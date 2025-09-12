Neki darivaju od srca, a drugi prvo izračunaju trošak: Ko su najveće cicije horoskopa?

Neki ljudi prosto vole da dele, dok drugi čuvaju svaki dinar kao da im je poslednji. I zanimljivo je kako se to često poklapa sa horoskopskim znakom.

Na primer, Lavovi — e, oni ne štede kad je poklon u pitanju. Kod njih sve mora da bude glamurozno, da se pamti. Poklon od Lava? To ti je kao mini spektakl.

Ribe su druga priča. Njima je srce na dlanu. Ako vide da ti treba pomoć, daće ti i ono što nemaju. Njihova darežljivost je više iz duše nego iz džepa, ali zna da bude i jedno i drugo.

Strelčevi? Oni su kao vetar — kad ih ponese emocija, dele sve što imaju. Veruju da će se sve vratiti, pa ne kalkulišu previše.

Vage su nežne duše. Ne mogu da gledaju da neko pati ili oskudeva. Njihova velikodušnost se često ogleda u pažnji, lepim gestovima, a ne nužno u skupim stvarima.

Ovnovi su impulsivni — kad daju, to je iznenada, često veliko, ali ponekad i nepraktično. Bitno im je da ostave utisak.

Blizanci su više za originalne poklone. Možda neće dati nešto skupo, ali će to biti nešto što će te nasmejati ili iznenaditi.

Rakovi su brižni, ali i oprezni. Oni će ti pomoći, ali uvek imaju rezervu „za crne dane“. Njihova darežljivost je emotivna, ali ne rasipna.

Bikovi vole luksuz, ali ne dele ga sa svakim. Ako si im blizak, dobićeš sve. Ako nisi — teško.

Vodolije su više za ideje i podršku nego za materijalne stvari. Njima je važnije da ti pomognu savetom nego da ti kupe nešto.

Jarčevi su praktični. Ako ti nešto poklone, to će biti korisno, promišljeno — nikad nešto bez veze.

Device? One su štedljive. Njihova pažnja se više vidi u uslugama, pomoći, nego u poklonima. Kod njih sve mora da ima svrhu.

I na kraju — Škorpije. Njih ne možeš lako „kupiti“. Ako te zavole, mogu biti iznenađujuće darežljive. Ali ako nisi u njihovom krugu — bolje ne očekuj previše.

