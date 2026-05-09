Nedeljni kineski horoskop od 11. do 17. maja, pripazite se u sredu i četvrtak

Nedeljni kineski horoskop od 11. do 17. maja predviđa tešku nedelju za sve kineske znake. Jedva će čekati da dođe vikend.

Nedeljni kineski horoskop od 11. do 17. maja 2026. godine posebno upozorava na moguće destruktivne i opasne energije u sredu i četvrtak. Mlad Mesec stiže 16. maja, a Merkur, planeta komunikacije, ulazi u znak svoje egzaltacije 17. maja.

Ove nedelje ćete verovatno imati osećaj kao da živite za vikend jer tek u petak dobijate ono za šta ste radili. To je dobar dan za slavlje. Do tada, posao je prioritet od ponedeljka do četvrtka. Ponedeljak je dobro vreme za organizovanje i zakazivanje nedelje koja je pred nama, dok je utorak savršen za pokretanje vaše akcije. Sreda i četvrtak su dani opreza zbog destruktivne i opasne energije. Idealno bi bilo da uklonite prepreke svojoj sreći i, nakon toga, pazite da izbegnete povratak starim obrascima koje pokušavate da prekinete.

Vikend izgleda sjajno, a petak je dan za novac i pozitivne ishode. Subota je povoljna za davanje i primanje poklona. Nedelja je odličan dan za obavljanje poslova.

Pa da vidimo šta još donosi nedeljni kineski horoskop za svaki kineski horoskopski znak ove nedelje.

Pacov – pred vama je lepa nedelja, finansijski rast

Pred vama je lepa nedelja, puna finansijskog rasta i mogućnosti, predviđa nedeljni kineski horoskop. Idealno bi bilo da u ponedeljak radite na bilo čemu što je vezano za novac. Utorak je Dan inicijacije, koji ističe nove mogućnosti. Ako tražite posao, ovo je savršen dan za slanje životopisa, jer pogoduje novčanim pitanjima za vaš životinjski znak.

Ako imate važan problem koji treba da rešite ili se pitate šta da odlučite u nekoj situaciji, sreda i četvrtak su idealni za rešavanje stvari. Energija uspeha u petak može vam pružiti preko potreban uvid u to gde najbolje radite.

Bivo – ostanite fokusirani na svoje ciljeve

Ovo je snažna nedelja za vas. Dobijate dvostruku dozu energije u četvrtak, jer uspeh baca pogled na vaš znak. Nošenje crne boje izaziva osećaj odlučnosti. Tamna odeća ili kamenje pomažu vam da se setite svoje lične snage.

Stabilna energija ponedeljka pomaže vam da ostanete fokusirani na svoje ciljeve, posebno ako niste sigurni u kom pravcu da idete. Ako treba da započnete projekat ili želite da zakažete veče za sastanak sa nekim koga upoznajete, utorak je jedan od boljih dana za nove aktivnosti. Verovatno ćete tokom cele nedelje smisliti mnogo zabavnih ideja o raznim stvarima koje biste želeli da postignete lično i profesionalno. Odličan dan za planiranje vaših misli stiže vam u nedelju, 17. maja.

Tigar – budite oprezni u četvrtak

Veoma ste metodični i strateški nastrojeni, zbog čega je ovo tako važna nedelja za vas. Ne očekujete milostinju ni od koga, ali bi mogao dobiti blagoslov niotkuda u subotu, na Dan primanja. Nošenje bordo boje u sredu ističe vašu strastvenu prirodu.

Četvrtak je savršen za čišćenje sobe i oslobađanje od stare odeće koju više ne želite da zadržite. Trebalo bi da budete malo oprezni u četvrtak. Pošto je ovo crveni Dan opasnosti, možda ćete se naći u situaciji da razmišljate malo više nego što bi trebalo. Pokušajte da izbegnete da brinete više nego što bi trebalo, posebno 17. maja. Ovaj dan otvorenih vrata je najbolji kada osećaš da kontrolišete svoj život i da vas ne ometaju scenariji „šta ako“.

Zec – prijateljstvo je važno ove nedelje

Nedeljni kineski horoskop donosi vam saosećanje je potrebno cele nedelje, jer vam predstoji mnogo stvari vezanih za prijateljstvo. Vikend je zauzet za vas, posebno nedelja, Dan otvorenih vrata u vašem znaku. Kada stignu pozivi, dobra je ideja da tačno znate šta želite da radite pre nego što se zamah poveća.

Planiranje unapred je idealno obaviti u ponedeljak, ali vreme se više oslobađa do petka. Verovatno ćete videti znake uspeha koji se pojavljuju na mnogo načina, poput magije oko subote. Ako imate planirano okupljanje za subotu, potrudite se da ostanete otvorenog uma. Nikada ne znate šta bi vam moglo doći na put, a spremnost za primanje vam pomaže da vidite prilike kako se manifestuju.

Zmaj – moguće unapređenje na poslu

Cele godine ste vredno radili i spremni ste da vidite plodove svog truda. Nedeljni kineski horoskop predviđa da bi nedelja od 11. maja mogla bi biti izuzetno povoljna za vas, posebno u petak.

U petak se dešava nešto neobično. Čujete za moguću priliku vezanu za unapređenje ili posao. Ovo je najbolji dan da držite uši i oči širom otvorene, jer šef ili neko drugi može dati nagoveštaj kako da se predstavite pravoj osobi.

