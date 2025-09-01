Nedeljni novčani horoskop: Jedanom znaku planete donose pravo novčano čudo, a 1 će ostati švorc. Da li ste vi među njima?

Prema astrološkim predviđanjima, mnogi baš sada mogu ostvariti značajan uspeh u karijeri, poslovanju i finansijskim poduhvatima. Zvezde pružaju povoljan okvir, ali važno je poslušati savete stručnjaka i biti spreman na promene.

Najznačajniji događaj odvija se 2.septembra, kada Merkur ulazi u Devicu, što mu daje izuzetnu snagu i kreativnost. Ovaj položaj planeta otvara prostor za nove ideje, pametne odluke i jasnu organizaciju posla.

Treba imati na umu da u subotu započinje retrogradno kretanje Urana, što povećava rizik od neugodnih situacija i finansijskih grešaka. Taj dan najbolje je provesti smireno, bez rizičnih poteza i velikih kupovina.

U nastavku donosimo detaljan financijski horoskop za svaki znak Zodijaka u razdoblju od 1. do 7.septembra 2025.

Ovan

Ovnovi će biti među najvećim srećnicima ove nedelje. Planetarni položaji otvaraju im mogućnost povećanja prihoda, jačanja poslovnog ugleda i širenja uticaja.

Ako sanjate o uspehu, sada je trenutak da pokušate sa novim projektima. Najpovoljniji dan za započinjanje važnih promena je ponedeljak.

Planete vas upozoravaju da se izbegavate sukobljavanje i nametanje svoje volje, jer bi se mogao aktivirati „zakon bumeranga“.

Energija Univerzuma podupire samo one poteze koji su pošteni i iskreni.

Bik

Bikovi imaju urođeni dar za privlačenje novca, ali često ne primećuju prilike koje im dolaze. Važno je obratiti pažnju na sve detalje ove nedelje i delovati odlučno.

Planetarne energije donose im dobro raspoloženje, slobodu izbora i povećanu efikasnost.

Posebno povoljan period imaće oni Bikovi koji mnogo putuju ili rade poslove vezane uz vožnju i saobraćaj.

Iskoristite ove dane kako biste učvrstili svoje pozicije i stvorili temelje za stabilniji prihod.

Blizanci

Blizancima je ključno da izbegnu negativne misli. Okružite se pozitivnim ljudima i uspešnim saradnicima, a manje vremena trošite na iscrpljujuće kućne poslove.

Ova nedelja nudi izvanredne prilike za profesionalni napredak. Kombinacija optimizma i predanog rada može učiniti prave finansijske čarolije.

Planiranje budućih projekata i dogovora sada je posebno povoljno. Idealno je vreme za trgovinu, pregovore i kupovinu.

Rak

Rakovi ulaze u razdoblje u kojem će njihovi talenti i kreativnost biti posebno cenjeni. Astrolozi savetuju ulaganje energije u razvoj veština, usavršavanje i promociju novih ideja.

Nedelja je izuzetno povoljna za rast prihoda, ali zahteva maksimalnu posvećenost poslu. Iako Venera daje dodatnu snagu i motivaciju, potrebna je opreznost u komunikaciji s klijentima.

Neki bi mogli pokušati iskoristiti situaciju, stoga ne verujte svemu što čujete. Fokusirajte se na konkretne zadatke i bićete nagrađeni napretkom u karijeri.

Lav

Lavovima zvezde poručuju da čuvaju svoj ugled. Tračevi i dezinformacije mogli bi narušiti njihov poslovni imidž. Zato je najbolje ne otkrivati svoje planove unapred i delovati diskretno.

Astrolozi savetuju oslanjanje na intuiciju i sopstveno iskustvo. Neopravdani rizici sada mogu dovesti do finansijskih gubitaka.

Umesto toga, ovo je idealan period za sticanje novog znanja i iskustva koje će se kasnije pokazati neprocenjivim.

Devica

Device bi trebale da izbegavaju timske poslove jer bi mogli izazvati nesporazume i sukobe. Najbolje je osloniti se na sopstvene sposobnosti i ne pridavati veliku važnost tuđim mišljenjima.

Astrolozi preporučuju da se posvetite fizičkoj aktivnosti i zdravim životnim navikama kako biste očuvali energiju.

Iako se može pojaviti kratkotrajni nedostatak novca, nemojte da paničite.

Merkur, vladar Device, pruža snažnu podršku pa se novčani prilivi mogu povećati kroz istrajan rad i dobru organizaciju.

Vaga

Vage će imati jasnoću u donošenju odluka i sposobnost brzog analiziranja finansijskih pitanja.

Ovaj znak sada lako pronalazi originalna rešenja, sklapa korisna poznanstva i stvara profitabilne planove.

Astrolozi preporučuju ulaganje vremena u samorazvoj i obrazovanje, jer će baš to doneti dugoročnu novčanu korist.

Sedmica je izuzetno povoljna za planiranje i uobličavanje stabilne financijske strategije.

Škorpija

Za Škorpije je osnovno pravilo ove sedmice: ne trošite odmah višak novca, sačuvajte ga za predstojeće obaveze i izazove.

U poslovnim odnosima važno je ostati miran i ne pokazivati agresiju ili nezadovoljstvo.

Sedmica je savršena za jačanje pozicija i poboljšanje odnosa s partnerima.

Strpljiv i taktičan pristup doneće dugoročne rezultate.

Strelac

Strelci bi trebali dvaput razmisliti pre nego što donesu važnu finansijsku odluku ili krenu u veće kupovine.

Za privlačenje obilja važno je rešiti se unutrašnjih blokada i okružiti se pozitivnim ljudima.

Mnogima će se otvoriti prilika za promenu poslovnih partnera ili čak radnog mesta.

Merkur podstiče putovanja i izlete, koji mogu doneti korisna poznanstva i nove izvore prihoda.

Jarac

Jarci trebaju ostaviti iza sebe stare načine razmišljanja i prihvatiti nove ideje.

Jačanje samopouzdanja ključno je za njihov finansijski uspjeh. Pozitivne afirmacije poput „Mogu uspeti“ sada imaju posebnu snagu.

Osim što će motivisati sebe, Jarci će svojim rečima i delima poticati i druge, što će im doneti poštovanje okoline.

Troškovi vezani uz porodicu i dom pokazaće se korisnim i doneti dugoročne koristi.

Vodolija

Za Vodolilje ključ je u izražavanju kreativnosti, a inspiraciju će pronaći u krugu bliskih ljudi.

Početkom sedmice bolje je dovršavati postojeće obaveze i baviti se administrativnim poslovima, dok inovacije trebaju pričekati.

Posebno povoljan period očekuje one koji rade s brojevima i logikom – računovođe, nastavnike matematike i trgovce.

Intelektualni rad doneće najbolje rezultate.

Ribe

Ribe bi trebale da nauče da delegiraju zadatke i ne ustručavaju se da traže pomoć. Uspeh je siguran, ali će se ostvariti postupno.

Ako se pojavi finansijska dilema, logičan i oprezan pristup pokazat će se najboljim.

Iako će biti manjih prepreka, Ribe će uspeti da se prilagode i pronađu put prema obilju.

Zvezde im šalju poruku da se ne zaustavljaju – korak po korak, rezultati će doći.

