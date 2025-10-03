Nek se dobro pripreme, stiže im najgori period: Za ova 3 znaka horoskopa oktobar donosi novčanu katastrofu

To će im biti turbulentan period.

Astrološka prognoza za oktobar 2025. ukazuje na ozbiljne finansijske izazove za tri horoskopska znaka. Zvezde im ne idu na ruku kada su novac, ulaganja i stabilnost u pitanju, pa se savetuje dodatna pažnja u trošenju i planiranju.

Blizanci — rasipanje bez kontrole

Blizanci će se suočiti sa neočekivanim troškovima i lošim finansijskim odlukama. Njihova sklonost ka impulsivnosti može ih odvesti u nepotrebne kupovine ili rizične investicije. Oktobar zahteva disciplinu i jasno postavljene granice kada je novac u pitanju.

Strelac — optimizam koji košta

Strelčevi su poznati po svom entuzijazmu, ali tokom oktobra taj optimizam može ih navesti na pogrešne poteze. Mogu se upustiti u projekte koji obećavaju mnogo, ali donose malo. Astrolozi savetuju da se drže proverenih izvora prihoda i izbegnu nepotrebna zaduživanja.

Ribe — emotivna potrošnja

Ribe će tokom ovog meseca trošiti novac vođene emocijama. Bilo da žele da obraduju druge ili sebi olakšaju stres, njihova finansijska stabilnost može biti ozbiljno narušena. Potrebno je da se fokusiraju na racionalne odluke i izbegnu kupovine koje služe kao uteha.

Za ova tri znaka, oktobar nije vreme za rizik, već za štednju, oprez i promišljenost. Astrolozi preporučuju da se izbegnu veći troškovi

