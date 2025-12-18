Konačno samo one izabrane čeka nešto dobro oko Nove godine.

Neka se pripreme na vreme jer samo ovaj znak horoskopa čeka nešto dobro za praznike.

Praznici uvek nose isto pitanje: hoće li konačno stići nešto lepo ili ćemo opet samo imati onaj dejavu između trpeza i porodičnih obaveza? Ako verujete u znakove pored puta – i u one na nebu – ove godine ipak odgovor nije isti za sve. Jedan znak ima razlog da se iskreno raduje. I ne, to nikako nije slučajno.

To su Ribe.

Nekako zvuči kao kliše. Kao da ih neko nežno pogura u pravom smeru. Ove godine taj osećaj kod njih je jači nego ikad.

Ribe ulaze u praznični period rasterećenije nego ranije. Brige koje su se vukle mesecima polako gube svoji snagu, a na njihovo mesto dolazi olakšanje. Nekima kroz novac, drugima kroz emotivni mir, a mnogima – kroz lepu vest koju nisu očekivali. Možda je to samo poziv ili poruka. Možda samo osećaj da ste napokon tamo gde treba da budete.

Zašto baš Ribe? Zato što su u poslednje vreme mnogo davale, često ćutale i gurale napred i kad im se nije dalo. Praznici im sada vraćaju ravnotežu. Ne spektaklom, već onim tihim, ali dubokim zadovoljstvom.

Nemojte sve planirati u minut. Ribe najbolje prolaze kada ostave malo prostora za spontanost. Ako vas neko pozove u poslednjem trenutku – idite. Ako dobijete ideju koja “nema logike” – poslušajte je. Intuicija vam je glavni saveznik.

I još nešto važno: ne trošite energiju na ljude koji vas iscrpljuju. Praznici su kratki, a vaša dobra prilika ne voli gužvu.

A šta ako nisam Riba? Onda bar znate kome da poželite sreću. Jer kad se jedna Riba raduje, često se radost prelije i na druge. A to je, priznaćete, najlepši praznični bonus.

