoj koštani sistem. Kvalitetan i dubok san biće neophodan za potpunu regeneraciju nakon naporne i duge radne nedelje.
Vodolija – budite i dalje nezavisni
Posao: Nekonvencionalan pristup rešavanju tehničkih problema doneće vam pohvale od klijenata i menadžmenta u sredu. Vaša originalnost biće ključna u osmišljavanju nove strategije koja će modernizovati zastarele poslovne procese. Ostanite nezavisni u donošenju odluka i ne dozvolite da vas konzervativni stavovi vaših kolega sputavaju.
Ljubav: Tražićete nezavisnost unutar vaše veze, što vaš partner može pogrešno protumačiti kao emocionalno distanciranje. Objasnite svoju potrebu za prostorom na smiren način kako biste izbegli nepotrebnu napetost krajem nedelje. Slobodne Vodolije bi mogle da dožive neočekivani susret sa veoma ekscentričnom osobom koja će ih potpuno fascinirati.
Zdravlje: Cirkulacija u nogama bi mogla biti slabija, pa se preporučuje umerena fizička aktivnost poput vožnje bicikla. Izbegavajte prekomernu konzumaciju kofeina jer bi to moglo da poveća vašu već prisutnu nervozu i nesanicu. Eksperimentišite sa alternativnim metodama opuštanja poput aromaterapije ili slušanja ambijentalne muzike.
Ribe – intuicija vam je nepogrešiva
Posao: Vaša kreativna vizija biće prepoznata u utorak kada predstavite svoje ideje na velikom sastanku. Intuicija će vas nepogrešivo voditi kroz lavirint poslovnih intriga koje se pletu iza vaših leđa u četvrtak. Kraj nedelje donosi finansijski dobitak kroz projekat u koji ste uložili mnogo svoje mašte i truda.
Ljubav: Osetljivost će biti vaša najveća snaga, ali i slabost u odnosima sa voljenima tokom nedelje. Vaša sanjarska priroda će vas navesti da planirate romantično bekstvo koje će obradovati vašeg partnera u subotu. Povežite se sa voljenom osobom na duhovnom nivou kroz zajednička interesovanja ili bavljenje umetnošću.
Zdravlje: Povećana potreba za snom će ukazati na to da vašem telu treba dubok odmor od svakodnevnih obaveza. Vodite računa o svojim stopalima i birajte udobnu obuću, jer se nakon dužeg hodanja može javiti nelagodnost. Čitanje knjige ili slikanja će vam pomoći da se emocionalno ispraznite i pronađete preko potrebnu ravnotežu preporučuje vam nedeljni horoskop za period 11. do 17. maja.
