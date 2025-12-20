Neizmerna ljubav i sreća čeka ova 3 znaka kineskog horoskopa naredne nedelje, konačno sreću pravu osobu!

Naredna nedelja može da donese neizmernu ljubav i sreću za Tigra, Psa i Bivola, kineske znake. Kroz iskrene razgovor osetiće se voljeno.

Tri kineska horoskopska znaka privlače sreću i ljubav tokom nedelje od 22. do 28. decembra 2025. Neizmerna ljubav pronalazi svoj put u život kroz tihe razgovore i iskrene veze sa prijateljima, porodicom i ljubavnim interesovanjima.

Sa prazničnom sezonom, postoji i osećaj čežnje koji podstiče obnavljanje poverenja i predaju nadi da dobre stvari dolaze onima koji su ljubazni.

22. decembra, Dan otpuštanja, oslobodite se starih veza sa bivšim, iscelite prošle bolove i razgovarajte o nesporazumima koji blokiraju ljubav i sreću.

Zatim, 23. decembra, Punog dana, tempo se ubrzava, a sreća stiže kroz tajming: prava osoba vam se javi, upoznajete nekog novog i stvari se poklope, ili se pronađe trenutak da se vidite sa voljenom osobom.

Konačno, 25. decembra, Stabilnog dana, postoji prostor za brigu o sebi i prilika da se ponovo povežete sa voljenima na smislene načine.

1. Bivo – prijateljstva i ljubav jačaju

Godina rođenja: 1913, 1925, 1937,1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Sreća i ljubav teku ka vama kroz pouzdanost i emocionalno prisustvo ove nedelje. Osećate se utemeljeno, a to vam omogućava da delujete dosledno u vezama. Drugi osećaju vaše samopouzdanje i osećaju se bezbedno otvarajući vam se. Prijateljstva i porodične veze jačaju, a romantične veze se utemeljuju u poverenju, a ne samo u emocijama.

Vaš najjači dan za sreću ove nedelje je četvrtak, 25. decembar, Stabilan dan koji jača emocionalnu sigurnost i dugoročne veze. Zelene nijanse podržavaju strpljenje i komunikaciju usmerenu na srce, pa njihovo uključivanje u vašu garderobu podstiče ljubaznost.

Da biste ove nedelje povećali sreću i ljubav, obratite pažnju na predmete koji se podudaraju i postavite ih jedan pored drugog kako bi vas podsetili na harmoniju i romantičnu zajednicu.

Vaš najinspirativniji i najkompatibilniji životinjski znak ove nedelje je Pas, koji vam pomaže da naučite način da pokažete međusobno poštovanje.

2. Pas – emocionalna iskrenost i briga

Godina rođenja: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018.

Ova nedelja donosi značajne kontakte od porodice i prijatelja. Uživaćete u promišljenim porukama i toplim porodičnim razgovorima koji obnavljaju vaš osećaj zajedništva i poverenja. Sreća se pojavljuje kao uveravanje da ste tamo gde pripadate u svetu i da je vaše prisustvo važno.

Ove nedelje doživljavate sreću kroz emocionalnu iskrenost i međusobnu brigu. Razgovori koji su nekada delovali teško olakšavaju se, a vi izražavate ranjivost bez preteranog objašnjavanja ili potrebe da se branite.

Vaš najbolji dan za sreću ove nedelje je petak, 26. decembar, Dan inicijacije koji podstiče novi početak ili popravljanje romantične veze. Nošenje meke teksas plave boje promoviše emocionalnu otvorenost.

Vaš najkompatibilniji znak ove nedelje je Bivo, čija lojalnost i snaga pojačavaju vaš osećaj sigurnosti i pripadnosti.

3. Tigar – ljubav kroz iskrene razgovore

Godina rođenja: 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010.

U nedelji od 22. do 28. decembra, neizmerna ljubav stiže kroz mekše pristupe razgovorima sa drugima. Ove nedelje smatrate da je emocionalna inteligencija poželjna i uživate u razgovorima koji deluju prirodno i iskreno.

Vaš najjači dan za ljubav i sreću je utorak, 23. decembar, pun dan koji ističe međusobno poštovanje i slušanje koliko i govor. Prijateljstva i romantični partneri imaju koristi od energije ove nedelje, a vi pronalazite emocionalnu ravnotežu i harmoniju.

Nošenje zemljanih tonova pojačava toplinu i ravnotežu ove nedelje.

Vaš najkompatibilniji znak za ljubav ove nedelje je Zec, čija nežnost vam pomaže da se osećate shvaćeno i podržano.