Zmija – vidite i ono što drugi ne primećuju

Kada je u pitanju viđenje stvari na način na koji drugi ne vide, malo ko je sposobniji od vas. Ove nedelje ste spremni da posegnete za zvezdama, a dobra vest je da energija podržava vaše želje. Jedan od najboljih dana za vas je nedelja, ali ne brinite. Dok čekate savršenu priliku, prepoznaćete razne mogućnosti za profesionalno umrežavanje tokom nedelje.

Dva dana su malo povoljnija za posao i članove porodice. Ponedeljak je idealan za pripremu unapred kako biste impresionirali druge. Pre nego što stvari postanu zauzete tokom nedelje, četvrtak, dan opasnosti, idealno je vreme za čišćenje i čišćenje. Subota je savršena za provođenje vremena sa porodicom i uživanje u kvalitetnom vremenu zajedno.

Konj – pomoću drugih dolazite do cilja

Ovo je posebna godina za vas jer učite da preduzimate korake koji unapređuju vaše lične ciljeve za ono što želite da postignete u životu pre nego što se godina završi. Ovo je nedelja kada se oslanjate na druge da biste ostvarili lične ciljeve. Nema dana sa energijom vašeg životinjskog znaka, što vam olakšava da usmerite pažnju ka unutra.

Od ponedeljka do nedelje, postoje trenuci koji vam omogućavaju da se povežete sa svojim osećanjima i radite na emocionalnom isceljenju. Najbolji dan za početak novog životnog putovanja je utorak, 12. maj. Ovi dani su savršeni za intervjuisanje osobe sa kojom želite da sarađujete.

Koza – veoma kreativna nedelja

Ne postoji jedan dan u nedelji koji posebno spada pod energiju vašeg horoskopskog znaka, ali imate nekoliko srećnih prilika gde tok dobro funkcioniše za vas. Ako imate kreativni projekat koji pokušavate da usavršite, ponedeljak je savršen dan da se emocionalno uzemljite i fokusirate. Utorak je još jedan odličan dan za vas i možete iskoristiti ovo vreme da dodate završne detalje svemu što želite da usavršite.

Iako su sreda i četvrtak tehnički upozoravajući crveni dani i nisu najbolji za započinjanje novih stvari, vaš znak dobro funkcioniše sa svojom energijom. Ova dva dana su odlična za oslobađanje od svega što smatrate da blokira vaš lični rast. Do petka ćete videti gde ste se izuzetno dobro snašli i gde možete da nastavite da gradite.

Majmun – planirajte i stvarajte uslove za uspeh

Morate sačekati do sledeće nedelje da biste doživeli porast snage u svom znaku, ali to ne znači da nećete imati neke izuzetne pobede. Ovo je nedelja za planiranje i stvaranje funkcionalne situacije za sebe. Postoje dva dana opreza sredinom nedelje: sreda i četvrtak. Ova dva dana nisu korisna za nove početke ili za ostvarivanje stvari. Možete iskoristiti svoju radoznalu prirodu da istražite probleme i razmotrite šta zaista želite da uradite i zašto.

Početak sredine nedelje može biti mnogo više posla nego što biste želeli, pa je najbolje da marljivo radite u utorak. Vikend je savršen za aktivnosti vezane za internet ili za deljenje misli sa drugima kako biste videli kuda vodi razgovor.

Petao – volite da se predstavite u najboljem svetlu

Volite kada ljudi vide vašu najbolju stranu, a ovo je nedelja kada možete čuti sve vrste pozitivnih povratnih informacija od prijatelja i porodice. Dan kada ćete se verovatno osećati najbolje je u ponedeljak jer energija Stabilnosti lepo funkcioniše sa vašom ličnošću i pomaže vam da se fokusirate na ono što vam je važno.

Ako razmišljate o vezama, ponedeljak i utorak su idealni dani za početak razgovora o tome kuda želite da ide vaša budućnost. Obavezivanje se čini prirodnim u petak, a Dani uspeha su odlični za veridbu ili javnu izjavu o vezi.

Pas – nemojte da delujete impulsivno

Vi ste tako blag horoskopski znak, a Dan inicijacije ove nedelje, koji pada u utorak, izvlači vašu mekšu stranu. 12. je savršen za nošenje srca na rukavu, a ako želite da se uključite u politička pitanja, a nikada to niste uradili, vrata se otvaraju i vidite priliku da prođete kroz njih.

Moći ćete da kažete šta vam odgovara sredinom nedelje u sredu i četvrtak, jer ova dva dana izvlače najbolje iz vas. Više volite harmoniju, a kada postoji osećaj da nešto nije u redu, to ćete najviše primetiti tokom crvenih dana razaranja i opasnosti, koji su jedan za drugim 13. i 14. Ovo je odlično vreme da usporite i razgovarate o onome što mislite, umesto da delujete impulsivno.

Svinja – niste agresivni, ali ste pravi vođa

Duboko u sebi, znate da ste vođa. Ne želite niti morate biti agresivni. Umesto toga, više volite da drugima pokažete gde blistaju blagim pristupom. Nedelja je savršena da pokažete koliko dobro sarađujete sa drugima.

U utorak vidite priliku da sarađujete sa nekim novim i odlučite da li ćete je iskoristiti pre vikenda. Možda postoji nekoliko stvari koje možete ukloniti iz svog rasporeda kako biste mogli da uradite svoj najbolji posao, a sreda je jedan od boljih dana da preuredite planove ili zatražite pomoć od nekoga. Zaista dobar dan za razgovor od srca do srca je nedelja, Dan otvorenih vrata. Nedelja je savršena za obavljanje više zadataka istovremeno, gde možete lako raditi i ćaskati.

