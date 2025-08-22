Neka se pripreme dobro: Neverovatna sreća čeka ova 3 znaka kineskog horoskopa u poslednjoj nedelji avgusta

U nedelji od 25. do 31. avgusta 2025. godine, tri znaka kineskog horoskopa – Zmaj, Zmija i Konj – osetiće snažan priliv sreće koji će im doneti uspeh na različitim životnim poljima. Iako početak nedelje može delovati napeto, posebno ponedeljak i utorak, ostatak perioda donosi vedrije nebo i olakšanje, a najsrećniji dani biće sreda, četvrtak i petak.

Nakon što prođu izazovni dani ispunjeni „vatrenom“ energijom, koja je idealna za čišćenje nereda i oslobađanje od negativnosti, otvara se put za pozitivne događaje. Za neke, to će biti prilika da konačno vide plodove svog strpljenja, dok će drugi morati hrabro da se suoče sa strahovima kako bi privukli sreću. Spremnost na promene i otvoren um biće ključni prilika koje dolaze.

Zmaj: Vreme je za strpljenje i mudrost

Pripadnici znaka Zmaja će ove nedelje biti na testu strpljenja. Iako će biti u iskušenju da odlože neke neugodne zadatke, savetuje im se da to ne čine, jer upravo rešavanje tih obaveza otvara put ka novim prilikama. Ponedeljak je dan kada treba da potraže savet od mudrijih i iskusnijih osoba. Doniranje stvari koje im više nisu potrebne može im pomoći da stvore pozitivnu energiju. Sreda, 27. avgust, biće njihov najsrećniji dan, a nošenje zelene boje može dodatno privući dobre vibracije.

Zmija: Neočekivani dobici su na pomolu

Za one rođene u znaku Zmije, ova nedelja donosi neočekivanu sreću koja dolazi iznutra. Osećaće se ispunjeno i zadovoljno, što će im pomoći da donesu ispravne odluke, posebno na polju finansija. Intuicija će im biti izuzetno naglašena, pa je važno da slušaju svoj unutrašnji glas. Njihov najsrećniji dan je četvrtak, 28. avgust. Savetuje im se da se povežu sa prirodom i veruju u svoje instinkte – to će im doneti najviše uspeha.

Konj: Sreća dolazi kroz druge ljude

Pripadnici znaka Konja će ove nedelje pronaći sreću kroz interakciju sa drugima. Prijatelji, porodica ili čak nepoznate osobe mogu im doneti sjajne vesti ili prilike. Ovo je period kada će njihova društvena priroda doći do izražaja i doneti im korist. Najsrećniji dan za njih je petak, 29. avgust. Preporučuje im se da prihvate pozive za druženje i budu otvoreni za nova poznanstva, jer se iza ugla krije nešto zaista posebno.

